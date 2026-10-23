World Vision México lanza Estrategia WASH 2026-2030 contra Crisis de Agua en México

No basta con avanzar, necesitamos acelerar; al garantizar infraestructura y saneamiento en cada comunidad, protegemos salud, dignidad y esperanza infantil: Mario Valdez —

World Vision México WASH 2026 Mario Valdez Guzmán, director nacional de World Vision México, llamó a sumar voluntades para multiplicar por siete el ritmo de avance en saneamiento. (Gerardo González Acosta)

Para acelerar el impacto colectivo y garantizar que más niñas, niños, adolescentes, comunidades escolares y vulnerables en México ejerzan su derecho al acceso sostenible a agua segura, saneamiento digno y prácticas de higiene, World Vision México (WVM) anunció su estrategia WASH 2026-2030.

La estrategia, cuyo nombre corresponde a las siglas en inglés de Agua, Saneamiento e Higiene (Water, Sanitation and Hygiene), plantea un modelo de intervención integral que combina infraestructura adaptada a necesidades locales.

Esto fortalece las capacidades comunitarias, gestión responsable del agua, protección de los ecosistemasy acciones para mejorar los hábitos saludables. También contempla el restablecimiento de estos serviciosdurante emergencias y desastres, explicaron las autoridades presentes en el evento.

Falta de Agua, Problema Grave en México

Mario Valdez Guzmán, director nacional de WVM, dijo que la falta de agua es uno de los problemas más graves en México porque afecta la salud, seguridad, protección y bienestar general.

Afirmó que al resolver el acceso al agua, “es generada una profunda esperanza y se transforma la vida de las niñas, niños y sus familias”.

Advirtió que “el ritmo actual para resolver la crisis hídrica no es suficiente y WVM no puede ser ajena a esta prioridad, se requiere redoblar significativamente los esfuerzos rumbo a las metas globales de 2030”.

Ante representantes de gobierno, empresas, sociedad civil y la cooperación internacional, Mario Valdezreconoció que un desafío de esta magnitud no puede ser resuelto por un solo sector de la sociedad, e invitó a construir alianzas donde sean sumados financiamientos, soluciones técnicas y articulación estratégica.

Enseguida reveló que WVM prevé movilizar un presupuesto base de aproximado de 7 millones 256 mil dólares mediante la suma de donantes, sector privado y aliados estratégicos, para beneficiar a 277 mil 500 personas hacia el año 2030.

60 mil Escuela Sin Agua ni Saneamiento en México

World Vision México WASH 2026 Viridiana Zamora expuso los indicadores sobre la falta de agua en 60 mil escuelas públicas mexicanas y su impacto en la educación, higiene y salud de la niñez. (Gerardo González Acosta)

Viridiana Zamora, Oficial de WASH en UNICEF México, confiró a Crónica que 60 mil escuelas públicas en el país carecen de una correcta infraestructura hídrica, en afectación de sus comunidades y del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Dijo que casi 3 de cada 10 escuelas en México carecen de servicios básicos de agua y saneamiento, mientras que casi 2 de cada 10 no tienen instalaciones para la higiene de manos con agua y jabón.

Esta carencia tiene consecuencias graves en la niñez pues compromete la salud, la dignidad y la continuidad educativa de los estudiantes.

Zamora también reveló que un 31 por ciento de las niñas menores de 15 años faltó a la escuela en algún momento durante su periodo menstrual debido a la falta de infraestructura e higiene adecuada en las escuelas públicas de México.

México, Riesgo Climático Infantil y Menos Disponibilidad

World Vision México WASH 2026 El Sistema Educativo Nacional enfrenta estrés hídrico por los desafíos en la infraestructura escolar de México. (Gerardo González Acosta)

Añadió que en el Índice de Riesgo Climático de la Infancia (IRCI), México registra una calificación de 7.7 sobre 10 en exposición a perturbaciones climáticas y de 3.1 sobre 10 en vulnerabilidad infantil, lo que da un promedio combinado de 5.9; “este resultado ubica a México en el lugar 54 entre 200 países analizados”.

Viridiana Zamora también dio a conocer que entre 1950 y 2022, la disponibilidad de agua por persona en México cayó de más de 18 mil m³ al año a 3 mil 500 m³, lo que representa una reducción del 80 por cientoen 70 años.

Aclaró que esta caída no se debe a que el país haya perdido físicamente el 80 por ciento del agua, sino al constante crecimiento poblacional y a la degradación en la calidad del recurso disponible.

Durante su presentación del panorama actual del acceso al agua en el país, afirmó que la disponibilidad de agua y la presión sobre el recurso son profundamente desiguales.

“Las zonas con mayor demanda de agua no coinciden con aquellas donde hay mayor disponibilidad; mientras en el sur y sureste del país la presión sobre los recursos es baja por la abundancia de agua, en el norte y noreste supera el 70-80 por ciento, y en el Valle de México alcanza casi el 130 por ciento.

Dijo que pese a la infraestructura nacional muestra coberturas altas en los promedios generales, la cobertura efectiva cae significativamente en las comunidades rurales, al 89 por ciento en agua y 83 por ciento en saneamiento.

Zamora alertó que “contar con infraestructura instalada no equivale a un acceso seguro; solo el 43 por ciento de las familias mexicanas cuenta con un servicio de agua gestionado de forma segura, continua y con calidad”.

Agua Segura, Brecha Desigual

En México, el acceso al agua es desigual para todas las personas; de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, la cobertura de agua entubada en las viviendas fue de 96.1 por ciento a nivel nacional; sin embargo, mientras en las zonas urbanas alcanzó 98 por ciento, en las rurales se situó en 89.1 por ciento.

WVM dijo que las diferencias territoriales muestran los retos que persisten en distintas regiones del país.

Este contexto hace necesario impulsar soluciones que no se limiten a la construcción de infraestructura, sino que también fortalezcan la capacidad de las comunidades para administrar, conservar y utilizar de manera sostenible el agua, con especial atención a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes.

Tres Líneas Estratégicas WASH

World Vision México WASH 2026 Las estadísticas presentadas revelan las severas brechas en agua, saneamiento e higiene que afectan a los menores de edad y la continuidad escolar en las zonas urbanas y rurales del país. (World Vision México)

Por su parte, José Francisco Ramírez, gerente de Acción Climática de WVM, presentó las tres líneas estratégicas de WASH; Agua para sobrevivir, infraestructura y cosechas de agua; Agua que cuida, cambio de hábitos e higiene escolar y menstrual; y Agua que empodera, gobernanza, comités locales y políticas públicas.

Dijo que el acceso al agua segura es un desafío para miles de familias en México, especialmente en comunidades rurales donde las brechas en los servicios básicos ponen en riesgo la salud, el bienestar y el desarrollo de la niñez.

WASH a nueve Estados

Reveló que la estrategia WASH 2026-2030 será implementada en los nueve estados del país que concentran los mayores índices de vulnerabilidad, rezago social y alto estrés hídrico.

Dijo que en la Zona Norte, trabajarán en Baja California, Baja California Sur, y Chihuahua con atención especial a la Sierra Tarahumara por requerir una intervención integral.

De la Zona Centro y Centro-Norte trabajarán con el Estado de México y San Luis Potosí; en la Zona Sur y Sureste, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

“Estos territorios fueron elegidos como plataforma de inicio porque en ellos convergen estadísticas críticasde falta de acceso a agua segura y saneamiento, y condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y presión climática sobre los recursos hídricos, detalló.

José Francisco Ramírez dijo que aunque representan el punto de partida oficial, este impacto geográficono es excluyente y buscarán explorar alternativas con aliados para extender las acciones a otras entidades federativas.

Fue comentado con autoridades de WVM que Jalisco podría ser inegrado a esta lista de los nueva, debido a la emergencia y estrés hídrico que afecta a su población; la entidad es el ejemplo crudo que “infraestructura no significa calidad de agua”.

Tres Ejes, Condiciones de Vida hacia 2030

World Vision México WASH 2026 La estrategia WASH 2026-2030 busca cerrar las brechas hídricas en las comunidades y entornos escolares de mayor vulnerabilidad, dijo Verónica Moreno. (Gerardo González Acosta)

La Estrategia Nacional WASH 2026-2030 se encuentra sustentada en la plataforma regional Aqua Nexus de World Vision, la cual busca fortalecer, conectar y ampliar el impacto WASH en América Latina y el Caribe.

Establece tres objetivos prioritarios para contribuir a mejorar el acceso sostenible al agua, saneamiento e higiene.

Verónica Moreno, directora de Operaciones de WVM, detalló cómo se traducen la estrategia en tres ejescon acciones concretas sobre las condiciones de vida de la población.

Mencionó escuelas y espacios comunitarios más seguros y saludables a través de la promoción del acceso a agua, saneamiento e higiene con soluciones adaptadas a las condiciones ambientales y sociales de cada comunidad, para favorecer entornos que contribuyan al bienestar y desarrollo de la niñez.

Enseguida se refirió a comunidades preparadas ante emergencias, desde la contribución al restablecimiento oportuno de los servicios de agua, saneamiento e higiene durante desastres y crisis humanitarias, con un enfoque participativo e inclusivo que considere las necesidades de la poblaciónafectada.

Enseguida mencionó la gestión comunitaria del agua y protección de los ecosistemas.

Dijo que es necesario fortalecer las capacidades de las familias, comunidades e instituciones locales para administrar el recurso hídrico, proteger las fuentes de agua y preservar los ecosistemas que contribuyen a su disponibilidad.

Añadió que está contemplado que “ningún actor trabaje de manera aislada y que cada sector aporte su experiencia específica para lograr soluciones sostenibles”.

De esta forma suman al sector público, con políticas públicas y normatividad; a la Academia, con investigación y desarrollo de soluciones; y a la comunidad e infancia, con participación activa desde el inicio y gobernanza local.

Indicó que el esquema es articulado bajo el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17, del programa de las Naciones Unidas, que refiere las “Alianzas para lograr los objetivos”; recordó que la magnitud de la crisis hídrica exige la suma coordinada de voluntades.

Esquemas Preacordados para enfrentar Emergencias

World Vision México WASH 2026 Vittoria Peñalba alertó sobre los riesgos ante la temporada de huracanes y el fenómeno del Niño que ya vive México, para ello World Vision México preparó un Fondo de Emergencia Humanitario. (World Vision México)

En su opoprtunidad, Vittoria Peñalba, directora de Filantropía de WVM, abordó la severidad del contexto climático y las emergencias hídricas en el país.

Explicó que México ya vive “el inicio de una temporada de huracanes muy dura en las costas mexicanas, altamente activa que podría agudizarse entre los meses de noviembre y enero”.

Enseguida alertó que el país tiene “en la puerta el fenómeno del Niño, que incrementa el riesgo de desastres y eventos meteorológicos extremos interconectados con la crisis del agua”.

Expresó que para hacer frente a la inminencia de estos eventos, World Vision estableció un Fondo de Emergencia Humanitario para realizar preacuerdos con empresas, sociedad civil y donantes antes de que ocurra la crisis.

Afirmó que tener esquemas preacordados evita los retrasos administrativos y legales durante la crisis, permite desplegar la ayuda en campo dentro de las primeras 48 a 72 horas de haber ocurrido la emergencia.

Luego explicó la articulación de los tres ejes con aliados y donantes a través de soluciones modulares de inversión adaptadas a las necesidades de cada socio.

World Vision México WASH 2026 Vittoria Peñalba resaltó las alianzas que permitan ampliar el acceso a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene en beneficio de la niñez y sus familias. (Gerardo González Acosta)

Explicó que estas alternativas permiten a las empresas, organizaciones y donantes sumarse mediante distintos esquemas de inversión y colaboración, ya sea por línea estratégica de interés, ubicación geográfica y contexto, innovación tecnológica, contribución a la meta global, o al Fondo de Emergencia Humanitario.

Las autoridades de WVM plantearon “consolidar comunidades más saludables, resilientes y preparadas ante los efectos del cambio climático, priorizando a las poblaciones más vulnerables del país y promoviendo alianzas estratégicas que permitan ampliar el acceso a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene en beneficio de la niñez y sus familias”, desde WASH 2026-20230.

World Vision México lanza Estrategia WASH 2026-2030 contra Crisis de Agua en México