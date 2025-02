La Orquesta de Cámara de Bellas Artes inaugura su primera temporada

Música. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) . (Inbal)

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) inaugura su Primera Temporada 2025, titulada Encuentros. El concierto, bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez, se llevará a cabo el jueves 20 de febrero en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 20 horas. Los boletos estarán disponibles en taquillas y en Ticketmaster. Además, habrá una segunda presentación el domingo 23 de febrero en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música a las 12 horas, con entrada libre.

Granville Bantock fue un compositor británico, nacido a finales del siglo XIX, destacado por su labor como un educador y compositor de sinfonías y música de cámara. In the Far West (en el lejano oeste) es una serenata para cuerdas que originalmente nació como un cuarteto para cuerdas entre 1899 y 1900. Más tarde, Bantock adaptó la obra para orquesta de cuerdas. Esta pieza refleja la inspiración de un viaje del compositor a Estados Unidos, donde se vio influenciado por paisajes y melodías populares y tradicionales estadounidenses. La obra se estrenó en 1913 bajo la dirección del propio Bantock.

Granville siempre estuvo trabajando entre la música conservadora que se estilaba escuchar en aquella época en Inglaterra, con compositores como Mendelssohn y Haydn, pero también trabajó con compositores de vanguardia como Wagner y Liszt.

Por otro lado, la Serenata para cuerdas en mi mayor, op. 22 de Antonin Dvořák es una de sus composiciones más conocidas y admiradas. Es pieza indispensable en el repertorio de toda orquesta de cuerdas, compuesta en 1875. Se dice que el compositor, inmerso en un período de paz y prosperidad, tanto en lo personal como en lo profesional, compuso la esta obra en el lapso de 12 días.