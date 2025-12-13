Papalote Museo ofrece a niños construir la ciudad en la que realmente desean vivir

Museo Vista de la nueva sala del Papalote Museo.

La nueva experiencia “Construye tu Ciudad” resultado de una colaboración de nueve años entre Grupo Lego y Papalote Museo del Niño, fue inaugurada por César Ridruejo y Alejandra Cervantes Mascareño, directores de ambas empresas, respectivamemnte.

Usualmente relegados por el sector edificador de viviendas y ciudades, los niños y jóvenes tienen las oportunidad de imaginar, diseñar, construir y expresar la ciudad en la que realmente desean vivir.

Cervantes Mascareño dijo en exclusiva a Crónica que Papalote y Grupo Lego comparten la misión crucial por incentivar el juego como vía principal para la creatividad, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades esenciales.

“Construye tu Ciudad representa un paso significativo para impulsar el diálogo sobre ciudades más incluyentes y sostenibles; la diversidad y la inclusión son parte fundamental del ADN de esta experiencia interactiva”, explicó.

La directora general del Papalote añadió que la renovación fue basada en una revisión exhaustiva para entender las necesidades de los niños en 2025, quienes no son los mismos que en 1993 o 2016.

“Este proceso de repensar y cuestionar qué les gusta y qué les entretiene a los niños aseguró que la experiencia inaugurada está fortalecida y adaptada a sus públicos actuales”, manifestó.

Enseguida agradeció a Grupo Lego por su compromiso global con la niñez y por la confianza depositada en Papalote.

La experiencia invita a la reflexión profunda sobre cómo las metrópolis pueden ser más sostenibles, humanas y disfrutables para todos sus habitantes.

Informó que la exhibición es el banderazo de salida para la temporada vacacional y exhortó a las familias a visitar el museo, que estará abierto todos los días entre el 20 de diciembre al 12 de enero, incluyendo el 25 de diciembre y el 1 de enero, de 10 de la mañana a 7 de la noche.

VISIÓN COMPARTIDA PARA FUTURO SOSTENIBLE

En el corte de listón y la ceremonia de inauguración participaron los liderazgos de ambas instituciones para señalar la alianza forjada desde el año 2016.

Estuvieron presentes Alejandra Cervantes Mascareño; Brenda Quevedo, directora de marketing de Grupo Lego para Latinoamérica; César Ridruejo, director general de Lego México para Latinoamérica; y Ramón Fernández Vigil, miembro del Consejo Directivo de Papalote.

Brenda Quevedo señaló que este nuevo espacio refleja la visión compartida de ambas entidades para concientizar a los niños sobre el cuidado del planeta y la construcción de un futuro sostenible.

Hizo un especial reconocimiento a César Ridruejo y señaló que su propia experiencia en la empresa comenzó con el arranque de esta misma alianza hace nueve años.

“La exhibición renovada es un ejemplo del éxito y el cariño que se ha construido a lo largo de esta fructífera relación”, comentó.

Brenda Quevedo también invitó a las familias y “pequeños constructores a explorar y reimaginar una ciudad ecológica y sustentable, incorporando conceptos como el uso de vehículos eléctricos”.

Dijo que otros conceptos clave incluyen la creación de huertos citadinos y el diseño para una urbanización alineada con la sustentabilidad ambiental.

Indicó que la alianza busca seguir impactando la niñez en México a través de la creatividad y el aprendizaje sobre temas ambientales importantes.

EL PAPALOTE Y LEGO ANTE LA VISIÓN INFANTIL

Ante la pregunta del reportero sobre si las ideas y propuestas de los niños se recopilarán para ser presentadas a las autoridades y a los constructores de vivienda, Lego y Papalote compartieron sus métodos de acción directa e indirecta.

César Ridruejo recordó que ha llevado proyectos de ciudades diseñadas por niños a foros internacionales de gran relevancia.

Específicamente mencionó propuestas en las Naciones Unidas, “donde los niños diseñaron ciudades increíblemente interesantes, más bonitas y más verdes; este tipo de iniciativa podría replicarse nuevamente, buscando que las ideas infantiles trasciendan los muros del museo”.

Dijo que en Lego saben de la importancia que tiene el juego en el desarrollo de los niños, por ello llevaron una propuesta a las Naciones Unidas “donde los niños hacían proyectos de cual pudiera ser la ciudad más bonita, más verde, y la verdad que hubo proyectos increíblemente interesantes”.

Brenda Quevedo añadió que adicionalmente Grupo Lego promueve la participación a través de su plataforma digital global conocida como Lego Ideas, un vehículo para que niños y adultos presenten propuestas con temáticas muy diversas.

“Las ideas van desde proyectos de sustentabilidad hasta propuestas artísticas, abarcando una amplia gama de intereses creativos, el compromiso de la marca es que si las propuestas alcanzan suficientes votos a nivel mundial o en el país participante, estos diseños pueden ser desarrollados a escala comercial”, dijo.

Expresó que esta dinámica permite que las creaciones y las ideas de la comunidad tengan un impacto mucho más amplio y tangible.

Por su parte Alejandra Cervantes explicó a Crónica que Papalote decidió que una de las cinco zonas temáticas del museo sea “Mi Ciudad”, para incentivar más el pensamiento crítico en los niños.

Que ellos puedan expresar “cómo te gustaría que fuera, cómo lo mejorarías, cómo te lo imaginas, cómo pueden incluir a tu hermanito, a tu mascota”.

Explicó que por medio del empoderamiento de las niñas y los niños, de de tener ese pensamiento crítico y de poder crear y proponer, indirectamente también colaboran a que los niños levanten la voz y tengan una participación.

“Estamos viendo una tendencia de cambio generacional brutal en la que los niños están marcando la agenda, por ejemplo, de conciencia ambiental y de sustentabilidad, los niños a los adultos”, explicó.

Dijo que Papalote pone así su “granito de arena” en ese sentido para empoderar y darles esa certeza de participación ciudadana consciente y responsable.

PARA VACACIONAR Y REGALAR CON PROPÓSITO

Sobre la agenda del Papalote para el próximo periodo vacacional que se avecina y la temporada de regalos, Cervantes y Ridruejo revelaron detalles operativos y la justificación para considerar productos Lego.

Alejandra Cervantes Mascareño informó que la inauguración de “Construye tu Ciudad” es el banderazo oficial para la temporada vacacional que inicia el próximo 19 de diciembre.

“La oportunidad es clave para que las familias, incluyendo a tíos, abuelos y cuidadores, vivan momentos memorables y conecten con los niños; la temporada vacacional oficial de Papalote se extiende desde el 20 de diciembre hasta el 12 de enero”. detalló.

Añadió que durante este periodo el museo estará abierto todos los días, de lunes a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche; las instalaciones estarán abiertas al público incluso los días festivos principales, el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Dijo que también son planeadas sorpresas como visitas especiales desde el Polo Norte para el disfrute de los pequeños visitantes.

Sobre por qué considerar regalar productos Lego durante la Navidad, César Ridruejo planteó su respuesta desde un doble beneficio; el entretenimiento para los niños y el desarrollo de habilidades cruciales para los Padres de Familia.

Dijo que los niños adoran Lego, y la experiencia en Papalote demuestra que no quieren irse después de jugar.

“Lo más importante es que el juego con Lego ayuda a desarrollar capacidades fundamentales para el futuro, equipando mejor a los niños pues desarrollan la creatividad, imaginación, socialización y la crucial habilidad de solución de problemas; por lo tanto, es un regalo beneficioso tanto para los niños como para la tranquilidad de los Padres”, manifestó.

Dijo que el portafolio de Grupo Lego es mágico, atractivo y está diseñado para cualquier grupo de edad y habilidad.

Esto incluye los bloques grandes de la línea Lego Duplo, perfectos para las manos pequeñas de los más chiquitos, y el sistema estándar que permite la expresión creativa.

Para los más avanzados, existe la línea Technique, que involucra principios de ingeniería, planeación estratégica, movimientos y pesos, ofreciendo una construcción más compleja.

El compromiso de Grupo Lego es ofrecer un producto atractivo y conectado con las tendencias, que a la vez sea “emocionalmente divino por el desarrollo que promueve”.

Finalmente comentó que el objetivo es asegurar un futuro mejor a través de niños más preparados, conscientes y felices.