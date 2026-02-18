Del Campo de Batalla a la Paz Interior; legado de Fray Lorenzo gratis al mundo de Habla Hispana

Este pequeño libro está llamado a cambiar vidas personales, instituciones y países, al proponer una ética basada en la conciencia, confianza y paz, señala el Papa León XIV —

Práctica de la Presencia de Dios El texto del libro fue diseñado para ser comprendido por cualquier persona, desde quien padece la soledad de una cárcel hasta académicos de alto nivel, enfermos o buscadores de sentido.

Al inicio de la Cuaresma, en una era marcada por la ansiedad colectiva, la polarización y un ruido mediático permanente, surge una propuesta que invita a la pausa y a la introspección profunda.

El portal encuentra.com presenta, de manera gratuita para el mundo de habla hispana, una joya de la literatura espiritual; “La práctica de la presencia de Dios”, escrita por Fray Lorenzo de la Resurrección, carmelita descalzo del siglo XVII.

La historia del farile es tan singular como actual; antes de vestir el hábito, fue soldado en la cruenta “Guerra de los Treinta Años”, donde conoció de cerca la violencia, la incertidumbre y el peso de las heridas físicas y del alma.

Aquella experiencia marcó su búsqueda interior, llevándolo a descubrir una enseñanza revolucionaria por su sencillez; aprender a vivir cada instante con plena conciencia, transformando las tareas más cotidianas en un encuentro con lo trascendente.

Respaldo del Papa y Mensaje Universal

Rodrigo G. Llanos, director de la editorial encuentra.com, destaca que este texto es breve y lenguaje accesible; no es un tratado teológico complejo, sino una guía práctica de serenidad.

“Su lectura es un modo extraordinario de iniciar la Cuaresma”, señaló; esta edición cuenta con el prólogo del Papa León XIV para la versión italiana, quien reveló que este texto es uno de los que más han influido en su propia vida espiritual.

En su introducción, el Sumo Pontífice afirma que el camino de Fray Lorenzo es “sencillo y arduo al mismo tiempo”, pues propone una ética basada en la confianza y la paz interior como motor para cambiar al individuo, a las instituciones y las naciones enteras.

Acceso Democrático a la Paz Interior

Con más de 25 años de trayectoria y una comunidad de tres millones de usuarios mensuales, encuentra.com obsequia esta edición digital como una herramienta de salud mental y espiritualidad para todos.

En una era saturada de estímulos, el mensaje de quien sobrevivió a la guerra para encontrar la paz en la cocina de un convento resuena con fuerza: “la verdadera paz comienza dentro”.

El libro puede descargarse sin costo alguno a través del portal, facilitando un acceso democrático a la sabiduría milenaria.

