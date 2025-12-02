Presenta UAQ prototipo de silla de ruedas inteligente, para personas con discapacidad neurodegenerativa

Silla Cinthya Zúñiga Castillo y Víctor Anaya, alumnos de la UAQ que desarrollaron la silla. (UAQ)

Los jóvenes de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Cinthya Zúñiga Castillo y Víctor Anaya, presentaron una silla de ruedas inteligente durante la tercera Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos, en Cuba, que responde a señales electromiográficas (EMG) o impulsos eléctricos que se producen a partir de la actividad eléctrica de los músculos al contraerse y otorgar un control seguro y personalizado al usuario.

Esas señales, sumadas a los algoritmos de inteligencia artificial mediante la herramienta de la lógica difusa, permiten que las personas con discapacidad neurodegenerativa determinen la marcha, aumenten la seguridad en el desplazamiento y reduzcan los errores de seguimiento en comparación con los modelos genéricos.

El desarrollo forma parte de su tesis “Sistema de Control de velocidad y posición para una silla de ruedas inteligente basada en señales EMG y lógica difusa”. }

Tanto Anaya como Zúñiga Castillo, estudiantes de Ingeniería en Automatización de la FI (con líneas terminales en Inteligencia Artificial; y en Instrumentación y Control de Procesos, respectivamente), destacaron que, al aplicar ajustes personalizados, es posible dar más elementos de certeza y confianza a quienes se trasladen en ellas. Zúñiga Castillo explicó que el prototipo considera las diferencias dinámicas y cinemáticas del cuerpo humano.

Esta consideración permite adaptar la silla según las necesidades, optimiza la distribución de peso y el rango de movimiento. Bajo la asesoría del Dr. Juvenal Rodríguez Reséndiz, realizaron mediciones en 40 pacientes (20 hombres y 20 mujeres), para evaluar las señales electromiográficas y el análisis cinemático, que simplifica revisar la postura, velocidad y aceleración de un objeto, con el objetivo de establecer herramientas individualizadas.

Víctor Anaya agregó que la experiencia en Cuba les permitió intercambiar información con docentes, investigadores, universitarias y universitarios de otros países, no solo en sus áreas de estudio en la Autónoma de Querétaro, sino también en temas como energías renovables. Coincidieron en que participar en esta reunión amplió su visión y les motivó a continuar con estudios de posgrado y colaborar con distintas naciones.

Tras agradecer el apoyo de la Autónoma de Querétaro, la FI y la Sociedad de Alumnos (SAFI), subrayaron que estos espacios de divulgación científica facilitan el aprovechamiento de todos los conocimientos expuestos en favor de las demás personas. Además, reconocieron que este tipo de encuentros fortalecen el intercambio académico y las oportunidades de cooperación global en el avance de la tecnología.