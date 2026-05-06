El expediente negro de la Corona contra Hernán Cortés en México: corrupción, esclavitud... y pleitos familiares

Las polémicas de Cortés El conquistador de México fue una figura polémica desde los primeros años de la colonia. (Especial)

El nombre de Hernán Cortés está eternamente ligado a la llamada conquista de México, pese a que aún no existía como Estado-nación, se puede argumentar que ni siquiera existía Mesoamérica, sino una serie de civilizaciones vernáculas, las cuales se ha intentado borrar a través de la homogeneidad, así como a la caída de Tenochtitlan, capital del imperio mexica, también conocido de manera coloquial, aunque de manera errónea, como imperio azteca.

Son innegables los hitos de Cortés, nacido en Castilleja de la Cuesta en 1485, apenas siete años antes del más trascendental de los viajes de Cristobal Colón, pues a él se le debe, ante todo, el surgimiento de la Nueva España, territorio bajo el yugo de la Corona española desde el cual se gobernaron regiones tan lejanas como las islas filipinas, donde, por cierto, era usual que las familias nobles novohispanas mandaran a los hijos desobedientes a forjar su carácter dentro de los destacamentos militares.

Sin embargo, documentos resguardados por el Archivo General de la Nación muestran otra faceta del conquistador: una cadena de litigios, acusaciones económicas, conflictos por explotación indígena y disputas familiares que persiguieron al marqués del Valle de Oaxaca durante décadas. Eso sin contar las acusaciones por genocidio y despojo, las cuales, aún más de cinco siglos después de su gesta, provocan divisiones: véase, por ejemplo, la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México, donde defendió su papel como figura histórica, y la correspondiente respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Los referidos expedientes judiciales revelan cómo la Corona española, funcionarios reales, acreedores e incluso miembros de su propia familia llevaron a tribunales a Cortés y a sus herederos por temas relacionados con tributos, deudas, esclavitud indígena y administración de bienes.

La caída de Tenochtitlán Foto: Archivo (Especial)

Acusaciones contra Cortés por explotación de indígenas y uso de tamemes

Uno de los procesos más delicados contra Cortés quedó registrado entre el 27 de febrero y el 8 de noviembre de 1532 en la Ciudad de México.

El expediente documenta un “Proceso iniciado por el Comendador Diego Hernández contra Hernán Cortés por el uso de cargadores, llamados tamemes”.

Los tamemes eran indígenas utilizados como cargadores humanos durante la época colonial.

Un comendador, en tanto, era un noble o caballero encargado de administrar una encomienda, territorio, bienes o rentas, en órdenes militares o religiosas durante la Edad Media y la época colonial.

Este caso, cuya documentación se halla en el Archivo General de la Nación (AGN), refleja, en primer lugar, las tensiones existentes en torno al trabajo forzado en los primeros años de la Nueva España, donde apenas se debatía si la población indígena poseía alma o no.

En segundo lugar, asimismo, pone de manifiesto que incluso figuras cercanas al aparato colonial cuestionaban, ya desde los albores de la colonia, la brutalidad de las prácticas del conquistador.

Acusación contra Cortés El conquistador responsable de la caída de Tenochtitlán fue investigado por explotación de indigenas. (Archivo General de la Nación)

La Corona reclamó más de 2 mil pesos de oro a Cortés

Otro de los expedientes más relevantes aparece fechado entre el 21 de agosto de 1537 y el 20 de marzo de 1540: se trata de una “Real ejecutoria” emitida por el Real Consejo de Indias a petición del fiscal real Juan de Villalobos.

El documento, igual en resguardo del AGN, señala un procedimiento “contra el marqués del Valle, don Hernán Cortés, de la demasía de 2 mil 525 pesos de oro”.

Este litigio, uno de los primeros en la historia de la Nueva España, es una muestra de que las autoridades españolas investigaban presuntos excesos, derroches o irregularidades financieras relacionadas con el patrimonio del conquistador, que ya desde aquella época gozaba de una fama polémica, así como su falta de retribución a la Corona.

Deudas, armas y pleitos mercantiles... las otras irregularidades del conquistador de México

Los archivos de las autoridades de la naciente Nueva España también exhiben conflictos económicos constantes alrededor de Cortés y su círculo cercano.

El expediente 106, fechado entre el 22 de enero de 1534 y el 26 de febrero de 1562, contiene autos promovidos por la parte de Hernán Cortés contra Marina de la Cavallería, esposa del tesorero Alonso Estrada, por una deuda relacionada con 20 ballestas y el pago de “plomo, pólvora, escopetas y tiros”.

Además, otro proceso fechado el 20 de mayo de 1537 registra el caso de “Hernán Rodríguez contra el marqués del Valle (Cortés) sobre pesos que le debe”, dejando ver que las acusaciones por adeudos económicos del conquistador eran frecuentes.

Incluso en 1547, poco antes de su muerte, Cortés inició un pleito contra Andrés Núñez, a quien había solicitado viajar a la Mar del Sur para buscar perlas, según documentos expedidos en México el 12 de marzo de ese año, los cuales fueron consultados por CRÓNICA en el Archivo General de la Nación.

Hernán Cortés Códice que muestra al conquistador de Tenochtitlán junto a uno de sus vasallos. (Archivo General de la Nación)

Tributos indígenas y disputas con la Corona: otras de las “manchas” de la familia de Cortés

Uno de los expedientes más severos contra la familia Cortés apareció años después de la muerte del conquistador.

El 5 de marzo de 1565 se registraron autos promovidos por el fiscal de Su Majestad contra el Marqués del Valle, debido a que pueblos de Tlalnahuac reclamaban la devolución de tributos y aprovechamientos entregados tanto a Hernán Cortés como a su hijo Martín Cortés Zúñiga, heredero de su título, el cual no se debe confundir con su otro hijo Martín Cortés Malitzin, quien fue legitimado por el Papa en 1529

Según el expediente, los Cortés sostenían que dichos pueblos pertenecían a la villa de Acapixtla, mientras que los denunciantes afirmaban que en realidad formaban parte de la Corona española y no debían tributar al marquesado.

El documento señala además que el primer expediente contenía un “extracto detallado del legajo”, una muestra más de la magnitud del conflicto entre los intereses del marquesado y las autoridades reales, que no necesariamente tenían la mejor opinión personal del conquistador.

Historia. Hernán Cortés .

Y tras la muerte de Cortés... se desataron pleitos familiares por herencias millonarias

Los documentos conservados por el Archivo General de la Nación también retratan fuertes disputas internas entre los descendientes de Cortés.

Entre 1548 y 1550, Juana de Zúñiga, esposa legítima de Cortés, proveniente de la nobleza ibérica, promovió autos contra los herederos y albaceas del marqués para exigir recursos económicos “para vivir, mantener su casa y cantidad de pesos de oro”.

Otra serie documental, fechada entre 1561 y 1566, muestra el enfrentamiento entre Martín Cortés y su madre Juana de Zúñiga por 50 mil ducados que, según la viuda del conquistador, correspondían a Catalina Cortés por disposición testamentaria de Hernán Cortés.

También aparece un litigio encabezado por Hernando Enríquez de Rivera, esposo de Juana Cortés, hija del conquistador, contra los bienes de su cuñado Martín Cortés, marqués del Valle.

Aunque Hernán Cortés quedó inmortalizado como una de las figuras centrales de la conquista española, los expedientes judiciales preservados por el Archivo General de la Nación revelan que su legado estuvo marcado por denuncias económicas, disputas por tributos indígenas, conflictos laborales y largos pleitos familiares que continuaron incluso después de su muerte.

Ya desde los primeros años de la naciente Nueva España, Cortés era una figura polémica, repudiada tanto por las autoridades de la Corona, como por los propios indigenas subyugados.