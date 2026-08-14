Materiales 2D: una Revolución Tecnológica en semiconductores

Materiales bidimensionales Más allá del silicio. Avances en nuevos materiales y aplicaciones. (Bárbara Castrejón)

Imagina que tenemos un cubo metálico formado por átomos, parecido a un cubo de Rubik. En él, puedes intercambiar la posición de las piezas en los tres ejes espaciales (x, y y z); esto es lo que llamamos un material tridimensional. Al ser un conductor, sus electrones pueden moverse libremente por todo el volumen del cubo.

Ahora, imaginemos que a ese “cubo de Rubik” le empezamos a quitar capas de átomos hasta dejar solamente una. Al hacerlo, sus electrones pierden una dimensión de libertad y ahora solo pueden moverse a lo largo de un único plano.

Precisamente a estas estructuras se les conoce como materiales bidimensionales (2D). Se trata de cristales extremadamente delgados formados por una o muy pocas capas de átomos, lo que obliga a que los fenómenos físicos y electrónicos queden confinados a dos dimensiones.

Su gran auge científico llegó de la mano de Andre Geim y Konstantin Novoselov, quienes en 2004 hicieron historia al lograr aislar por primera vez una sola capa de átomos de carbono a partir del grafito común.

El resultado fue el grafeno, un material bidimensional (2D) extraordinariamente delgado (tan solo un átomo de grosor), pero al mismo tiempo resistente, flexible, transparente y con una conductividad eléctrica-térmica sorprendente. Este hallazgo fue tan relevante que sus descubridores recibieron el Premio Nobel de Física en 2010.

Desde entonces, el grafeno se convirtió en un símbolo de la ciencia de frontera y abrió la puerta a toda una familia de materiales 2D.

MÁS ALLÁ DEL GRAFENO.

Aunque el grafeno es impresionante, presenta una limitación importante: no posee un ancho de banda electrónico natural, también conocido como banda prohibida, que es la diferencia de energía entre los electrones que están en reposo dentro de un material y la energía mínima que necesitan para moverse y conducir corriente.

En términos sencillos, es lo que permite a un material comportarse como semiconductor: ni conduce siempre, como un metal, ni bloquea totalmente la electricidad, como un aislante.

Esa limitación impulsó a la comunidad científica a explorar otros materiales 2D, en especial los Dicalcogenuros de metales de transición, como el disulfuro de molibdeno (MoS 2 ), el diselenuro de molibdeno (MoSe 2 ) o en disulfuro de tungsteno (WS 2 ) los cuales poseen un ancho de banda electrónico natural, volviéndolos más prometedores para la microelectrónica y la optoelectrónica.

Estos compuestos tienen la gran ventaja de ser semiconductores en su forma bidimensional, lo que los hace candidatos ideales para la próxima generación de transistores ultradelgados, sensores ópticos y dispositivos fotovoltaicos. Además, exhiben propiedades que no aparecen en sus formas tridimensionales.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

En la fabricación de chips, los transistores de efecto de campo son componentes esenciales que controlan el flujo de corriente en los circuitos. Actualmente, la mayoría se basan en canales de silicio, pero al reducir su tamaño surgen limitaciones físicas que afectan su rendimiento.

Cuando esto pasa las capas de silicio se vuelven extremadamente delgadas, aumentando la dispersión de carga en las interfaces, lo que reduce la movilidad de los electrones y deteriorando la eficiencia del dispositivo.

Los semiconductores bidimensionales, como el disulfuro de molibdeno, ofrece una alternativa prometedora. En ellos, las cargas eléctricas se desplazan sin perder movilidad, incluso en el límite de espesor atómico.

Esta propiedad los convierte en candidatos ideales para sustituir al silicio en futuras tecnologías CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico), marcando un posible cambio en de paradigma en la llamada “Ley de Moore” que predijo durante más de 50 años el aumento constante en la cantidad de transistores en los chips, la cual está llegando a un límite: los transistores de silicio no pueden reducirse indefinidamente, ya que se acercan al tamaño de los átomos.

En consecuencia, los avances tecnológicos futuros podrían depender de nuevas soluciones y materiales, como los semiconductores bidimensionales, que marcan un cambio de paradigma en la miniaturización de los dispositivos electrónicos. ​

Además, los materiales 2D son increíblemente versátiles. Su alta relación superficie-volumen y su facilidad de modificarse químicamente los hacen útiles en la detección de gases, químicos, celdas solares ultradelgadas y biosensores. Gracias a su flexibilidad, también se explora para pantallas flexibles y sensores portátiles.

OTROS USOS.

Más allá de la electrónica, estos materiales se han explorado aplicaciones en el cuidado del medio ambiente como fotocatalizadores y absorbentes en procesos de purificación de agua o en tecnologías de energía limpia.

En conjunto, los semiconductores 2D ofrecen un enorme potencial para transformar la electrónica, la energía y la optoelectrónica. Sin embargo, su aplicación práctica depende de superar retos de síntesis, estabilidad y escalabilidad.

RETOS Y FUTURO.

A pesar del gran entusiasmo que generan los materiales 2D, su aplicación práctica enfrenta todavía varios desafíos. Uno de los principales consiste en lograr que estos materiales sean de alta calidad, uniformes y producidos a gran escala. La técnica más común para obtenerlo es por CVD (deposición química en fase vapor) o exfoliación mecánica lo que dificulta la reproducibilidad de los resultados.

Por ejemplo, el CVD es extremadamente sensible: pequeños cambios en la temperatura, la cantidad de material precursor o el flujo de gases pueden dar lugar a resultados muy distintos. Otro reto importante es la compatibilidad con las tecnologías actuales basadas en silicio. La integración de materiales 2D con los procesos industriales existentes presenta problemas de adherencia, estabilidad térmica y alineación de bandas electrónicas.

Finalmente, aún se necesita comprender mejor fenómenos fundamentales como el dopaje (técnica que consiste en añadir pequeñas cantidades de otros átomos a un semiconductor para cambiar su comportamiento eléctrico), las interacciones interfaciales y la formación de heteroestructuras, que podrían desbloquear el verdadero potencial de estos materiales.

Mirando hacia el futuro, los materiales 2D se perfilan como piezas clave en campos emergentes como los semiconductores. Sin embargo, solo el tiempo dirá si los materiales 2D pueden emplearse como semiconductores de próxima generación de forma escalable y rentable, hasta alcanzar el éxito como lo hizo el silicio.

* Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM