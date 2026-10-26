La NASA dice que la carrera por volver a la Luna estará “reñida”; “China puede ir a la superficie lunar en 3 años”

Regreso. La misión Artemis III. (NASA)

La NASA ha señalado que actualmente están “inmersos de lleno en una nueva carrera espacial” y ha advertido de que la cerrara por volver a la Luna estará “reñida”.

“China pronto tendrá cohetes reutilizables, cuenta con naves espaciales, módulos de aterrizaje y una infraestructura para una arquitectura de doble lanzamiento, con la que poner a sus astronautas en la superficie lunar en los próximos tres años”, ha señalado el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante la presentación de los últimos avances de la misión Artemis.

A pesar de décadas de avances tecnológicos “extraordinarios”, el jefe de la agencia espacial norteamericana ha avisado de que la carrera por volver a la Luna “estará mucho más reñida de lo que nunca debió estarlo”.

Antes de que los astronautas regresen a la superficie lunar, la NASA llevará a cabo una de las misiones de prueba “más ambiciosas y complejas” de la historia de la agencia.

Así, con su lanzamiento previsto para 2027, Artemis III enviará a los astronautas de la NASA Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas, junto con el astronauta de la ESA Luca Parmitano, a bordo de la nave espacial Orion a la órbita terrestre baja para realizar una serie de demostraciones con versiones de prueba de los sistemas de aterrizaje tripulados que están desarrollando las empresas Blue Origin y SpaceX.

Durante la misión, que durará 14 días, las tripulaciones y los controladores de vuelo practicarán los procedimientos de encuentro, acoplamiento, habitabilidad y operación que serán esenciales cuando los astronautas de Artemis comiencen a aterrizar cerca del Polo Sur de la Luna en 2028. La misión está diseñada para reducir riesgos, validar el hardware y adquirir experiencia operativa antes de que la NASA intente un alunizaje tripulado.

La NASA lanzará tres naves espaciales en tres cohetes diferentes y probará su funcionamiento conjunto, algo que nunca antes había intentado. “Cada lección que aprendamos aquí nos acerca más al alunizaje en 2028”, han declarado desde la agencia.

MÓDULO DE ATERRIZAJE LUNAR DE BLUE ORIGIN Las misiones Artemis anteriores utilizaron únicamente el cohete SLS (Space Launch System) de la NASA y la nave espacial Orion. Artemis III incluirá tres naves espaciales independientes que se lanzarán en tres cohetes pesados diferentes en un período de tiempo relativamente corto.

La misión comienza con el lanzamiento por parte de Blue Origin de una versión de prueba de su módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 2 a una órbita terrestre baja circular. La nave espacial puede permanecer en órbita hasta 30 días, lo que proporciona flexibilidad en el cronograma.

Tras el lanzamiento, Orion entrará inicialmente en una órbita elíptica terrestre. Utilizará su módulo de servicio para realizar una serie de maniobras que le permitirán transitar a una órbita circular para su estabilización térmica, antes de prepararse gradualmente para el encuentro con el módulo de aterrizaje Blue Moon. Dado que cada nave espacial opera en regímenes orbitales ligeramente diferentes, optimizados para los requisitos de su misión, Artemis III requiere una secuencia cuidadosamente coreografiada de maniobras orbitales y operaciones de encuentro a lo largo del vuelo.

LOS PRIMEROS DÍAS DE VUELO

Durante los dos primeros días de vuelo, la tripulación revisará los sistemas de Orion, se preparará para las operaciones de proximidad y se posicionará gradualmente para el primer objetivo importante de la misión: el encuentro y acoplamiento con el vehículo de prueba Blue Moon.

Una vez acoplado, los astronautas pasarán aproximadamente dos días realizando evaluaciones a bordo del módulo de prueba Blue Moon. Los miembros de la tripulación abrirán la escotilla y entrarán en la nave, lo que les permitirá evaluar de primera mano el ambiente de la cabina, los controles y los sistemas de soporte vital. Los equipos verificarán la capacidad de la nave para mantener la atmósfera y la presión adecuadas.

Para cuando la cápsula Orion se desacople, la NASA habrá completado su primera evaluación de un módulo de aterrizaje lunar comercial tripulado, recopilando datos sobre los sistemas de la nave espacial, las operaciones de la tripulación y la interoperabilidad de la nave espacial, algo que no es posible en tierra.

DEMOSTRACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE STARSHIP

Tras completar las operaciones con el módulo de aterrizaje de Blue Origin, Orion se desacoplará y se reposicionará para dar soporte a la siguiente fase de la misión: una segunda operación de encuentro.

SpaceX lanzará un prototipo de prueba de Starship versión 3 desde Florida. Dado que Starship está diseñada para una vida útil en órbita mucho más corta que el módulo de aterrizaje de Blue Origin, el lanzamiento se realizará más tarde en la misión, lo que permitirá a la NASA coordinar eficientemente las dos demostraciones de acoplamiento.

Starship entrará en una órbita baja, optimizada para la cobertura de comunicaciones, y llevará un sistema de acoplamiento adicional montado en su extremo delantero.

La cápsula Orion se acoplará a la nave espacial durante una prueba que se estima durará hasta dos horas. La tripulación no entrará en la Starship durante esta prueba.

Orion se conectará a un puerto junto a la cabina de la tripulación de Blue Moon, y posteriormente alineará su sistema de acoplamiento delantero con el de la proa de Starship. Probar ambos enfoques durante una misma misión le brinda a la NASA la oportunidad de evaluar diferentes conceptos operativos y, al mismo tiempo, recopilar valiosos datos de ingeniería.

Una vez finalizada la demostración de Starship, Orion y su tripulación dispondrán de hasta cinco días adicionales en órbita antes de comenzar los preparativos para el viaje de regreso a casa.

La NASA planea aprovechar este tiempo para completar diversos objetivos de prueba que servirán de base para futuras misiones Artemis, incluyendo evaluaciones adicionales de los trajes del Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orion, pruebas de sensores de acoplamiento, mediciones acústicas y térmicas, evaluaciones de factores humanos y una serie de demostraciones científicas y tecnológicas.

ESTUDIOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA MISIÓN

La tripulación también llevará a cabo un estudio de prueba de concepto para examinar cómo los astronautas podrían realizar evaluaciones relacionadas con la salud cuando no puedan comunicarse directamente con el centro de control de la misión, una capacidad importante para futuras expediciones a la superficie lunar y otras misiones más alejadas de la Tierra.

La NASA también planea realizar un experimento de biología celular durante la misión, mientras que los investigadores aprovecharán el vuelo para probar conceptos para el retorno de muestras lunares a la Tierra. Los equipos evaluarán cómo se podrían transportar, recibir y trasladar futuras muestras a las instalaciones de conservación tras el aterrizaje, al tiempo que realizarán evaluaciones del entorno de Orión para comprender mejor las posibles consideraciones de contaminación para futuras misiones lunares.

La misión también incluirá observaciones de la Tierra y del Sol que ayudarán a los astronautas a seguir desarrollando habilidades de observación cruciales, aprovechando la perspectiva orbital única de la nave. Además, se transportarán semillas de plantas a bordo de Orion, lo que brindará oportunidades para el estudio científico y la divulgación educativa tras la misión.

Cuando esté lista, Orion comenzará la fase de retorno y la tripulación configurará la cabina para la reentrada y el amerizaje, que tendrá lugar en el océano Pacífico, frente a la costa de California. El personal de la NASA y la Armada de los Estados Unidos se encargarán de recuperar la nave Orion y su tripula