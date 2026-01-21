Encuentran primera pintura rupestre de la humanidad en Indonesia; tiene más de 67 mil años y es más antigua que las de Europa

La pintura rupestre más antigua La pintura rupestre hallada en Indonesia data de al menos 67.800 años, lo que la convierte en la historia contada en imágenes más antigua; su hallazgo también ha respaldado una teoría sobre la ruta migratoria del Pleistoceno.

Las pinturas rupestres son manifestaciones gráficas que eran realizadas por los ancestros del ser humano con pigmentos, minerales y vegetales sobre paredes rocosas, las cuales constituyen uno de los primeros lenguajes visuales de la humanidad, el cual fue medio para transmitir mitos, rituales y actividades cotidianas.

Las muestras artísticas más antiguas de este tipo datan de más de 45.000 años atrás, sin embargo, el trabajo de un grupo de investigadores de las universidades australianas de Griffith y Southern Cross ha sorprendido a la comunidad arqueológica con un nuevo hallazgo.

En Indonesia, zona estudiada por este grupo de científicos investigadores, descubrieron una pintura rupestre que data de hace al menos 67.800 años, estableciéndose como el pictograma más antiguo descubierto hasta ahora.

El ‘museo de historia’ en las cuevas de Indonesia

Aunque existen yacimientos de gran prestigio en España y Francia, estas pinturas rupestres pueden encontrarse también en diversos países africanos, en casi toda América del Sur y Australia; sin embargo, Indonesia es una de las principales zonas en el mundo que alberga la historia de la humanidad en diversos elementos.

Uno de ellos, por ejemplo, es el arte del Pleistoceno documentadas en el este de Borneo y suroeste de la isla de Célebes, a pesar de que las cuevas de dicha isla habían permanecido prácticamente inexploradas desde que se descubrieron las primeras muestras en 1977.

En la búsqueda de una mayor comprensión por la zona de la isla de Célebes (Sulawesi en su idioma original), el equipo dirigido por el arqueólogo de la universidad australiana de Griffit, Maxime Aubert, ha estudiado las cuevas en todo el sureste de la isla.

Esta investigación dio como resultado el registro de 44 yacimientos, incluidos 14 lugares hasta ahora desconocidos. Gracias al trabajo realizado por el equipo, también se revelaron las pinturas cavernarias, que datan de edades mínimas de hasta 67.800 años de antigüedad.

La pintura rupestre más antigua hasta ahora: ¿qué es y dónde se encuentra?

Las universidades Griffith y Southern Cross, en colaboración con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN, por sus siglas en inglés), emprendieron la exploración de la zona de la isla de Sulawesi.

Durante el estudio de las cuevas, el equipo aplicó las últimas técnicas de datación por serie de uranio, mediante láser de alta resolución aplicado a los depósitos de carbonato cálcico que se habían formado sobre y debajo de las pinturas cavernarias, lo que reveló las imágenes antiguas.

La pintura rupestre más antigua La pintura rupestre hallada en Indonesia data de al menos 67.800 años, lo que la convierte en la historia contada en imágenes más antigua; su hallazgo también ha respaldado una teoría sobre la ruta migratoria del Pleistoceno.

La pintura muestra una figura humana pigmentada en marrón (que data de hace al menos 3.900 años) que podría representar la prueba más antigua de la expresión cultural en la región.

Por otra parte, el pictograma también muestra la plantilla de una mano que aparentemente pudo ser modificada “para estrechar deliberadamente los contornos de los dedos y dar la impresión general de una mano con forma de garra”, señaló uno de los autores, Adam Brumm, investigador de la evolución humana en la Universidad de Griffith.

De acuerdo con Brumm, “este tipo de mano puede simbolizar la idea de que los seres humanos y los animales estaban estrechamente conectados”, algo que ya ha sido visto en la isla de Célebes.

Pintura rupestre descubierta en Indonesia respalda teoría sobre las rutas migratorias del Pleistoceno

El investigador Adhi Agus Oktaviana, especialista de arte rupestre del BRIN de Indonesia, señaló la alta probabilidad de que los seres humanos que realizaron las pinturas descubiertas en la isla de Célebes “formaran parte de una población más amplia que más tarde se extendería por la región y acabaría llegando a la actual Australia”.

Uno de los mayores debates arqueológicos es el que discutían dos corrientes mayoritarias al defender que los primeros pobladores llegaron hace 50.000 y 65.000 años, respectivamente, siguiendo dos rutas distintas hacia Sahul:

Una norte o septentrional hacia la parte de la actual Nueva Guinea a través de la isla indonesia de Célebes.

Otra más meridional que llevaba a los navegantes al continente australiano a través de lo que hoy es Timor o las islas adyacentes.

No obstante, la pintura descubierta hoy esclarece las teorías alrededor de la ruta migratoria, pues Oktaviana señaló que el descubrimiento “respalda firmemente la idea de que los antepasados de los primeros australianos llegaron a Sahul hace al menos 65.000 años a través de la ruta norte”.

Este hallazgo también refuerza la idea de que el arte cavernario se desarrolló y evolucionó de forma paralela en varios sitios del mundo.