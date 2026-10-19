Educación para la Salud fortalece Cultura de Prevención en mujeres: Adriana García

Desmitificar la biopsia es clave para la salud femenina, tecnología permite obtener diagnósticos certeros con mejores procedimientos, señala la experta —

Taller de Autoexploración de Mamas La detección temprana mediante tecnología mínimamente invasiva se consolida como la herramienta más eficaz para salvaguardar la vida de las mujeres. (Cuartoscuro)

El anuncio de una biopsia mamaria suele detonar episodios de ansiedad, temor e incertidumbre en miles de mujeres, quienes frecuentemente asocian este estudio con cirugías complejas y dolorosas, explicó la Dra. Adriana García.

La especialista en soporte clínico de intervencionismo periférico, añadió que la Educación para la Saludrevela que la biopsia es simplemente una herramienta preventiva clave, diseñada para confirmar o descartar lesiones benignas y diagnosticar oportunamente el cáncer de mama.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre esta neoplasia y frente a los mitos tradicionales, Adriana García dijo que “la medicina moderna consolidó la Biopsia Asistida al Vacío (BAV), un método mínimamente invasivo que prioriza la comodidad, seguridad y tranquilidad emocional de las pacientes”.

Tecnología Centrada en la Mujer

La especialista de en Becton Dickinson México, explicó que a diferencia de los procedimientos quirúrgicos de antaño, la técnica BAV es realizada bajo anestesia local de forma completamente ambulatoria, y requie entre 20 y 30 minutos de intervención en la mayoría de los casos.

Indicó que “no es necesario acudir en ayunas ni suspender medicamentos habituales, salvo indicaciones específicas en personas con tratamiento anticoagulante que deben consultarse previamente con su médico”.

García señaló que el procedimiento utiliza una pequeña incisión de dos a tres milímetros que no requiere suturas y deja una cicatriz diminuta similar a una peca que tiende a desaparecer con el paso del tiempo.

Autocuidado y Diagnóstico Certero Salva Vidas

Explicó que una vez concluido el estudio, es colocado un apósito de presión y recomendado el uso de un sostén bien ajustado durante dos días para permitir el retorno inmediato a las actividades cotidianas sin ejercicio pesado.

La evolución tecnológica de la BAV, dijo, “permite combinar ecografía, estereotaxia y resonancia magnética para tomar muestras milimétricas con absoluta precisión, reduciendo significativamente la angustia durante el proceso de atención”.

Adriana García afirmó que “promover la información clara sobre estas alternativas fortalece la cultura de la prevención y capacita a las mujeres para cuidar su salud sin miedo”.

Educación para la Salud fortalece Cultura de Prevención en mujeres: Adriana García