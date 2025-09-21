Rodrigo Prieto; de fotógrafo a director

Rodrigo Prieto

Rodrigo Prieto, se ha convertido en un nombre muy reconocido dentro de la cinematografía mexicana. Su filmografía se extiende desde producciones nacionales como Amores Pedros, hasta múltiples colaboraciones con el aclamando cineasta Martín Scorsese.

Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y se especializó en Cinematografía. Comenzó su carrera a los 22 años rodando comerciales de televisión, y se acercó al cine cuando Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki lo invitaron a trabajar como director y fotógrafo de la segunda unidad en Sólo con tu pareja (1991).

En su último proyecto, Rodrigo Prieto cambio el lente de la cámara por la silla del director y junto con el sobrino nieto de Juan Rulfo; Manuel García Rulfo, estrenó la cinta basado en la novela Pedro Páramo.

Durante la ceremonia de los Premios Ariel, la Opera Prima, fue reconocida en la categoría de Mejor fotografía, para la sorpresa de pocos.

El fotógrafo, ahora también director, siempre ha trabajado con las ventajas que ofrece la luz natural para crear un ambiente realista , ya que la mayoría de las películas que ha fotografiado cuentan historias del cotidiano que no necesitan crear mundos ficticios. Sin embargo, en los casos en los que si existe está necesidad para ambientar los escenarios, también ha demostrado el porque se ha ganado el respeto de otros profesionales de la industria cinematográfica.

Su primera película como director, Pedro Páramo está disponible en plataformas digitales.