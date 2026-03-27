Oferta cultural de la UNAM del 6 al 12 de abril de 2026

UNAM La muestra Sportswashing se presenta hasta el 2 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Artes visuales

Sportswashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político

No es un secreto que los grandes eventos deportivos siempre han servido para maquillar la imagen de un país en momentos críticos de su historia, pero… ¿cómo es que ocurre esto? Esta exposición, de cara al Mundial de Fútbol, plantea cómo el sportwashing ha sido una herramienta política bastante eficaz para lavarle la cara a varios estados del mundo. La exposición incluye un ciclo de charlas y visitas guiadas los jueves 23 de abril, 28 de mayo y 2 de julio a partir de las 5:00 pm.

Hasta el 2 de agostoMiércoles y jueves | 11 am-5 pm; viernes a domingo | 11 am-6 pm

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx

$40*

Domingo, ENTRADA LIBRE

Música

Música de cámara

Vitaly Pisarenko, piano

La crítica ha descrito a Vitaly Pisarenko como “un pianista de toque inusualmente suave, técnica prodigiosa y expresividad cautivadora”. Debe ser así, de otro modo no se explica que este ucraniano afincado en Londres haya sido galardonado con el Primer Premio en el 8º Concurso Internacional de Piano Franz Liszt en Utrecht y el Tercer Premio en el Concurso Internacional de Piano de Leeds. Como parte del ciclo “Música de cámara”, Pisarenko se apersonará en la Carlos Chávez del CCU para interpretar obras de Chopin, Clementi, Schubert, Ravel, Rajmáninov y Schumann.

Sábado 11 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Danza

Función performáticaDiagramas multicanal: experiencias sociales en movimiento. Ambientes escenificadosCátedra Extraordinaria Gloria Contreras

¿Puede un performance trazar y establecer mapas entre disciplinas? Esa es la idea detrás de esta pieza que mediante una serie de ambientes escenificados apuesta por un crossover entre la escritura, el cuerpo y el dibujo que al fusionarse devienen experiencias sociales en movimiento. La finalidad es activar el espacio escénico y convertirlo en una suerte de canal a través del cual fluyan el conocimiento y la práctica.

Sábado 11** y domingo 12 | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

**Función para alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

RegresoCésar Brodermann, direcciónCompañía Aterno

Esta pieza fue seleccionada de la Convocatoria de Programación 2026 Danza UNAM y reúne a nueve bailarines cuya misión es tratar de que el auditorio reconecte con su infancia. De ahí el título de esta obra que dirige César Broderman y que mezcla danza con performance. Un concepto muy original cuya premisa bien podría ser la siguiente: “¿Qué pasaría si dejáramos de tomar la vida tan en serio?”

Viernes 10 | 8 pm, sábado 11 | 7 pm, domingo 12 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Teatro

PartinuplésDe Ana Caro de Mallén

Paola Izquierdo, adaptación y direcciónProducción: Teatro UNAM

Esta obra polimétrica del siglo XVII de la autoría de Ana Caro Mallén de Soto, narra el dilema al que se enfrenta Rosaura, emperatriz de Constantinopla, cuando sus cortesanos le exigen que se case en virtud de que el imperio necesita un sucesor. Es sólo que ella se resiste en tanto sobre su destino pesa un funesto augurio. Con la ayuda de la maga Aldora y un espejo mágico, Rosaura examinará a una serie de candidatos hasta que aparece el Conde de Partinuplés, el más dotado en todos los sentidos, pero quien cometerá un error que la emperatriz no perdonará.

11 de abril al 30 de mayo

Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm; domingos | 6 pm

Foro Sor Juana Inés de la Cruz

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

Cine

79ª Muestra Internacional de Cine

Abril no se concibe sin la 79ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, en la que 14 películas provenientes de México, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Islandia, Argentina, Palestina, Noruega, Portugal y España conforman el programa que en esta ocasión apuesta por la diversidad y cuyas temáticas están relacionadas con el presente y el futuro inmediato.

9 de abril al 3 de mayoSalas Julio Bracho y José Revueltas

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Programación completa:

filmoteca.unam.mx

$60*