Descubren dos novelas inéditas del español Ignacio Aldecoa en centenario de su nacimiento

Dos novelas inéditas del escritor español Ignacio Aldecoa, tituladas ‘Ciudad de tarde’ y ‘El Gran Mercado’, han sido halladas durante el proceso de documentación para una exposición que acogerá la Biblioteca Nacional de España (BNE) con motivo del centenario del nacimiento del autor.

Las dos obras fueron encontradas en el Archivo General de la Administración de la ciudad madrileña de Alcalá de Henares por el investigador Álex Alonso Nogueira, informó la BNE en un comunicado.Alonso Nogueira, profesor titular de Literatura Hispánica en Brooklyn College (City University of New York), localizó en la Sección de Censura del Archivo General de la Administración esos textos que el escritor vasco, figura clave de la literatura española de posguerra, había enviado para su evaluación en 1952 y 1953, y que nunca fueron publicados en su integridad.

Se trata del escrito mecanografiado de la novela corta ‘Ciudad de tarde’, con la que Aldecoa (Vitoria 1925-Madrid 1969) había quedado finalista del premio de novela Café Gijón en 1952, y otro de una novela de más de trescientos folios, titulada ‘El Gran Mercado’ y que, a tenor de la documentación conservada en el mismo expediente, iba a ser publicada por la editorial Planeta.

Esos dos textos, cuya publicación fue autorizada por la censura y de los que no se conoce ninguna otra copia, nunca fueron recogidos del archivo ni por el autor ni por los editores y allí han permanecido hasta ahora.Aunque fueron parcialmente reaprovechados y sirvieron de material para alguno de sus relatos (como ‘Vísperas del silencio’ o ‘El mercado’), la BNE subraya que las novelas como tales “pueden y deben considerarse textos inéditos”.

La exposición ‘Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir’, que acogerá la BNE entre el 18 de diciembre de 2025 y el 14 de junio de 2026, incluirá entre sus piezas el mecanoscrito de ‘El Gran Mercado’, pero no el de ‘Ciudad de tarde’, debido a su frágil estado de conservación.

Según su descubridor, ambos son “textos relevantes en la trayectoria del autor, en los que Aldecoa demuestra una madurez de estilo y de composición que merecen ser destacadas”, especialmente en ‘El Gran Mercado’.Alonso Nogueira, también responsable del reciente hallazgo de la versión original de ‘La colmena’ de Camilo José Cela, compara el estilo de ‘El Gran Mercado’ con esa obra maestra, ya que en ella se entrelazan diversas historias y se ofrece un recorrido por el Madrid de posguerra en el que conviven la miseria con el bienestar de unas clases medias acomodadas.

Según el profesor, es también “significativa para entender la evolución de la novela española de la época, ya que se trata de un texto que abre camino al nuevo realismo objetivista y social, signo de identidad de las jóvenes promociones de escritores en la década de los años 50”.

El profesor José Ramón González, comisario de la exposición y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Valladolid, subraya que “se trata de un descubrimiento importante y no meramente anecdótico, porque permite profundizar en la trayectoria del autor y entender mejor cuál fue su proyecto narrativo desde su arranque, ya que se trataría de sus dos primeras novelas”.

En su opinión, en la segunda de ellas, ‘El Gran Mercado’, está contenido en germen todo el programa narrativo que el autor desplegará en su narrativa breve y en sus novelas hasta el momento de su fallecimiento.