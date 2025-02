“La otra voz” de Zaida Ríos: Entre Fantasmas, Chismes y Letras

Quién es Zaida Ríos según Zaida Ríos

“Me sigo viendo a mí misma como esa niña de 8 años que le encantaba que le contaran historias. Lo que me define es contar historias. No es que sea chismosa, es que me gusta que me cuenten historias.”

Zaida Ríos creció rodeada de libros. En su hogar, la lectura era parte de la vida cotidiana, al punto de que hasta en el baño había libros apilados. “El hábito de la lectura era muy natural. En vez de televisión, había libros”, recuerda. Su abuela, además, era una gran narradora de historias de miedo, lo que la marcó profundamente y la llevó a desarrollar un gusto por el misterio y lo sobrenatural.

Cómo surge La otra voz

Zaida quería escribir el libro que le hubiera gustado leer, una historia absorbente que no se pudiera soltar, como cuando te cuentan un buen chisme. “Quería que fuera algo cercano, familiar para los lectores, porque a veces leemos puras traducciones y olvidamos lo que nos es propio”.

Al mudarse a Baja California Sur, realizó el mismo recorrido que Azul, el protagonista de su novela. “Fue uno de los viajes más bonitos que hemos hecho como familia: los paisajes, la territorialidad mexicana, todo me inspiró”.

Durante la pandemia, su madre le entregó algunos objetos de su infancia, entre ellos, un cuaderno de la primaria con escritos de un taller literario. Ahí encontró el boceto de Azul, su personaje principal.

Azul nació de muchas vivencias personales. “Quería crear un personaje que fuera diferente, que su propio don lo atormentara, alguien que, por más que lo intente, no logra conectar con los demás.”

Zaida tiene TDAH, lo que en su infancia le trajo muchas dificultades y episodios de bullying. “Quería trasladar esa sensación de no encajar al papel”.

Incluso tiene experiencias paranormales que marcaron su visión sobre lo sobrenatural. “Una vez sí vi un fantasma. Fue muy impactante. Era la abuela de una compañera de la universidad”.

¿Será una trilogía? ¿Una saga?

La otra voz será una trilogía. Aunque el primer libro es autoconclusivo, ya está trabajando en las siguientes entregas.

Proceso de documentación

Para Zaida, la escritura es un proceso muy personal e íntimo. “Te vas dando cuenta si estás contando la historia de manera adecuada”. Se considera una escritora de mapa: “Tengo la casa llena de post-its y escaletas, porque si no, me desvío”.

Desde el inicio tenía claro que la historia de los niños debía contarse en pasado, mientras que las partes en presente tendrían un ritmo más rápido. “Tuve que crear ciertos tipos de oportunidades para intercalar los capítulos de manera efectiva”.

Para ella, el antagonista es tan importante como el protagonista. “Quería que tuviera el mismo peso, pero sin revelar su identidad hasta el final. Por eso necesitaba narrar en primera persona y ocultar ciertas cosas”.

“Cuando encuentras el camino correcto, escribir es muy sencillo”.

De la FIL a Hachette

Su primera novela, Mercado de carne, fue el inicio de su trayectoria editorial, sin embargo, fue con “La otra voz” que llegó a Hachette. “En la FIL seguía a las personas con mi manuscrito” comentó entre risas.

Ahí conoció a Fernanda, su actual editora en Hachette, quien recibió su manuscrito y, meses después, le escribió para decirle que le había encantado. “Estaba súper emocionada. Se tardó unos 3 o 4 meses y me hizo una propuesta”.

Inicialmente, tenía miedo del proceso de corrección de estilo, pero fue una experiencia positiva. “Fernanda lo hizo súper sencillo. En Hachette fueron muy amables y en todo momento respetaron que yo era la escritora”.

“No me la creo todavía”, confiesa.

Presentación en la Feria de Minería

Zaida presentará La otra voz el sábado 22 de febrero a las 7 p.m. en la Feria de Minería. Estará acompañada por Martín Solares y Uriel Reyes, el maestro del terror mexicano y autor de Relatos de la noche. Será, sin duda, una cita imperdible para los amantes del misterio y lo sobrenatural.