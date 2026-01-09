¿Nace o se hace el escritor? Esperanza Bustillo propone un camino para aprender a escribir

Después de más de dos décadas dedicada a la enseñanza de la escritura, la comunicóloga y especialista en literatura latinoamericana Esperanza Bustillo presenta Manual de escritura creativa, publicado por la editorial Almuzara, un libro que condensa 25 años de experiencia como tallerista y formadora de escritores.

Bustillo, quien estudió Comunicación, Literatura Latinoamericana y un máster en Géneros Literarios en la Universidad Pontificia de Salamanca, explicó que el manual surge como una especie de “bodas de plata” con la docencia, y como respuesta a una carencia que detectó a lo largo de los años: la falta de manuales accesibles para quienes desean escribir de manera autodidacta.

“El libro nace de la necesidad de acompañar a quienes quieren escribir pero no siempre pueden tomar un taller. No hay muchos manuales de escritura y eso deja a muchas personas sin una guía”, señaló.

El Manual de escritura creativa está diseñado para leerse de forma lineal o consultarse por partes, dependiendo del momento creativo en el que se encuentre cada lector. La autora subrayó que no todos los escritores parten del mismo punto ni atraviesan los mismos procesos, por lo que el libro funciona como una herramienta flexible y generosa.

La obra combina teoría y práctica en todos sus capítulos. Aborda elementos fundamentales de la narrativa como estructura, narradores, personajes, tiempos verbales, espacio y conflicto, pero también incluye apartados menos comunes en este tipo de publicaciones, enfocados en el proceso interno del escritor, como la “calibración”, la planeación, la emoción en la escritura y la credibilidad del texto.

Entre los conceptos que desarrolla, Bustillo distingue entre el “tiempo blando” —cuando la historia se gesta antes de sentarse a escribir— y el “tiempo duro”, que corresponde al acto concreto de escribir. Ambos, afirma, son esenciales para el desarrollo de un proyecto narrativo.

La autora considera que el manual puede funcionar como una suerte de taller sin acompañamiento directo, ya que los temas y ejercicios incluidos son los mismos que ha trabajado durante años con sus alumnos. “Escribir se aprende escribiendo, pero también entendiendo qué estás haciendo”, explicó.

Sobre el uso de la inteligencia artificial en la escritura, Bustillo sostuvo que puede ser una herramienta útil si se emplea como apoyo o consulta, pero advirtió que no sustituye la voz, la emoción ni el criterio del autor. “La inteligencia artificial no tiene emoción ni punto de vista. Si se le deja hacer el trabajo creativo, se anula la creatividad”, afirmó.

Actualmente radicada en Madrid, Esperanza Bustillo imparte talleres presenciales y en línea, y dirige la comunidad “Escritores en construcción”, desde donde continúa formando a nuevas generaciones de autores. El Manual de escritura creativa ya fue presentado en la Ciudad de México y forma parte de las actividades editoriales en la Feria Internacional del Libro, donde la autora mantiene encuentros con lectores y alumnos.

El libro, afirmó, ha tenido buena recepción porque refleja años de práctica, reflexión y experimentación, con el objetivo de que quien lo lea no abandone su proyecto creativo y encuentre una ruta clara para desarrollar su escritura.