David Medalla y la Posperiferia Autocreativa

Argenetic Arriba: Esta retrospectiva y la expo en Kurimanzutto NY sobre la Galería Signals; un Cloud Canyon en la muestra Unidades y Continuidades, 2015, en Kurimanzutto México y Máquina de Arena, 1963. En Medio: Cartel del Artists’ Liberation Front, 1972, que impulsa creatividad colectiva tejiendo casas y otro de Artists for Democracy a favor de Chile, 1974. Medalla arrestado en 1967, dos fotos del colectivo Exploding Galaxy y la máscara para el Ballet del Pájaro, 1967, y debajo una máscara de Damián Ortega. Abajo: 26 Carteles Kumbum con recortes del diario Manila Chronicle cerrado por Ferdinand Marcos y un fotograma homoerótico del vídeo , Daltónico, 1997, del duo Mondrian Fan Club con Medalla y Adam Nankervis. (Fotos Eduardo Egea, Kurimanzutto e internet)

David Medalla (Filipinas 1938-2020) es revisado por Aram Moshayedi en una retrospectiva proveniente del Hammer Museum de Los Ángeles.

Medalla, “primer maestro del arte auto-creativo” (Gustav Metzger) fue un sensible dibujante y pintor quien llamó Realismo Sinóptico a su práctica interdisciplinaria y filosofía del cambio, como en sus esculturas biocinéticas que emiten efímeras columnas de espuma —Canyon Clouds— ejecutan pinturas con lodo o dibujan en la arena. Fundado junto a Paul Keeler, el colectivo Exploding Galaxy (1967-68) involucró al espectador en teatro dadaísta que junto a la participación de Medalla en el Artists’ Liberation Front (1970-74) transformado en Artist for Democracy y la firme oposición de Medalla al corrupto dictador Ferdinand Marcos (1917-89), fueron reacciones donde arte y artistas buscaron tomar acción política y social.

Medalla se estableció en Londres en 1963 y fundó junto a su amigo Guy Brett (1942-2021), Keeler, Gustav Metzger, Marcello Salvadori y Christopher Walker la galería Signals London (1964-66), donde pasaron artistas latinoamericanos como Mira Schendel, Mathias Goeritz, Sérgio de Camargo, Lygia Clark o Jesús Rafael Soto. Signals es un referente para José Kuri de la Galería Kurimanzutto, al punto que organizó para la galería Thomas Dane, Londres, la pionera exposición, Signals: If You Like I Shall Grow, 2018, curada por la historiadora Isobel Whitelegg y expuesta en una segunda parte en Kurimanzutto Nueva York, 2018-19.

La empatía entre Signals y Kurimanzutto, el creciente reconocimiento de David Medalla en Europa y Estados Unidos e incluso la evidente influencia de las máscaras de Medalla en las de Damián Ortega —quien ha publicado en Alias Editorial dos libros sobre Medalla— son parte del diálogo intercultural y negociación política y estética, formal y discursiva desde donde México, Filipinas y Latinoamérica han cooperado a la auto-creación del arte moderno y contemporáneo globales.

Crítico. Eduardo Egea. (Archivo)

IG: @egea.eduardo