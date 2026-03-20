La Casa de México da la bienvenida a la primavera en España con un gran telar de flores

Primavera. La Fundación Casa de México en España celebra por quinto año consecutivo la llegada de la primavera, con una intervención de fachada realizada por el colectivo de mujeres tejedoras Cielo Tejido, transformando la fachada en un gran telar urbano, este viernes en Madrid. (Mariscal/EFE)

La Fundación Casa de México en Madrid celebra este viernes por quinto año consecutivo la llegada de la primavera a España convirtiendo su fachada en un gran telar urbano de flores coloridas que recoge la mezcla entre tradición y contemporaneidad mexicana.

Un total de 230 mil metros de rafia forman flores de siete colores diferentes que se despliegan por la fachada y el interior del edificio culminando un trabajo de más de tres meses por parte del colectivo de mujeres tejedoras mexicanas Cielo Tejido.“En el edificio brotan las flores y los coloridos de México.

Es como si las manos de mujeres mexicanas abrazaran a los españoles”, cuenta a EFE Lorena Ron, fundadora del colectivo Cielo Tejido junto a su madre.Ambas comenzaron esta tradición tras decorar una calle de su pueblo para las fiestas patronales.

Desde entonces, el número de mujeres que se unieron fue aumentando hasta llegar a las 200 mujeres artesanas que lo forman a día de hoy.Originarias de Etzatlán (Jalisco), ganaron el Récord Guinness en 2019 por el cielo de crochet más grande del mundo. Esta actividad femenina que tenía lugar dentro de los hogares se convirtió en una obra de gran impacto visual y social.

Tras cinco años celebrando la primavera con una decoración de flores naturales, la Casa de México decidió innovar esta vez con una obra que continúa evocando el sentimiento de la estación primaveral pero con la técnica del crochet.Los motivos florales se despliegan en siete paneles de hexágonos que dan color a la fachada para romper con el gris.

“Cada una tiene un punto diferente pero lo bonito es que se van entrelazando”, explica Ron sobre el proceso de elaboración.El público podrá observar esta obra de crochet completamente gratuita desde este viernes hasta el 12 de abril, además de contar con un programa de actividades que incluyen talleres de crochet o estampación textil, entre otros.