Paco Arango presenta “Si no crees en Dios, te doy su teléfono”, vs Cáncer Infantil





Paco Arango Cáncer Infantil La obra testimonial rinde homenaje a 25 años de acompañamiento a pequeños pacientes, promueve la fe, esperanza y la donación altruista de sangre. (Gerardo González Acosta)

Urgencia Nacional ante Cáncer Infantil

No es un libro religioso, es un libro de esperanza escrito para quien duda; es testimonio de alguien que dice ‘yo lo vi, mira tú si crees’, dice Paco Arango — Para concienciar sobre la realidad del cáncer infantil en México, visibilizar que 1 de cada 2 niños con esta enfermedad fallece, y transmitir un mensaje de fe, esperanza y cercanía con Dios, el reconocido cineasta y escritor, Francisco Arango, presentó su libro “Si no crees en Dios, te doy su teléfono”.

Ante la tasa de supervivencia de solo 50 por ciento, y sin la intención de una crítica política, planteó movilizar a la sociedad a exigir e impulsar diagnósticos oportunos, abasto de medicamentos, más especialistas, y donación altruista de sangre.

La cifra de niños que sanan de las neoplasias contrasta drásticamente con el 86 por ciento registrado en España o en instituciones locales de alta especialización como Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, o el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO).

Durante la presentación de su obra literaria “Si no crees en Dios, te doy su teléfono”, en el Hotel W de la CDMX, Francisco Arango, advirtió que la principal causa del bajo índice radica en la detección tardía de la enfermedad por parte de los médicos de primer contacto.

Visiblemente entusiasmado, Paco Arango explicó que para revertir el escenario crítico del cáncer infantil en el país, es imperativo fortalecer la formación de especialistas y reveló una cifra estremecedora; “Méxicosolo cuenta con 134 oncólogos pediatras”.

También planteó asegurar el abasto integral de medicamentos y fomentar la donación altruista de sangre para atender la prevalencia de leucemia.

Arango dijo que en nuestro país 1 de cada 2 niños con cáncer fallece por la carencia de doctores y medicamentos; aquí aclaró que su información no es una crítica política y reconoció el esfuerzo del gobierno y el Estado.

“Diosidencias” a Pie de Cama y Donaciones

Reveló que las regalías de este libro en el país serán pára apoyar a niños con cáncer en México atendidos en Casa de la Amistad y al HITO de Querétaro.

Publicado en España por Aguilar, “Si no crees en Dios, te doy su teléfono” fue número uno en preventa en Amazon, entró a las listas de más vendidos, alcanzó cinco ediciones y llegó a ser el octavo libro más vendido del país ibérico.

El tomo reúne las historias que Arango presenció durante 25 años acompañando a niños con cáncer a pie de cama; coincidencias imposibles, señales y despedidas que calló durante sese tiempo por miedo a que no le creyeran, y que él llama “diosidencias”.

Dijo que “no es un libro religioso: es un libro de esperanza; el título es una invitación con humor, y está escrito para quien duda, no para quien ya cree, no busca convencer a nadie, es un registro de alguien que dice yo lo vi, mira tú, si crees; es testimonio, nunca argumento”.

En el emotivo evento que contó con la presencia de periodistas especializados y creadores de contenido, fue formalizada la donación de 50 mil dólares a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, a la cual Arangoya aportó antes más de cuatro millones de pesos con las regalías de sus películas.

Además fue anunciada la donación de 150 mil dólares al Hospital Infantil Teletón de Oncología, distribuidos en tres años; y la firma del convenio voluntario del autor para destinar también las regalías en México de su obra.

La edición de Aguilar/Penguin Random House, será presentada oficialmente el lunes 28 de septiembre a las 19:00 horas en la Librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica (FCE), en la colonia Condesa, CDMX.

Flanqueado por la directora general de Casa de la Amistad, Lorenza Mariscal Servitje; el presidente Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo; y el reconocido influencer juvenil, Rorro Echávez, habló de los desafíos por vencer.

Resaltó la “imperiosa necesidad de consolidar alianzas estratégicas entre el sector gubernamental, las fundaciones y la sociedad civil para garantizar el financiamiento de estudios especializados, albergues y acompañamiento emocional continuo a las familias afectadas”.

Sin Miedo a hablar del Mister

Paco Arango comentó con Crónica por qué considera que a los mexicanos les cuesta tanto trabajo hablar de Dios y suelen referirse a Él como “universo, vida o fortuna”.

El autor reveló que él suele referirse a Dios como “Mister” cuando le busca para hablar con él personalmente, sin religión de por medio.

Señaló que al crecer nos volvemos “inteligentes y nos da miedo hablar de Dios o lo asociamos estrictamente con la religión”.

Afirmó que “se debe perder ese temor, ser más como niños y hablar abiertamente de Dios, entendiendo que Él quiere a todos por igual”.

Educación, Fe sin Prejuicios

En su oportunidad Lorenza Mariscal Servitje, titular de Casa de la Amistad, explicó cómo abordan esta labor de apoyo a través del Proyecto Puente, que certifica laboratorios para lograr diagnósticos precisos y tratamientos adecuados.

Enseguida habló sobre la educación para los niños y jóvenes, explicó que cuentan con una escuela con validez oficial en su albergue de Xochimilco para que tanto los niños como sus padres inicien, continúen o concluyan sus estudios.

Hablar de las Buenas Noticias también

Cáncer Infantil Teleton Fernando Landeros, de Fundación Teleton, en la conferencia de prensa con Paco Arango. (Gerardo González Acosta)

Por su parte Fernando Landeros, de Fundación Teletón, dijo a Crónica que “el tema del cáncer infantil ha estado históricamente en el subsuelo, porque usualmente no hay buenas cuentas que entregar”.

Concordó con Arango sobre el “gran déficit de especialistas, llegaron a ser solo 134 oncólogos pediatras en México”.

Resaltó la importancia de “empezar a hablar de las buenas noticias del país”, y comentó con orgullo la tasa de supervivencia del 86 por ciento alcanzada en el HITO.

Organizarnos Mejor como Sociedad

Al cierre de la conferencia, Francisco Arango nombró embajador del libro en México al creador de contenido Rorro Echavez, quien mantiene un compromiso antiguo de varios años con la causa de Fundación Teletón.

Rorro Chávez Cáncer Infantil El influencer juvenil Rorro Chávez es el embajador en México del libro de Paco Arango. (Gerardo González Acosta)

Echavez acompañará al autor en la difusión del libro y en las actividades de la causa durante su vida editorial.

Cuando se dirigió a los asistentes dijo “vean, aquí estoy con la Liga de la Justicia, somos más los buenos; tenemos que organizarnos mejor como sociedad”.

Paco Arango presenta “Si no crees en Dios, te doy su teléfono”, vs Cáncer Infantil