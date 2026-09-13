UNAM pone en marcha su campus Centro Histórico de la CDMX

Reunión Las autoridades instalan su Consejo Directivo; crean el Claustro Abierto Universitario San Agustín. (UNAM)

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, expresó que con la instalación de su Consejo Directivo se pone en marcha formalmente el Campus UNAM Centro Histórico de la Ciudad de México, un proyecto largamente anhelado y de una profunda relevancia institucional.

Con él “fortaleceremos el más amplio, plural, e incluyente complejo corredor cultural y educativo del país, de acceso público, abierto y gratuito para todas las personas que en él transitan”, subrayó.

El Antiguo Templo de San Agustín será su sede central y con su reapertura parcial el año próximo nace también el Claustro Abierto Universitario San Agustín (CAUSA), un espacio donde la memoria se preservará y el conocimiento se compartirá de manera libre y generosa con toda la sociedad, desde una mirada transdisciplinaria, explicó Lomelí Vanegas y agregó:

La creación del Campus no solo significa un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos de la Universidad, sino fortalecer su utilidad social. Y CAUSA será un claustro abierto donde confluirán la docencia, la investigación y la extensión cultural con un objetivo social preponderante. Se ofrecerán programas de posgrado y debates académicos que pondrán el conocimiento científico y las humanidades al servicio directo de las comunidades y de la revitalización urbana de esta zona.

“En un espacio académico, incluyente y plural, fortaleceremos la accesibilidad universal, y apoyaremos la descentralización y democratización del conocimiento: la riqueza académica y cultural que se genera en nuestras facultades, institutos y entidades culturales llegará con más fuerza al alcance de los habitantes del Centro Histórico, sus comunidades y colectivos, y sus visitantes”, dijo el rector.

Acompañado por las y los integrantes del nuevo Consejo Directivo, Lomelí Vanegas afirmó que la UNAM consolidará y dará un nuevo enfoque a su presencia en el espacio que la vio nacer para seguir transformando realidades a través de la educación, la extensión de la cultura y la divulgación del conocimiento, presididos por una convicción social que convertirá a este espacio en un gran núcleo de atención comunitaria.

Sin duda, con el establecimiento de este Campus refrendamos ese compromiso inquebrantable con México y reafirmamos que la cultura y la educación deben ser los principales ejes transformadores del país. Que sea “un espacio de conocimiento abierto a toda la sociedad, un espacio de diálogo plural y un testimonio permanente del compromiso de nuestra Universidad con el desarrollo del país”, sostuvo el rector.

ESPACIO DE CONVERGENCIA.

En la Coordinación de Humanidades, su titular, Miguel Armando López Leyva, señaló que este proyecto permitirá recuperar el esplendor arquitectónico del antiguo Templo de San Agustín –que durante casi un siglo resguardó la Biblioteca Nacional de México– y además abrirlo al público después de varias décadas de un largo e importante esfuerzo de conservación, protección y restauración.

Las humanidades y las ciencias sociales adquieren su más pleno sentido cuando se vinculan de manera directa con los problemas que aquejan a nuestra sociedad y se proponen alternativas de solución. El Centro Histórico de la Ciudad de México es un territorio de características sociales, culturales y educativas únicas, con realidades contrastantes que son un desafío constante.

De ahí la voluntad de reforzar la presencia de esta casa de estudios en ese sitio histórico, para cumplir cabal y puntualmente con el objetivo de ser un espacio de convergencia y articulador de iniciativas educativas y culturales que contribuyan al desarrollo de esta zona. “La apertura parcial próxima del Claustro se suma a los esfuerzos de la UNAM por hacer asequible el acceso a la cultura y al conocimiento a miles de personas”, resaltó.

OPTIMIZAR RECURSOS.

Alberto Sarmiento Donate, coordinador del Campus UNAM Centro Histórico y secretario técnico de su Consejo Directivo, detalló que es un modelo de organización y coordinación institucional y operativa de los proyectos académicos albergados en los diversos inmuebles, espacios y recintos universitarios ubicados en esa zona de la Ciudad de México, con el objetivo de optimizar recursos.

Asimismo, de potenciar la interacción entre sus comunidades, coadyuvar en la protección del patrimonio inmobiliario histórico de la Universidad y fortalecer ahí su presencia e identidad institucional.

Precisó que los sitios incluidos en el acuerdo de establecimiento del Campus son: los antiguos Templo de San Agustín; Academia de San Carlos; Templo de San Pedro y San Pablo; Colegio de San Ildefonso; Escuela de Jurisprudencia; Escuela de Economía y Cárceles de la Perpetua.

Además, los palacios de Medicina, Minería y de la Autonomía; Museo de la Mujer y su anexo; el Centro Cultural San Carlos y los talleres de restauración de la Facultad de Artes y Diseño; los talleres y bodegas del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso; Museo UNAM Hoy; edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana; el predio de República de Bolivia; el Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad; y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.