México y su cultura de llegar tarde en el arte

Muestra. Vistas de la exposición y vitrina con 20 cerámicas más un detalle. Librero con el acervo de El Archivero. (Eduardo Egea)

Yani Pecanins (CDMX 1957-2019) es revisada con acervos mayores del MUAC Arkheia, UNAM y Dylan Doehner Pecanins. Dividida en 3 ejes: La Casa, El Archivo y El Libro, el efecto de esta curaduría es revisar editoriales de libros de artista como Cocina Ediciones Mimeográficas (1977-93) a lado de Gabriel Macotela y la participación de Yani junto a Armando Sáenz Carrillo y Macotela en El Archivero (1985-93), iniciativa histórica de la cual se muestran decenas de publicaciones, pero la curadora, Fernanda Ramos Mena, no señala diferencia si son producidas o reunidas por El Archivero.

Las ediciones colaborativas de Pecanins entran en contrapunto en México con el Libro-Maleta, 1968, que Octavio Paz dedicó a Marcel Duchamp y con mexicanos en el extranjero como la editorial en Inglaterra, Beau Geste Press (1971-76) y la librería Other Books and So (1975-79) de Ulises Carrión en Ámsterdam. La exposición, simposio y catálogo emprendidos por El Archivero con apoyo binacional y expuesto en San Francisco, CA, Mexican Books Arts: Innovation Within Tradition, 1993, buscó plantear una visión histórica del libro de artista producido en México.

Desde Un Viaje en Zeppelin, 1987-88, hasta su primera exposición, La Habitación de Adentro, 1998, Pecanins pasó paulatinamente de una labor editorial a producir arte con platos, utensilios, frascos o prendas intervenidos con escritura en letra cursiva; proceso de “objetología doméstica” (Luis Carlos Emerich) evocador de Meret Oppenheim, Man Ray, Joseph Cornell, Joan Brossa o Alan Glass. Cargados de íntima nostalgia autobiográfica, los objetos escritos de Pecanins resultan formulaicos y conservadores respecto al demandante lenguaje público de Jenny Holzer o Barbara Kruger, la depresión historicista de Anselm Kiefer, el uso de objetos personales de Christian Boltanski o el origen propiciatorio de los materiales en Dario Robleto o Juan Francisco Elso.

Si Diego Rivera llegó tarde al Cubismo, Fernando García Ponce a las Combine Paintings de Rauschenberg o Gabriel Macotela a explorar la interacción entre arquitectura, escultura y pintura; la práctica en México del mal llamado Arte Objeto apela en Yani Pecanins a toda una cultura y tradición de artistas mexicanos desfasados del arte de su tiempo. Aun así, es de celebrar revisiones monográficas como esta de Yani Pecanins, ya que son vía para que el Museo Carrillo Gil por fin encuentre su función y vocación.

