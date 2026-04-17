Youth In Circles y Fendy Cisneros lanzan “Without You (Hold Me Pt.2)”, secuela de su exitoso himno melodic bass

Los productores mexicanos Youth In Circles y Fendy Cisneros presentan “Without You (Hold Me Pt.2)”, nuevo sencillo de melodic bass que funciona como la secuela oficial de “Hold Me”, tema que superó las 400 mil reproducciones y recibió respaldo de Insomniac Records, además de figuras destacadas de la música electrónica.
Lanzado el pasado 20 de marzo de 2026, el nuevo tema retoma la historia emocional iniciada en “Hold Me”. Mientras aquella canción retrataba una última noche junto a alguien amado, “Without You” aborda el proceso posterior: comenzar de nuevo en otra ciudad, revivir recuerdos y encontrar la fuerza para seguir adelante.
La canción nació durante una sesión improvisada en plena gira, mientras ambos artistas abrían presentaciones para Jessica Audiffred. Más tarde fue perfeccionada en estudio y probada en vivo, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más esperados por el público durante sus shows.
Con una producción envolvente de melodic bass y la poderosa interpretación vocal de Livingston Crain, el lanzamiento marca una nueva etapa creativa para ambos exponentes nacionales.
Talento mexicano en ascenso
Youth In Circles, originario de Ciudad de México, es reconocido como uno de los principales representantes del melodic bass en el país. Su propuesta combina narrativa emocional, nostalgia y producción cinematográfica, lo que le ha valido apoyo de artistas como ILLENIUM y Flux Pavilion. Se ha presentado en festivales como EDC México, Beyond Wonderland Monterrey y Unite with Tomorrowland Mexico.
Por su parte, Fendy Cisneros también es originario de la capital mexicana y destaca como multiinstrumentista, DJ y productor. Su estilo mezcla diseño sonoro cinematográfico con letras emotivas. Ha participado en EDC México y en escenarios de Orlando, Florida, además de lanzar música en el sello Lost In Dreams de Insomniac.
Próximos escenarios
Youth In Circles formó parte del tour de Subtronics en Ciudad de México, donde presentó “Without You (Hold Me Pt.2)” junto a Fendy Cisneros ante más de cuatro mil asistentes.
Además, ambos artistas preparan la segunda edición de Infinite Memories, espectáculo anual en la capital del país enfocado en impulsar talento emergente dentro de la escena melódica local.