Alejandro González Iñárritu: “Si puedo ofrecer algo a la gente, especialmente a los jóvenes, de lo que he vivido, será hermoso”

Entrevista. Alejandro González Iñárritu. (Shutterstock)

Hoy estamos viendo una era de gran velocidad digital que nos está convirtiendo en una cubeta que recibe demasiada información, mucha cierta, otra vasta y falsa, pero hay que dejar claro que mucha información no es sabiduría, es solamente acumulación de datos, señala el cineasta Alejandro González Iñárritu.

El ganador de cinco premios Oscar: tres por “Birdman”; uno por “El renacido” y otro por el corto virtual “Carne y arena”, es el nuevo integrante de El Colegio Nacional y en entrevista, desde Londres, habla de la difusión de las ciencias y cultura, de los riesgos de la sobre estimulación de imágenes e información en las redes sociales, del conocimiento y la importancia de su difusión.

Alejandro es una de las figuras señeras en la cultura en México. Durante los años 80 del siglo pasado, su labor en la música fue sustancial para dar a conocer a grupos de rock y otros géneros por la estación de radio W, en FM, que en ese tiempo estaban proscritos. Luego vendría su amplia y excepcional labor en el cine, que comenzó con Guillermo Arriaga.

Y ahora entra a un nuevo escenario en la difusión de las ciencias y la cultura: él será el protagonista con conferencias y como dice, “si puedo dejar algo a la gente, en los jóvenes de lo que he vivido, será hermoso”.

¿Cómo te sientes con este nuevo papel que vas a tener en el Colnal?

Es un honor el ser invitado a El Colegio Nacional, una institución que finalmente tiene como fin difundir el conocimiento, sus pasillos han sido recorridos quizá por las mentes más brillantes de México, y sumarme a transmitir, compartir y reflexionar sobre no sólo lo que hace la humanidad y su sobrevivencia a través del conocimiento, sino también como traducir y entender el conflicto humano y la experiencia del hombre en las diferentes ciencias y artes.

Ser parte de todo esto me parece importante, porque para mí la palabra academia, que a veces asusta demasiado y que también se refiere al colegio, que también asusta a muchos, aunque te cuento que yo siempre me escapé de los colegios, pero volviendo a la academia, que es una palabra que traumatiza a parte del mundo, creo que la gente puede tener una percepción distinta con el conocimiento.

Por eso, este ingreso al Colnal es básicamente la oportunidad de invitar a la reflexión, a compartir el conocimiento de ida y vuelta, no solamente con los académicos, sino también con la gente común, con los jóvenes, sobre todo con ellos, y de poder aportar la pequeña experiencia que tengo. Como los antiguos hombres que ponían su mano en la cueva y pintaban, así voy a ofrecer lo que vi, lo que he vivido y si sirve de algo, pues será hermoso.

¿Estamos en tiempos complicados para la cultura y las ciencias con recortes, prohibición de libros,antivacunas, los ataques a universidades en EU, cómo podemos solventar este tiempo de oscurantismo científico, cultural y de pensamiento?

Son dos temas centrales: uno, hemos confundido la verdad y realidad. Dos cosas muy distintas. A la realidad no le importan nuestras verdades, la que sea tu verdad religiosa o tu verdad política o lo que tú consideras tu opinión, tu punto de vista, tu experiencia o tu querer, o tu contexto y tu educación. Es decir, de alguna forma, nuestras verdades son importantes, son valiosas, pero no son la realidad.

La realidad es mucho más compleja y muchas veces, en este caso de las ciencias, por ejemplo, tienen como base una realidad, la quieras o no. Puedes decir que la gravedad no existe, pero te va a aplastar si no lo entiendes.

Por otro lado, las redes sociales han sobre estimulado las imágenes generadas, no por humanos, sino a través de la inteligencia artificial, lo que causa una incapacidad del ser humano para estar presente en cuerpo y mente.

En cambio, nos convertirnos en una cubeta donde simplemente recibimos mucha información, una sobre estimulación, con mucha de ésta cierta y mucha falsa, pero la verdad es que la información no es sabiduría. Hay gente muy informada, pero es data, y está ajena al cuerpo, mientras nuestra mente está en un lugar lleno de información y de sobre estimulación. Por otro lado, se banalizó la imagen y ahora nada significa. Las imágenes no tienen sentido alguno y dudamos de ellas y nuestra imagen del cuerpo, dejó de estar presente. Un desmembramiento terrible.

Y entonces, creo que estamos viendo una nueva era de gran velocidad digital. Cómo pasó esto que tiene una velocidad brutal en las conspiraciones, las creencias, los miedos, la mente se ha sobrevalorado y en momentos es productiva y en ocasiones muy destructiva. Por ello, si no sabemos desconectarnos de la mente y estar presentes en nuestro cuerpo, estar conscientes, estamos perdidos, esa es la realidad.

¿Estamos viendo un periodo muy difícil en la educación, la academia?

El miedo que genera la información, la abundancia de información no necesariamente contiene sabiduría, hay una sobre información que no tiene ninguna utilidad. Hemos confundido qué es útil con lo inútil. Lo útil no solamente es comer frijoles. Hacer un libro toma mucho tiempo y pensamiento. Eso es cultura y la cultura o el arte requiere de mucho tiempo, de observación y de presencia.

Esto es una sabiduría que la posee quien está ejecutando esto para crear algo. Necesita espacio, tiempo, silencio, reflexión; en cambio, lo otro, la política, el trueque, el comercio, es inmediato, no requiere de todo esto, entonces creo que las redes sociales y la sustitución del arte y la cultura, son ese estímulo fácil, placentero, inmediato, pero no requiere de lo que necesita el arte: tiempo, presencia, conciencia, por eso cuando negamos la posibilidad de la observación, de la ver más allá de mis intereses, más allá de lo que quiero, cuando priva la incapacidad de aceptar lo que es, hemos perdido.

Y sólo nos queda reaccionar a lo que vemos .