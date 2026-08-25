Escarabajos acuáticos como bioindicadores

Escarabajos. Los escarabajos acuáticos son especialmente útiles como bioindicadores porque ocupan una gran variedad de hábitats.

Cuando pensamos en la calidad del agua de un río o una laguna, solemos imaginar laboratorios y análisis químicos. Sin embargo, existe otra forma -igual de valiosa- de evaluar la salud de estos ecosistemas: observar los organismos que los habitan. A pesar de su importancia, la atención suele centrarse en la vegetación o en vertebrados como peces y aves, mientras que el conocimiento de los macroinvertebrados acuáticos sigue siendo limitado.

Entre estos organismos destacan los escarabajos acuáticos (Coleoptera), uno de los grupos más diversos de insectos dulceacuícolas. Aunque suelen pasar desapercibidos por su pequeño tamaño, proporcionan información clave sobre el estado ecológico de ríos, arroyos, lagunas, humedales y manantiales. Viven asociados a la vegetación acuática -sumergida o emergente-, así como a troncos, rocas y sedimentos. Algunas especies son depredadoras, otras consumen materia orgánica, algas o microorganismos, y muchas forman parte de la dieta de vertebrados acuáticos. De esta manera, participan activamente en los procesos que mantienen el funcionamiento de los ecosistemas.

Un bioindicador es un organismo cuya presencia, ausencia o abundancia refleja las condiciones ambientales del medio donde habita. A diferencia de los análisis químicos, que ofrecen información puntual, las comunidades biológicas integran las condiciones ambientales a lo largo del tiempo. Esto permite detectar cambios que podrían pasar inadvertidos en una medición aislada. La contaminación, la pérdida de vegetación ribereña, la sedimentación o la urbanización alteran las comunidades de insectos acuáticos. Cuando esto ocurre, algunas especies desaparecen mientras que otras se vuelven más abundantes, generando desequilibrios ecológicos. Por ello, el análisis se centra en la comunidad completa y en los cambios en su diversidad.

Escarabajos. Los escarabajos acuáticos representan una alternativa accesible y efectiva para evaluar la calidad del agua y del hábitat.

Los escarabajos acuáticos son especialmente útiles como bioindicadores porque ocupan una gran variedad de hábitats. Algunas especies viven en arroyos de montaña con aguas frías y bien oxigenadas, otras en lagunas y humedales, e incluso ciertas especies toleran ambientes con altos niveles de materia orgánica. Gracias a esta diversidad, responden de manera sensible a los cambios ambientales. En ecosistemas saludables se observa una fauna diversa y equilibrada, mientras que en ambientes degradados predominan pocas especies.

México alberga una notable riqueza de escarabajos acuáticos debido a la gran diversidad de ambientes acuáticos que existen en el país. Sin embargo, gran parte de esta diversidad sigue siendo poco conocida. En comparación con otros grupos, su estudio ha sido limitado, y existen regiones donde su fauna aún no ha sido documentada de forma adecuada. Aun así, investigaciones recientes han demostrado su utilidad para estudiar la biodiversidad, evaluar la calidad ambiental y apoyar estrategias de conservación.

Un ejemplo importante proviene de la región de Zimapán, entre Hidalgo y Querétaro, donde estudios han documentado decenas de especies de escarabajos acuáticos y han mostrado que su distribución depende de factores como la vegetación, la corriente y las condiciones del agua. Asimismo, en Veracruz -uno de los estados con mayor diversidad biológica-, estos organismos han demostrado responder rápidamente a los cambios ambientales, lo que los convierte en herramientas prometedoras para el monitoreo ecológico.

La conservación de los ecosistemas acuáticos requiere información confiable para la toma de decisiones. En este contexto, los escarabajos acuáticos representan una alternativa accesible y efectiva para evaluar la calidad del agua y del hábitat. Su uso permite identificar áreas prioritarias de conservación, evaluar acciones de restauración y detectar tempranamente el deterioro ambiental.

Al final, la salud de un ecosistema no solo se mide con instrumentos, sino también se refleja en la diversidad de organismos que lo habitan. Escuchar lo que nos dicen los escarabajos acuáticos es aprender a leer la historia ambiental de nuestros ríos y lagunas.

Referencias

Arce-Pérez, R. et al. (2018). Los escarabajos del agua. Diario de Xalapa.

Arce-Pérez, R., Gómez-Anaya, J.A. & Novelo-Gutiérrez, R. (2010). Coleópteros acuáticos de la zona de influencia de la Central Hidroeléctrica “Ing. Fernando Hiriart Balderrama” (C.H. Zimapán), Hidalgo, México. II. Coleoptera: Polyphaga y Myxophaga. Acta Zoológica Mexicana, 26(3): 639–667.

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