Oferta cultural de la UNAM del 6 al 12 de abril de 2026

Artes visuales
Sportswashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político
No es un secreto que los grandes eventos deportivos siempre han servido para maquillar la imagen de un país en momentos críticos de su historia, pero… ¿cómo es que ocurre esto? Esta exposición, de cara al Mundial de Fútbol, plantea cómo el sportwashing ha sido una herramienta política bastante eficaz para lavarle la cara a varios estados del mundo. La exposición incluye un ciclo de charlas y visitas guiadas los jueves 23 de abril, 28 de mayo y 2 de julio a partir de las 5:00 pm.
Hasta el 2 de agostoMiércoles y jueves | 11 am-5 pm; viernes a domingo | 11 am-6 pm
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco
tlatelolco.unam.mx
$40*
Domingo, ENTRADA LIBRE
Música
Música de cámara
Vitaly Pisarenko, piano
La crítica ha descrito a Vitaly Pisarenko como “un pianista de toque inusualmente suave, técnica prodigiosa y expresividad cautivadora”. Debe ser así, de otro modo no se explica que este ucraniano afincado en Londres haya sido galardonado con el Primer Premio en el 8º Concurso Internacional de Piano Franz Liszt en Utrecht y el Tercer Premio en el Concurso Internacional de Piano de Leeds. Como parte del ciclo “Música de cámara”, Pisarenko se apersonará en la Carlos Chávez del CCU para interpretar obras de Chopin, Clementi, Schubert, Ravel, Rajmáninov y Schumann.
Sábado 11 | 6 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$100*
Danza
Función performáticaDiagramas multicanal: experiencias sociales en movimiento. Ambientes escenificadosCátedra Extraordinaria Gloria Contreras
¿Puede un performance trazar y establecer mapas entre disciplinas? Esa es la idea detrás de esta pieza que mediante una serie de ambientes escenificados apuesta por un crossover entre la escritura, el cuerpo y el dibujo que al fusionarse devienen experiencias sociales en movimiento. La finalidad es activar el espacio escénico y convertirlo en una suerte de canal a través del cual fluyan el conocimiento y la práctica.
Sábado 11** y domingo 12 | 12:30 pm
Salón de Danza
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
**Función para alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
RegresoCésar Brodermann, direcciónCompañía Aterno
Esta pieza fue seleccionada de la Convocatoria de Programación 2026 Danza UNAM y reúne a nueve bailarines cuya misión es tratar de que el auditorio reconecte con su infancia. De ahí el título de esta obra que dirige César Broderman y que mezcla danza con performance. Un concepto muy original cuya premisa bien podría ser la siguiente: “¿Qué pasaría si dejáramos de tomar la vida tan en serio?”
Viernes 10 | 8 pm, sábado 11 | 7 pm, domingo 12 | 6 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
$100*
Teatro
PartinuplésDe Ana Caro de Mallén
Paola Izquierdo, adaptación y direcciónProducción: Teatro UNAM
Esta obra polimétrica del siglo XVII de la autoría de Ana Caro Mallén de Soto, narra el dilema al que se enfrenta Rosaura, emperatriz de Constantinopla, cuando sus cortesanos le exigen que se case en virtud de que el imperio necesita un sucesor. Es sólo que ella se resiste en tanto sobre su destino pesa un funesto augurio. Con la ayuda de la maga Aldora y un espejo mágico, Rosaura examinará a una serie de candidatos hasta que aparece el Conde de Partinuplés, el más dotado en todos los sentidos, pero quien cometerá un error que la emperatriz no perdonará.
11 de abril al 30 de mayo
Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm; domingos | 6 pm
Foro Sor Juana Inés de la Cruz
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
teatrounam.com.mx
$150*
Jueves Puma: $30
Cine
79ª Muestra Internacional de Cine
Abril no se concibe sin la 79ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, en la que 14 películas provenientes de México, Francia, Alemania, China, Corea del Sur, Islandia, Argentina, Palestina, Noruega, Portugal y España conforman el programa que en esta ocasión apuesta por la diversidad y cuyas temáticas están relacionadas con el presente y el futuro inmediato.
9 de abril al 3 de mayoSalas Julio Bracho y José Revueltas
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
Programación completa:
filmoteca.unam.mx
$60*