Los estratos y capas de Gabriel Orozco toman posesión del Museo Jumex

Gabriel Orozco en el Museo Jumex "Onda oscura”, (2006). (Adrián Contreras)

Alrededor de 300 piezas que conforman “Gabriel Orozco: Politécnico Nacional” se han apropiado completamente del Museo Jumex (Polanco, CDMX): cada uno de los 3 pisos y sótano del recinto es una capa artística que presenta una variedad de materiales y formatos utilizados por el polémico artista contemporáneo, a lo largo de 40 años de trayectoria.

Hasta las esquinas de la terraza del recinto se han convertido en escaparate de balones desgastados que conforman una obra de arte.

-¿Gabriel, las pelotas se pueden patear, se puede jugar con ellas?

“Pues, mira… la verdad es que ya no son mías. Si fueran mis pelotas, te la prestaba, pero son del Museo Universitario, entonces me imagino que tienen que cuidarlas porque ya están viejitas… nada más no se vale chutar cañonazos”, responde el artista, mientras posa junto a ‘Cuatro bicicletas (siempre hay una dirección)’ para un montón de medios nacionales e internacionales.

Esta exposición del artista, primera que se realiza desde 2006 en un museo mexicano, se puede visitar hasta el 3 de agosto de 2025.

“Fue muy interesante trabajarla específicamente en este espacio y no convertirla en una exposición historicista o retrospectiva cronológica, sino un paisaje en estratos que combina los trabajos pequeños, dibujos, fotos y obras de mayor escala”, expresó Gabriel Orozco en conferencia para anunciar la inauguración que será el 1 de febrero.

“Cuando Eugenio me invitó a exponer aquí me dijo “tienes todo el museo, haz lo que tú quieras, todo”. Obviamente yo mismo me emociono de ver esto que está pasando aquí, creo que definitivamente no voy a ver esta exposición en los próximos 20 años. A lo mejor la próxima vez que suceda algo así, yo ya no voy a estar aquí. Entonces, pues hay que disfrutarlo”, manifestó ante los medios.

Para él, uno de los cambios fundamentales que ha visto en su carrera es que anteriormente no había museos para exponer su tipo de arte y ahora tiene un museo entero a su disposición.

Gabriel Orozco en el Museo Jumex “La DS (Coraline)” (2013). (SUNNY QUINTERO)

La idea del recorrido museográfico, según comentó, es que el visitante “viaje” con el trabajo y diversidad de materiales y gestos que “fuera de contexto pueden parecer fortuitos, banales o ligeros, pero al combinarlo con lo otro y ver ciclos de trabajo a lo largo del tiempo, se puede disfrutar una exposición de arte que expresa y demuestra su propio proceso de gestación”.

“Disfruté revisarlas, volver a leerlas con mirada fresca”, comentó sobre la revisión de obras.

En este punto, le parece que la pregunta sobre si algo es arte o no es eterna porque el concepto va cambiando.

“Que en su momento estas piezas tuvieran fortuna de ser consideradas arte…con el tiempo pueden dejar de serlo y -viceversa- cosas que no lo eran se revisan y se transforman en obras de arte”, observó.

RECORRIDO.

En teoría, los visitantes podrán interactuar con las obras que invitan a ello. Sobresalen algunas piezas que lo caracterizan, como la controversial “Caja de Zapatos Vacía”, (1993) o “La DS (Coraline)” (2013).

Al aire libre se instalará una obra llamada “Ping Pond Table”, creada especialmente para esta exposición, aunque en el recorrido previo todavía no estaba montada.

“Creo que he formado un ecosistema cultural diverso y sigue siendo prolífico, fértil. La caja de zapatos ha evolucionado como lo que es: una pieza que se defiende. Cuando tienes una pieza que genera tantos comentarios y la pieza sigue ahí y sigue teniendo el mismo potencial que tuvo hace tantos años, a nivel expresivo, de indiferencia, de cuestionamiento es algo que a mí después de tantos años me da gusto ver”, consideró el autor.

Gabriel Orozco en el Museo Jumex La muestra se compone por un paisaje en estratos que combina los trabajos pequeños, dibujos, fotos y obras de mayor escala. (Adrián Contreras)

También apuntó que hay obras de arte que con el tiempo bajan su potencial, pero que se retoman en esta exposición para revisar lo que pasó desapercibido.

“Esta exposición es de las más completas que he hecho nunca”, aseguró sobre la cantidad de trabajo que sostiene la propuesta y el tiempo de creación que abarca, desde los años 90s hasta la actualidad.

Anteriormente, el artista ha presentado exposiciones en el Moma, el Tate y Pompidou, con otras cualidades, pero asegura e insiste en que la complejidad y lo que abarca esta exposición en el Jumex “es algo que no ha pasado y no va a ser fácil que vuelva a suceder”.

“Me da gusto que dure 6 meses y espero que muchos la puedan ver. Fue mucho trabajo”, agregó.

La curaduría de Briony Fer planteó cada piso como una capa del entramado que es la obra de Gabriel Orozco. En ese sentido, el recorrido comienza en el tercer piso -hasta arriba- con “materia flotante”. Luego, en el siguiente piso, la Galería 2 se propone como una atmósfera vegetal y trama de materia viva. La Galería 1, junto con la terraza conforma un ecosistema ‘playero’, con un “acuario” y zonas secas alrededor.

Todas estas son metáforas que guiaron el acomodo del espacio. Concretamente, en el “acuario” se exhibe el esqueleto de una ballena (“Onda oscura”, 2006). En la Galería 2 se muestran materiales del Proyecto Chapultepec. En la Galería 3, una mesa de billar redonda.

“La idea del juego es que invita a la participación o interacción social. Esta es la idea que guía el trabajo de Gabriel Orozco”, apuntó Briony Fer. Asimismo, la curadora resaltó la intención de explorar la relación del artista con ideas sobre rotación y simetria, naturaleza y cultura.

Gabriel Orozco en el Museo Jumex Esta exposición del artista, primera que se realiza desde 2006 en un museo mexicano, se puede visitar hasta el 3 de agosto de 2025. (Adrián Contreras)

En el sótano del edificio una “composta” hecha para coquetear con el arte digital y las nuevas formas de comunicación audiovisuales, se ofrece como “postre”, en palabras del mismo artista.

Se trata de un video protagonizado por los memes y críticas que han llovido sobre el trabajo de Gabriel Orozco a lo largo de toda su trayectoria, con apariciones musicales o clips virales que subrayan temas como los escándalos en torno a su colaboración con el gobierno de México, el poco esfuerzo artístico detrás de su obra, la falta de calidad de las piezas, entre otras.

Por otra parte, en el marco de esta exposición, el Museo Jumex y Rizzoli Electa publicarán un volumen ilustrado de más de 200 páginas, que incluirá un ensayo de la curadora y una conversación entre Gabriel Orozco y el historiador de arte Benjamin Buchloh, acompañada de ilustraciones de las obras de Orozco.

¿Quién es Gabriel Orozco (Jalapa, Veracruz, 1962)?

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1986-1987) y su trabajo cuenta con una amplia reputación internacional.

“El compromiso personal pasa a convertirse en un compromiso social con el mundo en el que uno puede alcanzar a conectar. En mi caso me ha interesado también conectar y entender otras culturas y por eso he trabajado en otros países”, declaró el artista en la conferencia del Jumex.

Su última exposición en México fue una gran retrospectiva en el Museo del Palacio de Bellas Artes, pero durante el sexenio pasado Gabriel Orozco fue el creador del Plan Maestro y coordinador del Proyecto Chapultepec.

Gabriel Orozco en el Museo Jumex Durante el sexenio pasado Gabriel Orozco fue el creador del Plan Maestro y coordinador del Proyecto Chapultepec. (Adrián Contreras)

VISITA.

Para acompañar la exposición habrá un programa de actividades gratuitas, con el propósito de acercar al público al arte. Entre ellas, un seminario, conversaciones con artistas y críticos de arte, talleres y visitas guiadas para diferentes públicos.

“Gabriel Orozco: Politécnico Nacional” se puede visitar en el Museo Jumex (Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Miguel Hidalgo, Ciudad de México) de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con una extensión especial los sábados, cuando el museo estará abierto hasta las 19:00 horas.