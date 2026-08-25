China condena a tres años al artista Gao Zhen por sus esculturas satíricas sobre Mao

Gao. El artista chino Gao Zhen durante la interpretación de "Utopía del Abrazo" de los Hermanos Gao en el Foro de la Libertad de Oslo 2019, en Oslo, Noruega, el 28 de mayo de 2019. (Foto: Wikimedia Commons.)

Un tribunal chino condenó este martes a tres años de prisión al artista Gao Zhen por unas esculturas satíricas sobre el fundador de la República Popular, Mao Zedong, realizadas más de una década antes de la entrada en vigor de la legislación por la que fue procesado.

El Tribunal Popular de Sanhe, en la provincia septentrional de Hebei, impuso a Gao la pena máxima prevista por el delito de “difamar a héroes y mártires”, y el artista tiene previsto recurrir la sentencia, según informó hoy Amnistía Internacional (AI).

La pena concluirá el 25 de agosto de 2027, al computarse el tiempo que Gao lleva privado de libertad desde su detención en agosto de 2024.La organización denunció que la condena supone una aplicación “retroactiva” de la legislación y reclamó la liberación “inmediata e incondicional” del artista, al considerar que fue procesado únicamente por ejercer de forma pacífica su libertad de expresión.

Gao, de 70 años y residente permanente en Estados Unidos, fue detenido en agosto de 2024 durante una visita a China junto a su esposa y su hijo, cuando una veintena de agentes irrumpieron en su estudio de Sanhe y confiscaron varias obras, según informó entonces su hermano y colaborador artístico, Gao Qiang.

Su esposa y su hijo, que no están acusados de ningún delito, no han podido abandonar China desde la detención del artista y han sufrido, según AI, hostigamiento e intimidación. La organización señaló que la mujer está sometida a una prohibición de salida por supuestos motivos de seguridad nacional.

AI expresó además preocupación por el estado de salud de Gao, quien, según la organización, padece varios problemas médicos, entre ellos una dolencia lumbar y acumulación de líquido en las rodillas, y se ha desplomado en varias ocasiones durante su detención. Sus comunicaciones con la familia permanecen además fuertemente restringidas desde mayo de 2025.

El artista fue acusado de vulnerar una disposición incorporada en 2021 al Código Penal chino que castiga con hasta tres años de cárcel la “difamación” o “insulto” a héroes y mártires cuando las circunstancias se consideran graves.

Sin embargo, las obras por las que fue procesado habían sido realizadas más de una década antes de la introducción de esa normativa e incluían representaciones satíricas de Mao, entre ellas esculturas que mostraban al antiguo dirigente chino arrodillado o con grandes pechos.

Expertos de Naciones Unidas ya expresaron el pasado abril su preocupación por el caso y advirtieron de que aplicar retroactivamente una norma penal más severa sería incompatible con las obligaciones internacionales de China en materia de derechos humanos.

Gao fue juzgado a puerta cerrada el pasado 5 de agosto en Sanhe, en una vista a la que no pudieron acceder diplomáticos de la Unión Europea que se desplazaron hasta el tribunal para observar el proceso.

La condena tampoco tenía eco este martes en el internet chino: las búsquedas del nombre de Gao en los principales buscadores del país y en la red social Weibo -semejante a X, censurada en China- no ofrecían resultados recientes sobre el caso, según pudo comprobar EFE.

El artista desarrolló durante décadas su carrera junto a su hermano Gao Qiang bajo el nombre de los Hermanos Gao, un dúo conocido por obras críticas con la historia política china y, en particular, con la figura de Mao y la Revolución Cultural (1966-1976).

La figura del antiguo líder comunista ocupó un lugar destacado en su producción artística: el padre de los hermanos Gao murió durante la Revolución Cultural tras ser detenido por las autoridades, un episodio que marcó posteriormente la obra de ambos.

Gao Zhen se trasladó a Nueva York en 2022 y regresó posteriormente a China para visitar a familiares, viaje durante el cual fue detenido.