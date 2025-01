Primera actividad del 2025 de la Ópera de Bellas Artes

Ópera. Función en Bellas Artes. (Archivo)

La ópera de Bellas Artes anuncia con bombo y platillo que iniciarán sus actividades correspondientes al 2025 y a la gestión de Marcelo Lombardero, con una obra de Héctor Berlioz (1803 - 1869) La Sinfonía Romeo y Julieta, Op 17 compuesta en 1839 para Orquesta Sinfónica, coro y voces solistas; una sinfonía coral.

La obra se basa obviamente en la tragedia de Shakespeare, pero no incluye actuaciones teatrales ni escenografía, ni vestuario. Es sólo música. El texto en francés sirve para contar la historia y las reacciones de los personajes, como sucede con otras sinfonías corales o cantatas.

El propio Berlioz describió su obra como una “sinfonía dramática”, donde hay música y poesía pero no una acción teatral.

Si no es una ópera ¿por qué la Ópera de Bellas Artes comienza sus actividades del presente año con una obra que no es ópera? Además, es la primera actividad de su flamante nuevo director, Maestro Marcelo Lombardero.

El INBA anuncia que sólo habrá una función de esta obra, el 2 de febrero a las 17 horas. Me parece que es mucho trabajo de montaje de ensayos corales y de solistas además de ensayos pre general y general para finalmente hacer sólo una función. Para empeorar las cosas se trae a un director extranjero: Stefan Lano, lo cual es un dispendio injustificado (Transportación aérea, hospedaje, alimentación, viáticos y su sueldo) cuando aquí en nuestro país sobran aguerridos directores que lo pueden hacer magníficamente y que siguen esperando una oportunidad, ese fenómeno se conoce como malinchismo, no me encanta el término pero en general se usa para referirse a quienes desprecian a los nacionales en favor de los extranjeros. ¿Hay muy poco presupuesto en la Ópera de Bellas Artes para este año 2025? pues no lo desperdicien llamando directores extranjeros cuando aquí hay quien puede hacer ese trabajo igual de bien o mejor, y con el subsecuente ahorro de hotel, avión, alimentos etc… Casi siempre esas invitaciones son parte de un acuerdo tácito entre directores en el que yo te invito y después tú me invitas.

Las voces solistas que cantarán en este concierto son miembros del propio coro, los cuales seguramente no podrán cantar las partes corales, sobre todo si son simultáneas, descuidarían así su trabajo principal (o cantan con el coro o cantan como solistas) y entonces se da la paradoja de que cobran por cantar en ambas cosas y sólo cumplen en una. Así como contratan innecesariamente a un director orquestal extranjero, habiendo aquí quién puede hacerlo igual o mejor, ¿porque no contratan cantantes solistas, en vez de estar utilizando elementos del coro?

Si la Ópera de Bellas Artes se manejara con dinero privado o auto generado sería muy libre de hacer con sus finanzas lo que quiera, pero no es así; se maneja con recursos públicos y tiene que estar sujeta en todo momento al escrutinio público y a la rendición de cuentas.

Desde el punto de vista artístico qué bueno que escogieron esta obra de Berlioz para su concierto inaugural, y no como en otras ocasiones una 9a Sinfonía de Beethoven (ya archi sonada) o el Requiem de Mozart u otra obra de cajón, de repertorio básico. Esta obra puede despertar el interés de algunos melómanos.

¿Porqué la ópera de Bellas Artes inicia su temporada con una obra que no es ópera?

¡Vaya Ud a saber!

¡Cuidado Maestro Lombardero! Es muy difícil borrar una primera mala impresión.