Producida por Erendira Esquivel de Galería Epifanía y organizada junto a Eduardo Egea, quien la concibió y curó, Los Antififís se realizó en La Quiñonera gracias a Néstor Quiñones y reúne artistas maduros de amplia carrera pero cuyo arte resulta incómodo para museos como el MUAC, Jumex, Carrillo Gil, Museo Tamayo, etc., de difícil venta en galerías como OMR, Kurimanzutto, Labor, General Expenses, Pequod Co., etc., e inaceptable en ferias como Salón ACME, Material, FAMA o Zona Maco.

Según Egea, Los Antififís, “...apuesta por la diversidad, donde el arte subversivo tiene por misión que el índice de libertad de expresión no decline, ello en un entorno de clases sociales dentro del mundo del arte cada vez más conservador tras la cancelación de Hermann Nitsch en Jumex, 2015, donde los artistas infantilizan su obra y ocultan o moderan sus posturas críticas obligados por mercado, curadores e instituciones".

Un antecedente de esta expo de arte disruptivo socio-estéticamente, es el artículo, “Su Fifí Arte Privado”, en la revista impulsada por Siqueiros, Arte Público no. 2, (Nov,1954-Feb,1955), donde se lee sobre el Arte Fifí: “Arte de sociedad, complemento ornamental exclusivo de las casas de los ricos DISTINGUIDOS”, fragmento posteado por Willy Kautz, en su Instagram (04DIC2024).

Probablemente, Los Antififís es la primera reacción en México ante un arte contemporáneo servil y obsoleto que ya no es negocio; no obstante, esta curaduría resulta deficiente por tener pocas mujeres, la obra de algunos expele un machismo trasnochado y faltan artistas relevantes como Rocío Boliver, (La Congelada de Uva), Teresa Margolles, Gustavo Monroy, Javier Ocampo, La Panocha Chichimeca etc. En su invitación, alardean ser “una exposición que no verás en el MUAC, Jumex, Kurimanzutto o Biquini Wax”, lo cual resulta pretencioso y oportunista. ¿Eran necesarias dos sedes?. Mientras, los del colectivo Biquini Wax EPS se burlan en su Instagram: “A ver si sí”.

