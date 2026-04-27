El mexicano Antonio Sánchez, entre las figuras en el Día Mundial del Jazz de la Unesco

Jazz. El baterista Antonio Sánchez.

El mexicano Antonio Sánchez, conocido por componer la banda sonora del filme ‘Birdman’ (2014), de Alejandro González Iñárritu, será una de las figuras que actuarán el próximo 30 de abril en Chicago para celebrar el Día Mundial del Jazz organizado por la Unesco.

La decimoquinta edición de esta jornada, cuya programación también ha sido elaborada por el Herbie Hancock Institute de Jazz, contará además con Gregory Porter (EE.UU.), James Morrison (Australia), Tiger Okoshi (Japón), Mandisi Dyantyis (Sudáfrica) y Mino Cinélu (Martinica, Francia), destacó la Unesco.“Cada año, el 30 de abril, este Día Mundial reafirma el poder del jazz como lenguaje universal para trascender fronteras, generaciones y culturas.

Es una invitación a escuchar mejor, a respetarnos mutuamente y a crear juntos, en armonía”, declaró Khaled El-Enany, director general de la Unesco, en un comunicado difundido por el organismo con sede en París.Chicago ha sido la escogida para el acontecimiento debido a su papel en el desarrollo del jazz gracias a músicos que ejercieron en esta ciudad, como Louis Armstrong, King Oliver y Jelly Roll Morton.

El Día Internacional del Jazz, instituido desde 2011, reúne cada 30 de abril a países y comunidades de todo el mundo con la meta de promover la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto a la dignidad humana.