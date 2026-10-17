Colbach impulsa la cultura de paz y convivencia respetuosa en sus planteles, ejes del Bachillerato Nacional: Mario Delgado

Colbach. Mario Delgado resaltó que en los 20 planteles del Colbach se atiende a más de 85 mil estudiantes con el apoyo de 3 mil 434 docentes.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó las acciones que desarrolla el Colegio de Bachilleres (Colbach) en sus 20 planteles, ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para fortalecer la cultura de paz, prevenir las violencias y generar ambientes educativos seguros, incluyentes y respetuosos, que favorezcan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las y los jóvenes, ejes fundamentales del Bachillerato Nacional.

Resaltó la importancia de promover, en los 20 planteles del Colbach, donde se atiende a más de 85 mil estudiantes con el apoyo de 3 mil 434 docentes, valores como la igualdad, la inclusión, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos, en concordancia con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello, reconoció la estrategia “Bachilleres por la Paz”, mediante la cual el Colegio impulsa de manera permanente actividades para prevenir las violencias, promover el respeto y atender las necesidades de su comunidad, con la convicción de que construir espacios seguros y fomentar una convivencia pacífica es una responsabilidad compartida entre estudiantes, docentes, personal educativo y familias.

Entre las principales iniciativas del Colbach también se encuentran webinarios, conversatorios y conferencias que propician el diálogo, la reflexión y la prevención de las violencias, así como la Feria de Servicios “Existir en Red”, que acerca a la comunidad escolar servicios especializados en derechos humanos, igualdad de género, acompañamiento psicosocial, diversidades y atención integral a las juventudes.

Asimismo, el titular de la SEP resaltó la iniciativa Trayectoria Formativa en Perspectiva de Género, mediante la cual se desarrollan cursos, talleres y espacios de reflexión dirigidos a la comunidad escolar. Estas acciones se complementan con diálogos filosóficos y actividades lúdicas y reflexivas que promueven los valores, la sana convivencia, la inclusión, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos.

Como parte de las estrategias de formación y sensibilización, explicó, los planteles elaboran periódicos murales sobre derechos humanos, diversidad, valores y prevención de las violencias, además de realizar actividades para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. A ello se suma la iniciativa Retos que Inspiran, Retos que Transforman, que fortalece la participación estudiantil, la inclusión y la construcción de entornos escolares pacíficos.

Colbach. Tania Rodrígiez Mora y Mario Delgado.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodrígiez Mora comentó que el Colbach también desarrolla actividades conmemorativas y campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, personal educativo, madres, padres y personas cuidadoras. De manera complementaria, mediante #ManadaVioleta, difunde contenidos en sus redes sociales institucionales para promover la igualdad de género y prevenir las violencias de género.

Asimismo, la Red de Enlaces Interinstitucionales contribuye a fortalecer la colaboración en estas materias.Agregó que, para garantizar que las personas integrantes de la comunidad escolar cuenten con vías institucionales para expresar sus inquietudes y presentar quejas o denuncias, el Colegio dispone del Buzón de Quejas y Denuncias, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y los Kioscos de Atención a Quejas y Denuncias, estos últimos vinculados a la estrategia “Bachilleres por la Paz”.

Estos mecanismos forman parte de las acciones institucionales de atención y acompañamiento.De igual manera, señaló que el Colbach fortalece la coordinación con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para impulsar medidas preventivas y favorecer entornos escolares seguros.

Finalmente, aseguró que, mediante estas acciones en sus 20 planteles, el Colegio de Bachilleres refrenda su compromiso con la prevención de las violencias, la cultura de paz y la formación integral de las y los jóvenes.