“El fascinante mundo de los billetes” o cuando el dinero se vuelve arte

Muestra. Una pieza hecha con billetes. (Eleane Herrera Montejano)

Dinero, diseño, innovación, arte y valor: de esto trata “El fascinante mundo de los billetes”, exposición que reúne tanto información técnica sobre las nuevas sorjuanas y tostones, como obras de arte inspiradas en los billetes mexicanos.

“Hay un mercado del arte que es importante que conozcamos. Esto es una manera de interactuar a partir del dinero, los billetes, con el arte y obras creadas con el mismo material con el que se fabrican los billetes”, dice Gabriela López Torres, directora del Museo Casa del Risco (Plaza San Jacinto 5, San Ángel, CDMX)

“Usamos dinero diario, lo tenemos en las manos, no pensamos en lo que implica, pero tampoco pensamos en el valor que puede generar, por ejemplo, en el arte”, considera.

Desde su perspectiva, este museo atiende públicos diversos y funciona como espacio de diálogo para distintas comunidades.

“Nos interesa mucho la parte donde nuestros públicos detonen su propia reflexión y su propia creatividad porque también un museo es un espacio donde queremos generar más preguntas que respuestas”, comenta.

-¿Cuáles son las preguntas que te parecen importantes de esta exposición?

“Las más directas serían ¿cuánto vale una obra de arte? ¿Y por qué? ¿Cuánto cuesta en dinero? o ¿Cómo podemos identificarnos con los billetes que circulan a diario, con los que compramos nuestros refrescos, papitas o pagamos el boleto del transporte, por ejemplo? Ahí atrás de eso hay todo: el proyecto de identidad, somos estos personajes que nos sucedieron y que formaron la patria”, opina Gabriela Torres López.

Muestra Una vista de la exposición “El fascinante mundo de los billetes”. (Eleane Herrera Montejano)

RECORRIDO

En términos curatoriales, “El fascinante mundo de los billetes” propone dos líneas. Por una parte, la muestra retoma los materiales de la exhibición sobre la Familia G -como se conoce a la serie de billetes que están en circulación actualmente- con la que inauguró el Museo Banco de México hace 3 años.

De manera didáctica, la muestra aporta información puntual y ofrece oportunidades de interacción por parte del público.

Por otro lado, alrededor de las mamparas dispuestas a lo largo de 2 salas, en la Planta Baja del Museo Casa del Risco se exhiben 23 piezas creadas con maculatura y refines, “es decir con las orillas de los pliegos en los que se imprimen los billetes o con aquel papel que no pasó los estándares de calidad y que no pudo salir como dinero a la circulación, como no pasaron ese control de calidad, se trituran, se convierte en una especie confeti muy delgadito que viene en una especie de rectángulos muy delgados”.

De acuerdo con Gabriela López Torres, los billetes mexicanos son tan hermosos que han ganado premios a nivel internacional y pueden ser objeto estético en sí mismos.

“Una solicitud mía fue integrar un programa maravilloso del Banco de México; que incluyera de arte, dado que éste es un Museo de arte e historia, era el acabado final”, continúa.

El programa en cuestión invita a distintos artistas a crear obras a partir de papel para billetes descartados, en tanto que materiales de alta calidad y tecnología, que anteriormente quedaban como una suerte de desperdicio.

“A experimentar porque el material tiene sus particularidades, es un tipo de papel diferente, tiene una resistencia distinta, sus tintas, etcétera”, apunta.

Ante la solicitud, para esta exposición el Museo del Banco de México abrió las puertas a las colecciones de los programas “Cajas” y “Biombos” y la directora del Museo Casa del Risco eligió la obra de artistas, algunos más conocidos que otros, aunque casi todos “con un lugar muy destacado en el panorama creativo de nuestro país”.

“Nos interesó mucho tener a artistas que ya tengan una presencia fuerte, con un trabajo muy reconocido”.

Beatriz Canfield, Cristina Kahlo, Berta Kolteniuk, Maribel Portela, Carlos Jaurena, Diana Morales Galicia, Mar Gasca Madrigal, y Santiago Robles son algunos nombres de autores que se exhiben.

Sobre el contexto de esta colaboración museográfica, la directora del recinto explica que Museo Casa del Risco está fundado y operado en a través de un fideicomiso del estado del Gobierno del Estado de México en el Banco de México, “entonces el Banco de México es fiduciario del fideicomiso Isidro Fabela - fundador de este museo- y nosotros tenemos dos relaciones institucionales directas: Estado de México del cual dependemos financieramente y el Banco de México , que administran los recursos de nuestro fideicomiso”.

“Tenemos una relación de colaboración permanente de trabajo”, indica.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

“Queremos que nuestras actividades no sean complementarias de que acompañando la exposición vengan a hacer manualidades, sino un trabajo profundo con las audiencias, reflexionar, y nos encanta hacer cruces de temas que son relevantes”, subraya Gabriela López Torres.

Talleres, conferencias y otro tipo de encuentros se llevarán a cabo durante el tiempo que se pueda visitar la exposición. Entre las actividades sobresale una simulación de subasta dirigido a infancias.

“Vamos a hacer un ejercicio con los niños, niñas, jóvenes para que vengan a trabajar sus propias obras. Las vamos a exhibir en un espacio del museo y luego vamos a hacer una subasta, para que sepan el valor económico del arte, porque además de su valor intrínseco como propuesta estética, reflexión conceptual con características sensibles, también tienen un valor económico y hay un mercado del arte que es muy importante que conozcamos”, señala la directora del Museo.

“También una manera de interactuar a partir del dinero con el arte y, en este caso, arte producido con el material con el que se elaboran los billetes”, agrega.

Asimismo, habrá charlas a cargo de especialistas expertos en patrimonio biocultural mexicano, que se ve representado en los billetes nacionales a través de flora y fauna identitaria: la ballena, el jaguar, la mariposa, el ajolote.

“Esto que somos y por lo cual nos conocen también en el mundo, cada billete es una especie de retrato simbólico y conceptual”, apunta Gabriela López Torres.

El programa de actividades detallado se puede consultar en redes sociales.

“El fascinante mundo de los billetes” se puede visitar en el Museo Casa del Risco, de martes a domingo, de 10am a 5pm. La entrada es con un donativo voluntario.

DE CARA AL 2025

“Si no tienes dinero, puedes entrar, pero el Museo lleva 60 años en cobrar y nosotros necesitamos generar recursos”, explica la directora del Museo, quien planea una serie de acomodos que renueven la vida del recinto en este 2025.

En cuanto los planes y retos para este año, Gabriela E. López Torres se propone generar un programa de interpretación de la colección permanente, “que es una colección maravillosa de arte europeo, arte mexicano, mobiliario” de aproximadamente 900 piezas.

“Vamos a empezar a darle otro enfoque y generar otras preguntas. Algunos ajustes museográficos, otra iluminación, nuevos celularios y vamos a ir sala por sala”, anuncia.

“Además estamos haciendo un programa muy importante de restauración de toda la colección -revisión, restauración, puesta a punto- estamos ahorita en el diagnóstico en general”, añade.