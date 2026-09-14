Expertos mexicanos exponen avances sobre investigación en envejecimiento

Aniversario del Cinvestav Estampilla conmemorativa por el 65 aniversario de la creación del Cinvestav.

A nivel mundial existe un aumento en el porcentaje de población mayor a 60 años, por lo que garantizar que los sistemas de salud y de asistencia social estén preparados para afrontarlo, es uno de los principales retos. Para entender parte de ese fenómeno, el Cinvestav y la Academia Nacional de Medicina de México organizaron la Primera Jornada de Investigación sobre la Biología del Envejecimiento.

Dicho evento reunió tanto a estudiantes como a investigadoras e investigadores del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento del Cinvestav (CIE) y comisionados provenientes de institutos nacionales de salud, como el de Ciencias Médicas y Nutrición, el de Medicina Genómica, el de Neurología y Neurocirugía, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes impartieron ponencias sobre sus avances en el estudio del envejecimiento.

En la inauguración, Janet Murbartián Aguilar, Secretaria de Planeación del Cinvestav, habló sobre la necesidad de avanzar hacia una vejez digna y con una mejor calidad de vida, destacando que para conseguir este objetivo es indispensable contar con una base científica que permita comprender los mecanismos involucrados en el envejecimiento para, a partir de ese conocimiento, proponer estrategias y terapias que contribuyan al bienestar de las personas mayores.

La jornada, cuyo objetivo fue fortalecer el intercambio de conocimientos y la colaboración científica en torno al envejecimiento, fue coordinada por Leopoldo Santos Argumedo, adscrito al Departamento de Biomedicina Molecular del Cinvestav, quien destacó la relevancia de generar espacios de encuentro para impulsar la investigación sobre procesos biológicos asociados a la vejez.

Como parte del programa, Diego Ricardo Félix Grijalva, investigador del Departamento de Biología Celular y el primer encargado del CIE, presentó un panorama general sobre el envejecimiento y explicó que, aunque la esperanza de vida y los años de bienestar han aumentado de manera sostenida, estos últimos no han crecido al mismo ritmo. Esta diferencia genera una brecha entre longevidad y bienestar. “No basta con prolongar la vida, sino asegurar que los años adicionales se experimenten con salud, autonomía y calidad”, enfatizó.

Este escenario, señaló, plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sectores académico, social y gubernamental para generar acciones que permitan transitar hacia un envejecimiento funcional y saludable.

En este contexto, Félix Grijalva presentó la génesis del CIE, cuyo origen se remonta a mediados de la década pasada, con el propósito de generar conocimiento sobre los mecanismos que intervienen en el envejecimiento y contribuir al desarrollo de soluciones que tengan impacto en la salud humana; a través de proyectos que se organizan en tres ejes temáticos: mecanismos celulares y moleculares, enfermedades vinculadas, y la relación entre envejecimiento y sociedad.

En tanto, Claudia González Espinosa, titular del Cinvestav Sede Sur, habló sobre la senescencia del sistema inmune innato y envejecimiento inflamatorio, mientras que Mónica Lamas Gregori, coordinadora del CIE, entabló la aproximación molecular al estudio de la retina dañada y envejecida.

Durante dos días se abordaron temas que iban desde la neurofisiología del cerebro envejecido, inmunología, aspectos moleculares del dolor, enfermedades asociadas al envejecimiento, estrategias contra el deterioro de la masa muscular, hasta el desarrollo de tratamientos farmacológicos.

SELLO POSTAL.

Por otra parte, como parte de los actos conmemorativos por el 65 aniversario de la creación del Cinvestav, su Director General, Alberto Sánchez Hernández, y la titular de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González, presidieron el evento de cancelación del timbre postal que celebra el quehacer científico y tecnológico de la institución.

En la estampilla conmemorativa, de 40 por 24 milímetros, se representa los baluartes que a lo largo de 65 años ha identificado al Cinvestav: la generación de conocimiento y de recursos humanos altamente calificados, representados por dos mujeres en sus labores científicas, mismas que están flanqueadas en uno de los costados por el logotipo de la institución.

Durante el evento el Director General del Cinvestav destacó que esta estampilla postal engloba el legado innegable que a lo largo de seis décadas y media ha tenido el Cinvestav, al trascender en su misión principal de formar recursos humanos altamente capacitados, pues las mentes formadas en las aulas y laboratorios del Centro son pilares fundamentales en el desarrollo académico, científico e industrial del país.

“Es de gran orgullo reconocer que las investigaciones realizadas en la institución, que abarcan desde ciencia básica hasta los más avanzados desarrollos tecnológicos, se han traducido en un beneficio directo para México. Nuestro compromiso institucional siempre ha sido poner el conocimiento al servicio de la sociedad y el progreso de nuestro país”.En el acto realizado en las instalaciones del Cinvestav, Sánchez Hernández comentó que el timbre postal captura en su imagen la esencia institucional: la dedicación, la precisión y la pasión por las investigaciones en el laboratorio, y ayudará a transmitir con cada envío el testimonio del 65 aniversario de la excelencia científica del Centro.

En tanto, al dar inicio al primer día de circulación de este timbre postal, la Directora General de Correos de México, Violeta Abreu González, resaltó el significado de la cancelación de una estampilla conmemorativa, la cual es una oportunidad para reconocer instituciones y legados que han contribuido con el país y que se hacen merecedores de permanecer en una memoria documental.“Desde sus pequeñas dimensiones, los timbres han atestiguado grandes transformaciones, y han llevado consigo las ideas y obras de quienes contribuyen con el desarrollo de México.

Cada carta y envío, lleva la representación del vínculo que tenemos como país, una oportunidad que tendrá los 65 años de esta extraordinaria institución (el Cinvestav)”, añadió.

Al comentar el papel desempeñado por el Centro durante estos 65 años, Abreu González refirió que se trata de una institución que ha hecho de la ciencia una herramienta clave para impulsar el progreso del país, por lo que felicitó a su comunidad por este aniversario.Este timbre postal conmemorativo del 65 aniversario del Cinvestav tiene un tiro de 300 mil estampillas, las cuales acompañarán a cada carta, documento y envío realizado por Correos de México en el territorio nacional e, incluso, otros países