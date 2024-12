Con monumental mural, rinden homenaje a Julio César Chávez en Tijuana

Obra. El mural. (Archivo)

Tijuana le pone color, vida y alma a la memoria de uno de los más grandes íconos del boxeo mexicano: Julio César Chávez, con la inauguración de un majestuoso mural de 900 metros en el puente Alamar.



El mural fue inaugurado por el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, comenzando así la serie de cien murales que se instalarán en la ciudad fronteriza, obra que de acuerdo con el alcalde “no solo honra a Julio César Chávez, sino que también nos inspira a todos a recordar que con esfuerzo y perseverancia se puede llegar a lo más alto. Tijuana está recuperando sus espacios públicos y devolviéndolos a la comunidad, llenos de arte, vida y orgullo”.



El mural es creación del artista Mode Orozco, en colaboración con otros artistas urbanos, en el que celebra la carrera del más importante boxeador mexicano, quien ganó más de cien peleas y obtuvo títulos mundiales en tres divisiones de peso. El mural, además de embellecer la ciudad, también se propone rescatar la identidad histórica, promover el cuidado ambiental y fomentar una sociedad más equitativa.



Julio César Chávez, visiblemente conmovido, recordó sus primeros años en la ciudad: “Tijuana es mi segunda casa. Fue aquí donde, siendo muy joven, la gente me abrió los brazos y me dio la oportunidad de crecer. Este mural no solo me reconoce a mí, sino también el amor que siempre he sentido por esta ciudad y su gente. Gracias por este homenaje, que llevo profundamente en mi corazón”.



Por su parte, el Coordinador de Proyectos Estratégicos, Carlos Torres Torres, señaló: “Me parece una gran idea del Presidente Municipal comenzar este gran proyecto con un homenaje tan significativo. Este mural marca el inicio de una transformación artística que alcanzará todos los rincones de Tijuana con 100 murales.”



El evento inaugural incluyó un recorrido por el mural ubicado en el entronque de la Vía Rápida Norte y el bulevar Manuel Clouthier, donde los artistas urbanos explicaron los detalles y significados de cada sección de la obra....