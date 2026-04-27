Semilleros Creativos, la Música como epicentro de la Identidad y el Desarrollo Infantil

Música es lenguaje universal desde la primera infancia; ver a los niños apropiarse de sus tradiciones es asegurar tejido social en México, dice Roberto Rentería Yrene —

Semilleros Creativos Cultura Agrupaciones musicales de cinco entidades del país rendirán homenaje a la infancia, del 24 al 30 de abril, informó la Secretaría de Cultura. (Cultura)

Para que las niñas, niños y adolescentes celebren su día desde sus raíces y comunidades, el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) orquestó una serie de presentaciones sin precedentes, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno federal.

A través de los Semilleros de Música, agrupaciones de cinco entidades del país rendirán homenaje a la infancia, del 24 al 30 de abril, al entrelazar la música clásica con los ritmos regionales que definen la riqueza cultural del país.

Roberto Rentería Yrene, director del SNFM, dijo que este programa busca ir más allá del escenario ya que se trata de una labor de interrelación cultural.

“Desde el swing y los acordes de acordeón que evocan el alma del norte de México, hasta la percusión, la marimba y la tradición coral, los conciertos ofrecerán un mosaico sonoro diseñado para sensibilizar a la audiencia desde sus primeros años de vida”, explicó.

Agenda de Celebración Nacional

Añadió que la magnitud de esta jornada abarca diversos foros emblemáticos, donde la formación académica será fusionada con la participación comunitaria de la media decena de entidades participantes.

Detalló que en Baja California, el Semillero “El Centinela” inició en Mexicali las actividades con una propuesta de estimulación temprana dedicada a la primera infancia y a madres en periodo de gestación, bajo la batuta de la maestra Brenda Tovar.

Señaló que en Veracruz, el Coro comunitario “Voces del mar” unirá fuerzas con la Orquesta Universitaria de Música Popular en el TLAQNÁ Centro Cultural de Xalapa, en una muestra de vinculación institucional de alto nivel.

Roberto Rentería Yrene dijo que en la Ciudad de México el Complejo Cultural Los Pinos y el Palacio de Minería albergarán, respectivamente, la energía del mambo, el huapango y el jazz, con ensambles de Tlaxcala, Iztapalapa y el Centro Histórico.

Dijo que en Tamaulipas el sonido regional será el protagonista con el debut del Ensamble Comunitario tradicional norteño en el Centro de Bienestar Agapito Cepeda de Río Bravo, el 29 de abril a las 17:00 horas; y la presentación de la Banda Sinfónica Comunitaria en la Escuela de Música del DIF de Nuevo Laredo, el 30 de abril.

“Este despliegue artístico reafirma el compromiso de acercar la práctica musical a las infancias como un ejercicio de libertad y construcción de criterio propio”, expresó el director del SNFM.

Para consultar la cartelera completa y conocer los detalles de cada sede, los interesados pueden entrar a los portales oficiales haciendo click en estos enlaces méxicoescultura y fomentoculturalmusical .

Semilleros Creativos, la Música como epicentro de la Identidad y el Desarrollo Infantil