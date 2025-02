Rushdie comparece en el juicio contra su atacante casi 36 años después de la fetua

Juicio. El escritor Salman Rusdie. (EFE)

El escritor Salman Rushdie compareció este martes en el Tribunal del Condado de Chautauqua en Mayville (norte del estado de Nueva York) durante el juicio contra Hadi Matar, el joven estadounidense-libanés que intentó asesinarlo el 12 de agosto de 2022 mientras participaba en una conferencia cultural en este mismo municipio.

“Soy un escritor de libros, el primero que escribí fue hace casi 50 años. Desde entonces, he escrito 22 libros de ficción y no ficción”, se presentó Rushdie ante las preguntas del fiscal de distrito del condado de Chautauqua Jason Schmidt en la segunda jornada de este mediático caso.

Matar, que se ha declarado no culpable de los cargos de intento de asesinato en segundo grado y agresión en segundo grado, entró en la sala -al igual que en la sesión de ayer- pronunciando un mensaje a favor de la causa palestina: “From the river to the sea, Palestine will be free”, dijo a las cámaras el acusado bajo mirada de la actual esposa del autor de origen indio y nacionalidad británica-estadounidense, la también escritora Rachel Eliza Griffiths.

Segundos después, apareció en la sala Rushdie, enfundado en un traje oscuro y corbata gris, y con gesto serio.

En el intento de asesinato, ocurrido en Chautauqua Institution, un recinto para celebraciones de eventos que se encuentra a apenas cinco minutos en coche del tribunal, Rushdie sufrió hasta doce puñaladas en su ojo, cuello, pecho y mano, perdiendo la visión de su ojo derecho y parte de la motricidad de la mano izquierda.

“Me miraba con ferocidad”, dice Rushdie

“Me di cuenta que alguien con ropa oscura y máscara subió al escenario. Cuando se acercó, vi que tenía el pelo oscuro y unos ojos que me miraban como con ferocidad”, relató Rushdie, cuyas declaraciones están abriendo la segunda sesión del juicio, y que al mencionar la palabra “ferocidad” fue objetado por los abogados de oficio de Matar.

Asimismo, el escritor de ‘Los versos satánicos’, obra por la que el régimen teocrático iraní emitió una fetua en 1989 que pedía su cabeza y que hizo que el escritor necesite protección desde entonces, narró que “gritaba de dolor al recibir las puñaladas” y que la primera que sintió fue la que se produjo en el ojo, seguida de la del cuello.

El juicio se celebra cuando se aproxima el 36 aniversario de la fetua, el 14 de febrero de 1989.

Mientras declaraba Rushdie (él mismo también de familia musulmana), Matar permaneció mirando a una mesa a la derecha del escritor rodeado de su equipo legal. Al frente, Eliza Griffiths seguía compungida la intervención e incluso tuvo que secarse alguna lágrima mientras apretaba la mano de alguno de los amigos de Rushdie que lo acompañaban, según constató EFE.

En la mesa de la Fiscalía yace un ejemplar del último libro de Rushdie, ‘Knife’ (‘Cuchillo’, en su edición española), unas memorias en las que relata el incidente y cómo ha conseguido rehacer su vida desde entonces. Parte de esta obra la dedica a una conversación ficticia con el propio Matar, en la que imagina cuáles serían sus declaraciones ante este mismo tribunal.