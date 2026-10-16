¿Por qué algunas plantas se queman más fácilmente que otras?

Inecol. Figura 1. Eréndira de la Cruz Bautista y Regina Huipe Morales durante las pruebas de inflamabilidad de especies ornamentales, realizadas bajo condiciones controladas. (Emmanuel Sánchez Gamiño.)

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Las plantas forman parte de nuestro entorno cotidiano. Las reconocemos por la forma de sus hojas, la apariencia de su corteza o sus flores y frutos, pero ¿estas diferencias pueden influir en cómo responde el tejido de cada especie al fuego? ¿Qué hace que algunas plantas se enciendan con facilidad? ¿Por qué otras mantienen la combustión durante más tiempo?

La respuesta a las preguntas es posible responderlas si estudiamos la inflamabilidad de las especies: que tan fácilmente sus tejidos se encienden, arden y mantienen una llama. Esta capacidad depende de sus propiedades estructurales y químicas. Teniendo esto en mente, nos dimos a la tarea de comparar el comportamiento frente al fuego de siete especies ornamentales comunes en los camellones y jardines de Pátzcuaro.

¿Cómo se mide la inflamabilidad?

La inflamabilidad abarca varios aspectos de su respuesta ante el fuego. Que una planta sea “inflamable” no se reduce únicamente a si se prende o no; para estudiarla, usamos un dispositivo donde se colocan muestras de ramas frescas que se precalientan a 150 °C durante dos minutos y luego se exponen diez segundos a una llama. Registramos el tiempo de ignición (cuánto tarda en encenderse), el tiempo de sostenibilidad (cuánto dura encendido), la temperatura máxima, la tasa de quemado (qué tan rápido se quema) y la biomasa consumida (cuánto del total se quema). Con estas variables se calcula un valor de inflamabilidad en una escala de 0 (nula) a 3 (máxima).

Siete plantas, siete respuestas

La respuesta que encontramos fue clara: no todas las plantas se queman de la misma manera. Las siete especies evaluadas mostraron diferencias en su comportamiento frente al fuego. El valor de inflamabilidad fue de 0.68 para el cedro y de 1.80 en el fresno; las demás especies presentaron valores intermedios.

El cedro, que presentó el menor valor de inflamabilidad, tardó 3.33 segundos en iniciar la combustión y mantuvo el fuego durante 58 segundos. En contraste, el fresno, con el mayor valor de inflamabilidad, se encendió en 0.34 segundos y mantuvo la combustión durante 95.66 segundos. El eucalipto también destacó porque duró encendido 89.33 segundos.

Estos resultados muestran que estudiar la inflamabilidad implica observar diferentes aspectos de la respuesta de una planta ante el fuego. En nuestro experimento, el fresno presentó el mayor valor de inflamabilidad y el cedro el menor entre las especies evaluadas.

Inecol. Figura 2.Las siete especies evaluadas: ficus (Ficus benjamina), eucalipto (Eucalyptus), jacaranda (Jacaranda mimosifolia), jara (Baccharis heterophylla), pino falso (Casuarina equisetifolia), fresno (Fraxinus uhdei), y cedro (Hesperocyparis arizonica). (Regina Huipe.)

Más que establecer cuáles plantas son “buenas” o “malas” frente al fuego, estas diferencias nos permiten reconocer que cada especie tiene una respuesta particular. Conocer como ocurre la combustión aportar información para predecir como se propaga el fuego y diseñar estrategias para el manejo de la vegetación y, en determinados contextos, para la selección de especies en espacios públicos.

Este trabajo fue desarrollado durante el programa ProVocaciones Científicas 2026 del Instituto de Ecología, A. C. (INECOL), en el Centro Regional del Bajío, en Pátzcuaro. Esta iniciativa tiene como propósito acercar a jóvenes a la investigación y permitirles conocer de manera directa cómo se desarrolla un proyecto científico.

*Instituto de Ecología A. C., Red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano, Centro Regional del Bajío.