Presentan el 37° Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro; ofrecerá 35 obras

Obras. Las funciones serán los días jueves, viernes, sábados y domingos. (INbal)

El nuevo coordinador Nacional de Teatro, Luis Mario Moncada e Isabel Quintanar, quien encabeza el Centro Mexicano de Teatro A.C. ITI Unesco se reunieron este lunes para anunciar el 37° Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro.

“Lo que queremos manifestar, y aquí hablo a nombre de la institución, es que todos los teatros deben tener cabida en estos edificios, todas de organización teatral deben tener cabida, espacio y promoción”, manifestó Luis Mario Moncada, desde un presidium instalado en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural de Bosque.

Durante 16 días, del 9 de enero al 2 de febrero, el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque ofrecerá 35 propuestas escénicas de entrada gratuita, que se presentarán los jueves, viernes, sábados y domingos.

ENCUENTRO XXXVII

“Este año, que teníamos un miedo espantoso, llegó el niño eterno Luis Mario Moncada, dramaturgo, a la Coordinación Nacional de Teatro, con mucha esperanza y está participando con una obra de su autoría”, expresó por su parte la fundadora del Encuentro, Isabel Quintanar, antes de pedir un “aplauso de bienvenida y de esperanza para las artes escénicas a Luis Mario Moncada”.

Asimismo, la actriz y promotora cultural recordó algunos momentos destacables de la historia de este Encuentro.

“Van viniendo coordinadores, gobernadores… hemos estado en toda la República con diferentes Congresos, hubo uno maravilloso en Tampico que todavía recuerdan como de los mejores del mundo”, se enorgulleció.

Como ejemplo de la solidez y buena reputación de este evento, su creadora señaló que las compañías que vienen de toda la república pagan su transporte, su comida, su estancia, “díganme qué otro Encuentro - no es festival y no es concurso- invierte eso para llegar a recibir experiencia porque te encuentras entre el público intelectuales, a los millonarios de no sé dónde, a las estrellitas marineras a los más pobres de pobres y todos entran”.

Aunque la entrada es gratis en cuanto a dinero, Isabel Quintanar subrayó que el verdadero precio es el respeto que tiene que tener el público asistente.

“Que nadie se siente a calentar el asiento, el precio de entrada es entregar una o dos horas de su vida a la experiencia mágica que le da el teatro. No celular. Nuestro trabajo merece el mayor respeto”, invitó.

Por otro lado, en la presentación de esta edición del Encuentro Nacional de Amantes del Teatro también estuvieron presentes Miguel Ángel Díaz Zarco y Miguel Michel, miembros del Comité de Análisis de Textos.

“Desde un principio estamos aquí con un comité que han pasado las grandes luminarias ofreciéndonos todo su tiempo un mes, sin cobrar”, detalló Isabel Quintanar.

Miguel Ángel Díaz Zarco señaló que este Encuentro sirve como termómetro para las artes escénicas del país y, en ese sentido, le parece que esta edición muestra una falta de espacios para desarrollarse.

“Es un termómetro para ver la falta de espacios que hay o que ya no hay, aquí en la ciudad. Los grupos no tienen donde mostrarse, creo que el gobierno nos ha fallado en ese sentido porque no rescata a los grupos de la cultura popular. Yo he visto que las personas en las áreas de Cultura se ponen un huipil y piensan que ya están haciendo cultura”, observó.

Si bien la cultura textil es un elemento innegablemente importante, el comentario de Miguel Ángel Díaz Zarco demostró que en términos de apoyo a las artes escénicas eso no significa nada.

“No hay espacios para que los grupos puedan presentarse, al contrario, los cierran”, denunció, “actualmente las Casas de Cultura de las Alcaldías no las prestan, las rentan”.

Desde su perspectiva, hace falta que el gobierno de la ciudad voltee a ver lo que se hace en la cultura popular y, mientras tanto, este Encuentro ofrece un espacio para que compañías teatrales independientes profesionalicen sus montajes en recintos teatrales y compartan esa experiencia con el público.

Las autoridades de este evento no adelantaron los temas, ni los formatos teatrales que conforman la lista de obras participantes, aunque adelantaron los títulos que se presentarán: “La historia del teatro en cápsulas de humor”, “Huevos tibios”, “Romeo y Julieta para niños y niñas”, “La humareda”, ”Humano 2.0. Red Extropía”, “Firu”, “Los árboles mueren de pie” y “Sócrates (Mega) Star”, son algunos de ellos.

Asimismo, entre las propuestas sobresalen “Opción múltiple”, de Luis Mario Moncada, que se presentará el sábado 18 de enero, a las 18:00 horas; y “Los diálogos en la calle de la gran ocasión”, de Luisa Josefina Hernández, que se presentará el 19 de enero a las 18:30 horas.

Las compañías a cargo son originarias de la CMDX (Azcapotzalco, Tlalpan, Tláhuac, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Benito Juárez, Iztacalco y Miguel Hidalgo) así como de los estados de Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Estado de México (Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Coacalco de Berriozábal, Toluca y Ciudad Nezahualcóyotl).

Para consultar los detalles de la programación se pueden consultar los sitios web: www.inba.gob.mx, www.teatro.inba.gob.mx y www.cemexitiunesco.org