APAC y Huerto Roma Verde impulsan Inclusión, Accesibilidad y Sustentabilidad

El convenio une sustentabilidad ambiental con accesibilidad para transformar la vida de las Personas con Discapacidad y sus familias, señala Guadalupe Madonado —

APAC Huerto Roma Verde Los beneficiarios de APAC y sus Familias participarán en talleres ecológicos y proyectos de emprendimiento sostenible dentro del Huerto Roma Verde. (APAC)

Para unir capacidades, recursos y conocimientos que consoliden un entorno urbano más accesible, sustentable e incluyente en beneficio de las Personas con Discapacidad y sus familias en la CDMX, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC) y Huerto Roma Verde convinieron colaborar institucionalmente.

Guadalupe Maldonado, Directora General de APAC, y Francisco Ayala, de Huerto Roma Verde, suscribieron el acuerdo que permite entrelazar el cuidado ambiental con los derechos humanos.

Explicaron que la sinergia aprovecha la vocación de ambas instituciones; Huerto Roma Verde facilitará sus instalaciones, infraestructura verde y oferta pedagógica, mientras que APAC aportará su experiencia en salud, rehabilitación y accesibilidad universal.

Añadieron que esta integración diseñará modelos de aprendizaje práctico, desarrollo comunitario y participación activa para la población usuaria de APAC.

Inclusión Laboral y Ecología

Guadalupe Maldonado dijo que entre los proyectos clave del acuerdo está la creación de un pasaje accesible que conectará físicamente los predios de Huerto Roma Verde y APAC, para el libre tránsito y promover la accesibilidad como una vivencia cotidiana en el espacio público.

Expresó que el convenio integra programas de inclusión laboral y prácticas profesionales dentro del huerto para beneficiarios de APAC, e impulsa su autonomía económica y desarrollo personal.

Añadió que para fomentar el emprendimiento social, ambas organizaciones desarrollarán conjuntamente productos saludables presentados en empaques ecológicos.

Los artículos econutritivos serán comercializados permanente dentro del recinto biocultural de la colonia Roma, para vincular la producción sustentable con el fortalecimiento de la economía familiar de los beneficiarios.

Fortalecer el Tejido Social

Guadalupe Maldonado señaló que la vertiente educativa del convenio favorece un esquema de capacitación cruzada de alto impacto social.

“APAC brindará talleres de sensibilización y atención adecuada a Personas con Discapacidad y al personal operativo y voluntariado de Huerto Roma Verde, mientras que este último abrirá sus cursos de huertos urbanos y ecotecnologías a las personas usuarias de APAC y a sus madres y padres cuidadores.

Explicó que la alianza consolida un modelo replicable de corresponsabilidad comunitaria que refuerza el tejido social en la Alcaldía Cuauhtémoc.

“La iniciativa demuestra que la agenda ecológica y la inclusión plena son pilares indisolubles para la construcción de una Ciudad de México más justa, empática y resiliente”, culminó.

APAC y Huerto Roma Verde impulsan Inclusión, Accesibilidad y Sustentabilidad