UNAM celebra su 475 aniversario

Aniversario universitario En el acto se develó una placa conmemorativa. (UNAM)

Al presidir la ceremonia por los 475 años de la fundación de la Universidad de México, el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la autonomía, la educación superior pública y el gobierno colegiado continúan siendo pilares indispensables e insustituibles para expandir las fronteras del conocimiento y servir de mejor manera a la sociedad a la que nos debemos.

Por ello, llamó a la comunidad universitaria a cuidar las libertades recibidas y ampliar las oportunidades de quienes nos sucederán. No basta, dijo, con salvaguardar lo conquistado; debemos demostrar, mediante el empeño cotidiano, la importancia de dichos pilares universitarios.

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario (CU) y acompañado por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno federal, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Lomelí Vanegas indicó que, al volver la mirada sobre los 475 años de esta institución, encontramos avances y momentos difíciles, acuerdos y controversias, y de todos ellos aprendemos.

Nuestra fortaleza, remarcó, nunca ha provenido de pensar de la misma manera, sino de haber construido entidades académicas y órganos colegiados plurales, capaces de procesar nuestras diferencias mediante razones, normas y objetivos compartidos. En ese sentido, reconoció la importancia del CU en el devenir de la vida institucional y que es crisol en el que convergen las voces, ideas y anhelos de nuestra comunidad para definir el rumbo de esta casa de estudios.

“Les convoco a continuar esta labor con rigor, sensibilidad, prudencia y disposición al entendimiento. Que el rumbo asumido permita hacer de la herencia intelectual un bien público; que nuestra autonomía encuentre siempre su mejor expresión en el servicio a la sociedad; y que los saberes que cultivamos contribuyan a multiplicar las posibilidades de bienestar, justicia, democracia, libertad de expresión y equidad, así como de una convivencia pacífica.

“Honremos y celebremos estos 475 años de tradición universitaria con el trabajo que México espera de su Universidad. ¡Enhorabuena por casi cinco siglos de construir futuros!” subrayó el rector, acompañado también por el presidente en turno de la Junta de Gobierno de esta casa de estudios, José María Serna de la Garza; la presidenta del Patronato Universitario, Elsa Beatriz García Bojorges; y de los exrectores José Sarukhán Kermez, Francisco Barnés de Castro, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers.

Aniversario universitario Al acto asistieron los ex rectores de la Universidad.

COMPROMISO CON MÉXICO.

Previamente, el secretario General de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, explicó que la sesión extraordinaria del CU era para rememorar que el 21 de septiembre de 1551 nació, mediante la expedición de la Cédula Real del Príncipe Felipe II -en nombre de su padre, Carlos V de Alemania, y I de España-, la Real Universidad de México, el origen de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Hoy, a 475 años de este evento fundacional, conmemoramos a los universitarios que nos antecedieron, agradecemos la institución que forjaron, honramos la autonomía, reafirmamos nuestra identidad, pero sobre todo, renovamos nuestro compromiso con el porvenir de México, en la construcción de una nación más justa, más igualitaria y más incluyente”, externó ante el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué; el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno de México, Jesús Antonio Esteva Medina; y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez.

De igual forma, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas y consejera representante de los consejeros exoficio, Elisa Speckman Guerra, aseveró que la mejor manera de conmemorar los 475 años de existencia de esta Universidad es “construyendo futuros”. Señaló que entre sus desafíos están seguir honrando el sentido de universalidad en la docencia, investigación y difusión de la cultura; mostrando la relevancia de la educación pública, abierta a estudiantes de diversas regiones y sectores sociales, y concibiendo el saber como un bien social y herramienta para comprender y enfrentar los problemas sociales.

“Seguir preservando la autonomía, ejercerla de manera responsable y transparente. Seguir como espejo de un país diverso, siendo plural y cultivando el respeto, la tolerancia y el diálogo. Seguir entendiéndonos como un espacio privilegiado del pensamiento crítico, aprovechando las tecnologías sin menoscabo de la ética y defendiendo la democracia, la libertad, la igualdad y la dignidad”, apuntó.

Ante rectores de universidades nacionales y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías; así como del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero; la consejera representante de las y los consejeros del personal académico, María Elena del Carmen Flores Carrasco, mencionó la importancia de las y los profesores, que en 1910 sumaban 378 y actualmente son 34 mil profesores de asignatura, cinco mil 600 de carrera; y seis mil 464 investigadores y técnicos académicos, a quienes llamó a construir el futuro de nuestra institución a partir del trabajo cotidiano con rigor, responsabilidad, respeto, tolerancia, honestidad académica, objetividad e imparcialidad.

La consejera representante de las y los alumnos, Sair Alejandra Martínez Hernández, aseguró que quizá el verdadero sentido de celebrar los 475 años de esta Universidad implica llevarla más allá de sus muros, tener responsabilidad con el conocimiento que reciben, con las personas que los forman, con quienes aún no tienen la posibilidad de estudiar y con la sociedad que sostiene la universidad pública y espera de ella algo más que profesionistas.

El consejero representante de las y los consejeros del personal administrativo de base, Julio César Domínguez, precisó que hoy celebramos el palpitar de una institución que es el proyecto educativo más importante de México. Estimó que la grandeza de la UNAM reside también en la entrega diaria de su gente, por lo que llamó a las y los trabajadores a seguir laborando con excelencia, unidad y con la convicción de que sus tareas son fundamentales para el brillo de nuestra casa de estudios.

En la ceremonia solemne en la cual se develó la placa conmemorativa estuvieron también egresados distinguidos: Carlos Slim Helú, Alfredo Harp Helú; así como el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia; los secretarios generales de la AAPAUNAM y el STUNAM, Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano y Carlos Hugo Morales Morales, respectivamente; diversas autoridades de esta casa de estudios, al igual que consejeras y consejeros universitarios.