“El loco de Dios en el fin del mundo” es como una auditoría al Vaticano: Javier Cercas

Autor. Javier Cercas en la conferencia de prensa en Penguin. (Eleane Herrera Montejano.)

Quizá la Fe es algo que una vez se pierde, no se recupera. “Incluso aunque quisiese recuperar la Fe, no sabría cómo hacer”, comparte el escritor español, Javier Cercas (1962), frente a un bouquet de rosas y la portada de “El loco de Dios en el fin del mundo” (Random House, 2025)

En mayo de 2023 Javier Cercas tuvo una oportunidad única: el Vaticano lo invitó a revisar sus documentos y platicar con el Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio, 1936-20025).

“Mire, señor Cercas, el Papa Francisco viaja a Mongolia un país de tradición budista, con menos de 1500 católicos. Viaja a finales de agosto, principios de septiembre, y habíamos pensado que tal vez a usted le interesaría viajar con él, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, ver lo que quisiese y al final escribir lo que quisiese, un ensayo, una crónica, una novela, lo que usted quisiese”, fue lo que le ofrecieron, según recuerda.

Su respuesta fue algo así como “¿Pero se han vuelto locos? ¿No saben que yo soy un tipo peligroso?“, relata cada vez, en referencia a que su religión es la verdad y su fe está en la literatura, para contarla.

“Yo soy escritor y si a mí me abren las puertas del Vaticano -este lugar supuestamente hermético, secreto, lleno de misterios y estas cosas del corazón de la iglesia- yo voy a contar la verdad. Porque es mi religión. Mi religión es la verdad y el humor, que son inseparables” señala y asegura que todos los datos contenidos en este libro son ciertos.

“El loco de Dios en el fin del mundo” es una novela de no-ficción. Se publicó en España e Italia el 1 de abril, unos 20 días antes de la muerte del Papa más popular de la actualidad.

“Por supuesto es una operación de marketing muy bien preparada por Penguin Random House y el Vaticano, como todo mundo ha sospechado”, bromea el escritor, quien ahora se encuentra en México para presentar la publicación.

¿Por qué el Vaticano le extendió la inusitada invitación? No sabe, pero aventura una hipótesis.

“Conozco las claves del catolicismo y cristianismo, pero al mismo tiempo veo las cosas desde fuera. Alguien me dijo que lo que la iglesia había querido hacer con mi libro era ¿saben ustedes lo que es una auditoría? Señores que desde fuera llegan y hacen una auditoría: a ver, enséñame las cuentas, enséñeme cómo funciona esto, quiero ver tal, pues que habían querido hacer algo así y me parece que está bien, que es una buena idea”, teoriza.

Respecto de la Fe, confiesa que ha sentido envidia de gente que cree de verdad. “Más de una vez lo he sentido. De mi madre, por ejemplo, de los misioneros, los locos de Dios de este libro. Esta gente es capaz de hacer cosas que yo no soy capaz de hacer. Tienen una serenidad, una energía, una fuerza que yo no tengo”.

En sus reflexiones, a Javier Cercas le gustó la noción literaria de ver la fe como una “intuición poética” y lo platicó con el Papa Francisco.

“Al final del libro hablo sobre el mismo asunto, él me dice: no, es como un don que se recibe. Yo no creo que ambas cosas sean contradictorias, son complementarias, la intuición y el don. Si es que no son la misma”, opina y resalta que la Fe funciona de la misma manera que la intuición poética.

“En todo caso, no, ninguna de las dos es voluntaria. Yo no puedo decir: mira, tengo que publicar un libro de poemas, voy a tener una intuición poética. No puedes. La tienes o no la tienes y con la Fe ocurre lo mismo. Yo la tuve, pero la perdí y aunque yo en algún momento quisiera -imagínate que yo quisiera recuperarla- no tengo ni idea de cómo se hace”, manifiesta.

Lo que hace Cercas con este nuevo libro, es una especie de crónica de viaje, ensayo y una particular radiografía de la vida, obra y pensamiento del Papa Francisco, “En todas esas novelas, a su modo, son novelas policiales, porque en todas hay un enigma, en el corazón de todas hay un enigma y alguien queintenta descifrar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial”.

Escritor. El libro.

PRÓXIMAMENTE

Este 15 de julio, a las 7pm, el escritor presentará “El loco de Dios en el fin del mundo” junto a Juan Villoro, en el auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia. La entrada es gratuita, cupo limitado.

Por otra parte, Javier Cercas ha sido confirmado por medios españoles, así como las redes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como una de las personalidades destacadas que representarán a Barcelona, ciudad invitada de honor en esta edición 2025.

Asimismo, el escritor ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y pronto viajará para la ceremonia.