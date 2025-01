Los glaciares tropicales están en proceso de desaparición en México, alerta Mónica Nepote

Cuidado. Mientras conversa sobre la montaña y los glaciares, Mónica Neponte aborda el legado materno, la relación entre literatura y geografía. (Archivo)

“Los glaciares que están en proceso de desaparición en México, mucha gente no sabe que existen o que hay glaciares tropicales que están muriéndose”, se preocupa la escritora, editora y gestora, Mónica Nepote.

En los últimos años, sus temas son sobre hidrografía y relieves, “no hay día en que no piense en el agua: doy clases y mis alumnas tratan temas de agua y por donde le veas aparece el tema, que se extendió como preocupación social”.

“Llegué tarde a la preocupación, pero menos mal. Urge pensar en el agua, en los bosques, en la crisis climática, en los cambios que implica”, considera.

Mientras conversa sobre la montaña y los glaciares, la escritora aborda el legado materno, la relación entre literatura y geografía y su anclaje al cuerpo, planteamientos ecofeministas así como las maneras en que violencia y fuerza pueden contraponerse “...o trenzarse”, apunta y guarda un silencio cauteloso antes de continuar, “deja procuro ser cuidadosa en cómo tejer esta idea, pero la violencia es parte de la vida y con esto no quiero normalizarla”.

Mónica Nepote enfatiza que le importa frasear bien la idea porque no quiere decir que debamos aceptar ciertas formas de violencia que son resultado de una descomposición social.

“Cuando hablo de la violencia quiero decir un río. Ayer hablando con una amiga me decía que se había enterado que el hijo de una amiga suya había muerto en un río, así recién, era un niño”, ahonda sobre lo que considera ser parte de la vida.

“Mi mamá era una persona muy fuerte. También era una persona violenta. La misma fuerza que la sostenía la hacía muy terca, una personalidad con quien resultaba muy difícil negociar”, recuerda.

Desde sus memorias, pelear con su mamá era como pelear con un río.

En noviembre pasado ofreció una charla en El Colegio Nacional sobre los ríos, cauces y demás formaciones de agua que atraviesan su literatura, y adelanta que próximamente publicará ese texto en un libro.

-¿Cómo has acompañado tu escritura sobre el agua?

“Yo estoy muy interesada en la escritura y medio ambiente o estoy uniendo más bien mis preocupaciones ambientales con la escritura, desde hace un tiempo. Es una larga historia -y tiene que ver con algo que no está contado en este texto, pero está contado en otro- pero para mí la montaña durante muchos años fue un espacio desconocido, desde hace unos años empecé a ir y empecé a subir a la montaña, entonces eso me acercó a un lenguaje, a buscar cosas que yo no estaba entendiendo. Tal cual iba a eso que llamamos la naturaleza, me ponía ante un río o en un bosque y no sabía nada. No podía reconocer árboles, nombrar accidentes topográficos”, relata.

A partir de preguntarse por qué no tenía palabras para nombrar aquello, la escritora empezó a ver a la “madre” y los procesos de aprendizaje que había detrás de esos bosques, montañas y ríos.

“Una entidad de la que aprendo igual que como aprendí cosas de mi mamá, no porque me dijera siéntate bien o peinate, si no porque en sus otras formas de vivir y de aferrarse a la vida y de reinventarse la volvían una especie maestra”, detalla.

Libro. El volumen que antologa textos de varias autoras. (Archivo)

-Hablas mucho de tu intimidad y te alejas de lo teórico, ¿qué tipo de espacio es la escritura para ti?

“Soy pésima lectora de cuentos y acuciosa lectora de teoría, entonces me alegra que mi escritura no aparezca con forma teórica, porque no soy académica y estoy en el espectro de literatura creativa. Como a mí me traspasa el lenguaje es este sesgo autobiográfico, siempre digo que nunca había hecho un strip-tease tan cabrón como este texto.También hay que tomar en cuenta que cuando Gabriela Jaúregui me invitó a escribir ese texto mi mamá no acababa de fallecer, pero yo estaba en proceso del duelo y eso me tocó”, explica Mónica Nepote.

-¿Consideras que es un espacio de exposición?

“Una zona de vulnerabilidad. Me gusta mucho la autoficción y celebro que en los últimos años hemos tenido más apertura hacia esas escrituras y la hemos tenido porque hay muchas mujeres que lo hacen”, señala.

Todos estos son algunos de los temas que aborda su texto “Nuestras historias son afluentes en torno a una palabra que deviene río”, uno de los 13 que conforman la antología de ensayos Tsunami 3 (Sexto Piso, 2024).

TSUNAMI 3

Se trata de la tercera publicación de una colección cuyo primer tomo fue en 2018 y el segundo en 2019. Está catalogada por la propia editorial en la sección “Realidades”.

La antología también incluye textos de Valeria Angola, Lucía Calderas, Ángeles Cruz, Selene Galindo, Nayeli García, Jessica Marjane, Márgara Millán, Leydy Pech, Yoalli Rodríguez, Alexandra R De Ruiz, Olivia Teroba y Alaíde Ventura.