Ivana Von Retteg Nolan: “Sentir que la muerte está cerca, nos lleva a ceder a todo tipo de deseos”

Autora. La escritora Ivana Von Retteg Nolan. (Archivo)

“Cuando hay peligro, hay pasión; la sensación de que la muerte está cerca nos orilla a ceder a toda clase de deseos, incluso los que son imperdonables”, dice la escritora Ivana Von Retteg Nolan, en entrevista por “El oscuro capitan Blackdawn” (Ediciones B, 2024)

En tanto que narradora de historias de piratería y aventuras, la escritora considera que el amor y el deseo son elementos importantes no sólo en las historias de romance, sino también en las narrativas más brutales.

La reciente publicación retoma al personaje protagónico de una novela anterior, cuyo camino lo ha llevado a convertirse en capitán de capitanes. Sus habilidades y hazañas le han dado un gran éxito, así como una gran cantidad de enemigos.

En esta ocasión, dos hermanos que lo han perdido casi todo y que están dispuestos a arriesgar lo que les queda para vengarse, con tal de verlo humillado y vencido, además de robarle el tesoro de Cortés.

Anteriormente, Ivana Von Retteg platicó con Crónica sobre “Johnny Blackdawn” (Ediciones B, 2022), novela en la que presentó por primera vez al adolescente de 19 años, hijo de un famoso almirante, que un día descubre un secreto que le cambia la vida y decide explorar la piratería.

-¿Cómo evoluciona el personaje de Johnny?

“En el primer libro Johnny es un adolescente que busca su identidad sin importar lo que tenga que romper en el camino, es todavía un niño, soñador y noble lleno de esperanza y hasta diría que idealismo. En este segundo libro lo vemos ocho años después, ahora es un hombre, es líder de la piratería y además esposo y padre de familia; se siente demasiado seguro por haber encontrado su lugar en el mundo”, indica la autora.

“Sin embargo, las pruebas que le tienden sus enemigos en esta historia lo llevan a descubrir que toda la habilidad que posee con la espada le falta en la gestión de sus emociones: lo vemos caer en su propia oscuridad y en una espiral de venganza donde va perdiéndose hasta ser irreconocible”, agrega.

Libro. La novela. (Archivo)

-¿Cómo construiste el contexto de la historia?

“Pasé 14 años investigando absolutamente todo sobre historia de la piratería, quería tenerle un respeto a estos personajes y hacer honor a la huella que dejaron en la sociedad de su época. El Caribe no fue la excepción, dado que fue el tablero que dio vida a la era de oro de la piratería me empapé también de su historia”, asegura la escritora.

Desde su perspectiva, la historia estaría incompleta si se contara sin “su respectivo folclor”, por lo que se cuenta a través de elementos místicos y hace alusión a las supersticiones que se asocian con los marineros, aunque no se trata de una novela de fantasía.

“Los marineros y piratas eran inevitablemente supersticiosos por esa sensación de pasar tanto tiempo a mar abierto día y noche donde seguramente ocurrieron cosas que nadie les creería. Me gusta mantener esa parte viva”, indica.

-Durante nuestra la última conversación planteaste que a través del imaginario mediático se ha perpetuado la idea de que los piratas eran unos malandros borrachos, cuando no fue así. ¿Por qué buscas reivindicarlos?

“Lo hago porque no es la verdad completa. Eran malandros y eran ebrios, sí, pero eran mucho más que eso. Por mero accidente los piratas fueron también precursores de muchos derechos humanos entre los suyos: democracia, paga justa, no racismo, equidad de género, seguro médico (un tipo de), camaradería y hasta celebraban las relaciones del mismo sexo. Mientras que La Marina Real Británica solo pensaba en La Corona, los piratas pensaban en los suyos; y no estoy diciendo que los piratas fueran los buenos, pero definitivamente no eran los peores”.

-¿Habrá una tercera parte de la saga?

“Va a ser la precuela que los lectores pidieron: es la historia del capitán Desmond Black. Lo vamos a ver desde que nació y cómo fue que se convirtió en este pirata tan querido por todos. Va a ser una historia de aventura, pero también de su intenso romance con María Aragón y el origen de su odio por Barbanegra”, adelanta la autora.

¿Quién es Ivana Von Retteg Nolan?

Escritora y guionista, apasionada lectora de ficción náutica y la piratería desde niña. Estudió creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), “Johnny Blackdawn” es su primera novela publicada. Puedes encontrarla y seguir sus proyectos en redes sociales.