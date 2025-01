Retos y estrategias culturales en Jalisco: Entrevista con Gerardo Ascencio El Secretario de Cultura comparte los planes para descentralizar la cultura, fomentar la diversidad artística y actualizar la legislación cultural en el estado (Especial)

Algunas de las principales funciones de la Secretaría de Cultura son el diseño y la planificación, así como la ejecución y la coordinación de las políticas culturales, un proceso burocrático para convertirse al final en intermediarios o, mejor dicho, facilitadores de los creadores, como bien nos dice Gerardo Ascencio Rubio, actual Secretario de Cultura de Jalisco.

En entrevista con Crónica, el titular de la dependencia nos recibió en el edificio Arroniz, sede de la Secretaria, en donde nos habla de los proyectos que desarrollarán a lo largo de la actual administración.

—¿Cuáles son los objetivos y planes de la Secretaría; existe algo que le encargó el gobernador Pablo Lemus?

—“Sí, una de las grandes inquietudes y por lo tanto instrucciones que el gobernador nos ha dado para el ejercicio de la Secretaría de Cultura ha sido buscar extender, de manera efectiva, la atención, la presencia, los programas conjuntos con todo el estado. Una cosa en la que ha sido muy insistente es que, dado que nosotros venimos de gobiernos metropolitanos lo mismo en Zapopan que en Guadalajara, pues que nos quitemos ese paradigma de la visión (metropolitana) y que pensemos en una serie de estrategias y de programas que sean capaces de abarcar todo el estado, todas las regiones. Esa ha sido una instrucción bastante precisa, y la otra, que también es muy importante, es la puesta en valor de todo el patrimonio jalisciense”.

Uno de los grandes intereses, nos cuenta, es la preservación y la conservación del patrimonio inmaterial y material de Jalisco, dada su riqueza e importancia a nivel nacional y mundial, pero también se busca la difusión del patrimonio, darla a conocer para que los mismos jaliscienses la protejan y la presuman, y un tercer paso es el fortalecer a los creadores, es decir, apoyar a quienes han sido capaces de generar ese patrimonio tanto material como inmaterial (artistas y artesanos, comunidades o grupos, sin distinciones).

—Ha hablado de la modernización en la legislatura de cultura. ¿Habrá apertura con los creadores, que las personas puedan aportar?

—“Lo que tiene que ver con la legislación es un trabajo de actualización que vamos a hacer, porque a la fecha tiene 25 años que no se actualiza la Ley de Fomento Cultural; entonces, nosotros queremos actualizar no solamente para el fomento sino para el establecimiento de los derechos culturales; sería una ley de fomento y derechos culturales de entrada, pero todo este proceso de formulación debe de pasar por varias etapas, y la más importante es justamente, ahí voy a tu segunda pregunta, la consulta a las diferentes comunidades culturales en el estado. Para formular y actualizar una ley no se tiene que hacer directamente desde un escritorio, sino se tiene que buscar la opinión, la evaluación y el consenso de la comunidad cultural y artística del estado”.

La actualización de la Ley de Fomento Cultural se efectuará en un mediano plazo, ya que se tienen que seguir una serie de procedimientos que, menciona, se van a cumplir de manera puntual, pero antes se realizará una reestructura interna de la Secretaría, porque uno de los mayores propósitos es lograr una real descentralización, esto con el fin de concretar distintos programas culturales en el estado.

Una vez concluido ese proceso, junto con el congreso del estado, la comunidad artística y cultural de Jalisco, expertos e instancias internacionales, como la UNESCO, entre otros, se construirá ese marco legal.

—Hay un par de conceptos interesantes: la ley de mecenazgo y el fomento a la lectura, ¿cómo sería?

—“Queremos dar una revisión de la ley de mecenazgo para que sea más funcional y estamos ciertos de que es necesaria la participación de la iniciativa privada; en esto Zapopan es un ejemplo, porque ha sido muy regular en sus programas, por ejemplo, de arte público que ha sido financiado, mayormente, por la iniciativa privada, y que ha dotado al municipio de Zapopan de diferentes esculturas y arte público en lugares que abarcan prácticamente toda la geografía del municipio”.

Por otra parte, el fomento a la lectura es otra área muy importante, afirma, la manera en que se ha promovido ha sido muy tradicional: llevar libros, realizar actividades y talleres, la idea es actualizar y llegar también a través de las redes y plataformas digitales, mandar mensajes o cuentos cortos, enganchar a nuevas audiencias que leen en estos nuevos formatos.

La apuesta es aprovechar las nuevas herramientas y llegar a nuevos públicos, sin dejar de lado los medios impresos.

“Hay que pensar en abrir la cantidad de soportes y de medios digitales para llegar a la gente, pero no perder de vista de que el libro es el protagonista”, pues afirma que se trata de un objeto insustituible.

Las nuevas audiencias

Ascencio Rubio nos habla de que esto tiene que ver con trabajar en tres estrategias o líneas de acción: la primera es el fomento cultural, esto es a través de los mecanismos que ya existen dentro de la Secretaría y los que se dan en conjunto con otras instancias, tanto federales como internacionales; la segunda es la capacitación, extender los programas a las diferentes regiones para dar oportunidad a que los creadores de todo el estado tengan la posibilidad de desarrollarse, y tercero es la difusión cultural, en un camino de dos vías, por un lado llevar las manifestaciones artísticas y culturales a todas las regiones del estado y por otro que se conozca lo que se genera a nivel local en cada región de Jalisco.

“Con esos tres ejes podemos lograr en un plazo relativamente corto esta descentralización y desconcentración de actividades porque gran parte de la infraestructura cultural que tiene la propia Secretaría se encuentra localizada en el área metropolitana de Guadalajara o muy cercana aquí, pero nosotros debemos de pensar en que los municipios, en que cada lugar y localidad, también tiene sus espacios formales o informales, sus compañías y sus creadores formales o informales, y que ellos son el vehículo a través de los cuales podemos llegar (a nuevas audiencias)”.

—¿Habrá inversión y mantenimiento a espacios, por ejemplo, al Teatro Degollado?

—“Este año lo que está proyectado es mantenimiento y algunas reparaciones en el Teatro Degollado y en el Hospicio Cabañas; justamente estamos en la etapa de los proyectos de aplicación presupuestal al Degollado con algunos trabajos de mantenimiento, trabajos menores como es reparado de la malla de la fachada y algunas de las partes también del piso, parte del escenario y también la reparación del montacargas, porque acaba de pasar también otro trabajo de mantenimiento importante, estamos viendo también la posibilidad de renovar parte de la iluminación escénica del teatro, de actualizarla”.

Y en el Cabañas se realizará el mantenimiento a los techos y los aires acondicionados, destaca la importancia de esto porque las condiciones dentro de las salas deben de ser muy precisas en humedad y temperatura para poder conseguir mejor obra para exposiciones de mayor envergadura.

—El presupuesto aumentó este año.

—“Sí, en el 2025 es de 707 millones, en números cerrados, lo cual es un aumento de alrededor de 13 millones y medio con respecto del presupuesto anterior. Tenemos un presupuesto importante para museos, exposiciones y galerías, esto dado que justamente uno de los espacios nuevos que es el Japi, la transformación que se hizo de Trompo Mágico, que requiere una inversión constante porque tiene una buena cantidad de personal, pues es un museo muy grande y además requiere adecuaciones tecnológicas porque es básicamente un museo que depende mucho de la tecnología”.

El secretario nos cuenta que se encuentran en la etapa de elaboración del Plan Estatal de Cultura, por lo que el presupuesto se enfoca en los ejes estratégicos: Cultura para la Paz, Cultura Cardinal, el fomento a las comunidades y municipios, Cultura con Enfoque, los Programas de Profesionalización, el fortalecimiento a la infraestructura y los Productos Jalisco, que es la promoción a nivel nacional e internacional de lo que realiza la comunidad desde sus espacios.

DATO

Gerardo Ascencio Rubio

Secretario de Cultura

Cuenta con más de 40 años de experiencia como promotor de la cultura. Fue Director de Cultura de Zapopan de 2015 a 2021, Director de Cultura de Guadalajara en 2021-2022 y como Coordinador de Proyectos Especiales de esta dependencia tapatía. Ha participado en la organización de diferentes festivales artísticos y culturales en Sinaloa y en Guadalajara.