Oferta cultural de la UNAM del 20 al 26 de abril

Música. Túumben Paax presentará CognOscibile Hambruna, un recital que hurga en la condición humana a través de la música.

Artes visuales

Foro Eco de Diseño. Manuales

Segunda edición de este foro que inició en 2024 y que se sustenta en la llamada Biblioteca de Manuales. La idea central es llevar a cabo una revisión histórica de casos emblemáticos en los que un manual está presente y analizar el papel que han jugado en tanto instrumentos de documentación, transmisión y activación de conocimientos. Es importante mencionar que habrá espacios de investigación y creación de manuales en colaboración con otras instituciones y especialistas de diversas disciplinas del diseño.

Hasta el 5 de julio

Martes a domingo | 11 am- 6 pm

Museo Experimental El Eco

Sullivan 43, San Rafael

eleco.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Música

Fiesta del Libro y la Rosa

Música vocal

Túumben Paax

En ocasión de su 20 aniversario, y como parte de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa, Túumben Paax presentará CognOscibile Hambruna, un recital que hurga en la condición humana a través de la música. Mediante situaciones de límite, se teje un mosaico cultural en el que están representadas diversas tradiciones de algunos pueblos del mundo.

Jueves 23 | 7 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Dama Yaite Ramos Rodríguez, mejor conocida como La Dame Blanche, llevará sus ritmos afrocubanos a la mismisima Fíesta del Libro y la Rosa para fusionarlos con beats de hip-hop, trap, reggae, dancehall y reggaetón. (Alejandro Bauducco)

Música y sonoridades

Fiesta del Libro y la Rosa

Cancioneras indóciles. Músicas en el Chopo

La Dame Blanche

Yaite Ramos Rodríguez, mejor conocida como La Dame Blanche, llevará sus ritmos afrocubanos a la mismisima Fíesta del Libro y la Rosa para fusionarlos con beats de hip-hop, trap, reggae, dancehall y reggaetón. Divertida, dinamica e inquieta, La Dama Blanca promete hacer bailar a aquellas y aquellos que, incluso, aparezcan por el Museo del Chopo con una píerna enyesada.

Sábado 25 | 7 pm

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

chopo.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Danza

Danza-teatro

RosaCarlos Rivera Martínez, dirección

Puesta en escena que recurre al teatro, la fotografía, el video documental y la danza para contar la historia de Rosa, una mujer que huye de su comunidad con sus seis hijos para escapar de una vida de violencia perpetrada por su esposo. No obstante, al llegar a un núcleo urbano deberá enfrentar discriminación y racismo. Toda esta carga cruel, empero, sirve para enaltecer y valorar a esas mujeres que pese a las circunstancias adversas consiguen salir adelante.

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

Las fiestas del pueblo murciélago

La Liga Teatro Elástico

Tercera entrega de la trilogía animal creada por la agrupación La Liga-Teatro Elástico. En esta pieza que incluye marionetas, gráficos y danza participativa, los murciélagos son los protagonistas, pero no sólo a nivel narrativa: previo a la función se exhibe una mesa interactiva titulada “Murciélagos, aliados invisibles de nuestra vida cotidiana”, la cual fue creada por el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (PCMM), y cuya finalidad es mostrar el papel que estos mamíferos voladores tienen en nuestra vida diaria.

Jueves 23, viernes 24 y domingo 26 | 7 pm

Espacio Underground

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

chopo.unam.mx

$150*

Cine

Ciclo

Fiesta del Libro y la Rosa 2026

En el marco de la 18ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, la Filmoteca de la UNAM se hace presente con las siguientes cintas: Gerry Adams Un hombre de Ballymurphy, de Trisha Ziff; Accidentalmente escribí un libro, de Nóra Lakos; Los ofendidos, de Marcela Zamora, y Estado de silencio, de Santiago Maza. Asimismo, se llevará a cabo la presentación editorial del libro Libaneses en el cine mexicano de Carlos Martínez Assad.

Jueves 23 al domingo 26

Salas Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Sábado 25 y domingo 26

Cinematógrafo del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

$60*

Programación completa:

filmoteca.unam.mx