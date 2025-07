José Alfredo Jiménez y su poética llegan a El Colegio Nacional

Conferencia El compositor José Alfredo Jiménez.

Desde que estudió poesía y los clásicos literarios griegos en la carrera, a Paloma Jiménez Gálvez se le reveló que las canciones populares también “tenían que tener ese elemento literario y ese fundamento”, según expresa.

“Siempre pensé que las canciones eran parte de la literatura y que no podíamos hacerlas a un lado”, declara.

Además de ser hija del cantante y compositor, así como la principal impulsora de su legado y del proyecto de la Casa Museo José Alfredo Jiménez (en Dolores Hidalgo, Guanajuato), Paloma Jiménez Gálvez es doctora en Letras Modernas y ha dedicado una serie de escritos al análisis del trabajo de su padre.

Este miércoles 2 de julio, a las 6pm, en El Colegio Nacional, junto a Concepción Company Company y el mariachi Los Gavilanes de José Alfredo, Paloma participará en “Lírica y gramática de la canción popular. Homenaje a José Alfredo Jiménez”, que forma parte del ciclo “La lengua de la vida cotidiana”.

Las académicas ofrecerán un análisis lírico y gramatical de canciones emblemáticas del compositor mexicano.

“Aquí vamos a hablar de la lírica. A mí me toca hacer una pequeña introducción con relación a cómo este sujeto lírico aborda tantos temas dentro de sus emociones”, adelanta Paloma Jiménez Gálvez en conversación con Crónica.

Hace años que ella y Concepción Company Company habían planteado hacer una conferencia sobre las letras de José Alfredo Jiménez, pero por una u otra razón no se había podido hasta ahora.

La ocasión estará acompañada de música en vivo, con temas previstos para ser analizados y escuchados: “No me amenaces”, “Alma de acero”, “Amanecí en tus brazos”, “Cuando los años pasen”, “Camino de Guanajuato”, “Cuando el Destino”, “Cuatro primaveras”, “Extráñame”, “La noche de mi mal”, “Un día nublado” y “Un mundo raro”, que estarán a cargo del mariachi.

La idea es abarcar un espectro de canciones conocidas y desconocidas de José Alfredo Jiménez, con las cuales se integra un abanico de rostros suyos.

“Habla del amor, pero no es solo el amor bonito, también hay el mal de amores y está el decepcionado, el que ha sido traicionado”, señala Paloma Jiménez Gálvez.

Entre los personajes emblemáticos del compositor está la mujer, pero tampoco es solo una, “sino que hay la ingrata, la divina, la malvada, en fin, como que puedes abordar las letras de las canciones desde muchísimos ángulos y ver cómo habla de lo sagrado o cómo habla del alcohol”.

Sobre la participación de su colega, Paloma Jiménez Gálvez indica que “será una muy agradable sorpresa, supongo”.

“Yo en concreto no voy a hablar sobre uno [texto] preciso, más bien voy a abordar ampliamente al sujeto lírico y su cosmovisión”, indica.

SUJETO Y LIRISMO

Cuando trabaja las letras de su padre, Paloma Jiménez Gálvez deja fuera la música, se enfoca únicamente en el texto. Se trata de hacer una interpretación hermenéutica de la canción. “Para eso busco los elementos que tienen que ver con símbolos, metáforas, con todas las figuras literarias que pueda ampliar mi análisis”, comparte

Asegura que para ella es como abordar cualquier otro texto. “Claro que la canción vendría siendo como un micro relato, tiene mucho las características de este género porque no tenemos mucho tiempo, hay brevedad. Es oralidad y hay que anclarse en que el escucha pierde el hilo si y tú no lo atrapas desde el principio”, ahonda.

Igual que los cuentos, la literata encuentra personajes arquetípicos de cuentos populares, como lobos feroces, reyes y princesas, que si bien son planos cumplen con los requisitos planteados por grandes estudiosos del cuento, como Juan Rulfo.

“La canción popular te atrapa rápidamente, un corrido, por ejemplo, te está dando toda una descripción, te está metiendo en el espacio, en el tiempo. Como estudioso de literatura entras a buscar cómo es ese espacio, tiempo, etc. Los [símbolos] cósmicos como el cielo, las estrellas, la luna son fundamentales en las letras de la canción romántica”, detalla.

-Pero, ¿no te afecta en otros aspectos? ¿Cómo logras la objetividad de convertir estas letras de tu padre en un objeto de estudio como todos los demás?

“Bueno, tienes toda la razón, al principio me costó trabajo porque yo soy por una parte testigo de esas letras, de muchas de ellas”, confiesa.

Al ser parte de la vida de José Alfredo Jiménez, a Paloma Jiménez Gálvez le costó trabajo tomar distancia y decirse a sí misma que trabaja un texto, “no a mi padre”.

“Con la práctica, con el uso cotidiano de acercarte a los textos, lo vas haciendo objetivamente. Por ahí en algunos a lo mejor me gana a mí también la emoción, pero bueno, también es válido porque pude ser testigo de esa historia”, continúa.

Por ejemplo, recuerda que sus padres se casaron el 27 de junio de 1952 , día de la Virgen del Perpetuo Socorro, “porque mi madre era muy devota de esa virgen y mi padre escribió Guitarras de medianoche”.

Desde chica ha escuchado esta historia y la impronta emocional es evidente cada que escucha esa canción, “pero por otro lado te da esa sensibilidad de decir: es que esta canción fue un regalo muy lindo que mi padre le dio a mi madre, ese día que se casaron. A mí me pusieron Paloma del Socorro y yo no uso el nombre porque no me gusta, pero fue por eso”, agrega.

CASA - MUSEO

Por otra parte, Paloma Jiménez Gálvez lleva a cabo el proyecto de la Casa Museo José Alfredo Jiménez, que “cumplirá 17 años el próximo mes de septiembre”.

“Le acabamos de hacer una muy buena remodelación, todavía nos falta una parte, pero empezamos con dos salas”, comenta.

El recinto cuenta con salas renovadas con tecnología para crear experiencias de realidad aumentada en lo que otrora fuera el comedor de la casa de José Alfredo Jiménez.

En total, el recorrido de 9 salas da cuenta de los inicios de la carrera del compositor e intérprete hasta el final de su vida, incluyendo tributos hechos por diferentes artistas.

“Tenemos un acervo importante, estamos tratando de que esto también se convierta en un archivo porque ya hay cuatro tesis doctorales, la gente sigue investigando y pues qué mejor que tengamos un centro de investigación en su casa natal y que ahí podamos tener realmente un acervo fotográfico de sus películas y desde luego de sus canciones”, añade Paloma Jiménez Gálvez.

Desde fotografías y documentos, manuscritos, sarapes, sombreros y botines, hasta objetos artísticos creados o regalados por otros personajes, la colección incluye un clarinete otorgado por Germán Lizarraga.

“Fue el clarinete con el que grabaron el disco de La Banda, que fue el primer disco de banda que salió de un cantante ranchero. Esa fue una idea de Rubén Fuentes, que por cierto pretenden sacar una nueva edición-objeto de este disco, probablemente para septiembre”.

CONFERENCIA

La conferencia “Lírica y gramática de la canción popular. Homenaje a José Alfredo Jiménez” se realizará en el auditorio del Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX). La entrada es gratuita. También se puede la transmisión en vivo desde Facebook y el canal YouTube, donde los videos quedan disponibles para consulta.