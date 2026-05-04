Aleida Alavez: Vamos a impulsar las 38 bibliotecas públicas en Iztapalapa

Proyecto Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa.

Una de las herramientas para restituir el tejido social es el acercamiento de la cultura a la comunidad y en el proyecto que llevamos a cabo uno de los ejes importantes es el impulso y remodelación de las 38 bibliotecas de la alcaldía para que sean sitios de aprendizaje, goce y convivencia, dice Aleida Alavez Ruiz,

En entrevista, la alcaldesa de Iztapalapa habla de su proyecto cultural como vía para mejorar la calidad de vida de las personas. Asegura que una de las formas para combatir la violencia es con las artes, la lectura y el deporte, “por ello buscamos que en todos los espacios haya actividades y sean el punto de partida a la creatividad y expresión, especialmente de los jóvenes”.

Por ejemplo, cita Aleida Alavez, que se cuenta con la escuela de muralismo, con la cual los jóvenes toman las calles y realizan intervenciones artísticas desde hace varios años; mientras que en música, trabajamos para que en las escuelas se enseñe a tocar algún instrumento.

Un tercer eje y de los más importantes, añade, es que vamos a impulsar y restaurar las bibliotecas públicas, que están muy desatendidas, deterioradas y con muchas necesidades. “Tuve reunión con los encargados e hicimos una agenda de trabajo para que empecemos su restauración y sean espacios de acercamiento a la cultura y conocimiento, de creatividad y fomento de la convivencia”.

En inicio, agrega, tenemos un plan piloto en 18 de las 38 bibliotecas con las que contamos para que las personas se tomen un cafecito y lean un libro o haya lectura en voz alta. “Queremos que aumente su uso y lo primero será a mejorar estos espacios”.

Como apoyo de lo anterior, indica la alcadesa, “hicimos una feria de libros en la tienda SuperISSSTE de Zaragoza, y el objetivo era que en la canasta básica se incluyera un libro. “Con el Fondo de Cultura Económica y en los cuatro días que estuvo la feria fue importante ver a los niños y niñas acercarse a los libros y disfrutar la música del grupo musical Yucatán a Go Go”.

¿Hay programa de fomento a la lectura?

Es muy importante esto porque no podemos dejar que las redes sociales nos ganen la batalla y que una niña o un niño crean todo lo que lo que dice TikTok.

En mi caso, les digo a mis hijas y también a otros niños y niñas cuando voy a las escuelas, no crean todo lo que dice el TikTok, consulten un libro, vayan a una fuente fidedigna. Porque hoy vemos como las redes sociales digitales cambian la percepción y distorsionan muchas cosas. Por eso nada mejor que tener el libro en la mano, leerlo y gozar ese momento sentado donde puedes viajar por el mundo. Y ese es el esfuerzo que hacemos para fomentar la lectura y lo hacemos de manera interinstitucional.

¿Ya cuentan con ensambles?

Ya tenemos ensambles, pero no se hicieron en esta administración. Están en las escuelas de educación básica y se han trabajado con la SEP que organiza encuentros anuales. Es muy bonito escucharlos cuando tocan el “Huapango de Moncayo”. Sólo imagina, son niños y niñas y su ejecución es muy emotiva, la que te saca hasta las lágrimas de verlos con su instrumento. Te emociona ver como leen sus partituras y les damos seguimiento y apoyo.

Pero también está el deporte y les acercamos estas actividades mediante entrenadores de alto rendimiento en las distintas disciplinas. Se trata de un programa que llevamos a las 132 escuelas, para que tengan toda esta gama de opciones, ya sea deportiva, cultural o recreativa.

¿En materia de ciencias alcaldesa, como están los programas?

Nosotros coadyuvamos con las instituciones educativas y, por ejemplo, tenemos acuerdos con el Tecnológico Nacional de México Campus Iztapalapa, en la parte de servicios, y así proporcionarles todo lo que requieran.

Por ejemplo, les vamos a poner un gimnasio ahí en el Tecnológico. O si el Instituto de Educación Media Superior a mí me pide unos aparatos para hacer ejercicio, voy y se los pongo.

En estas escuelas de nivel medio superior y superior tenemos un comité y hemos hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Tecnológico tiene una materia que es soldadura. Y entonces al director se le ocurrió hacer un programa que se llama “Soldando Iztapalapa”.

Y para aprender a soldar, los alumnos van a tu casa y realizan trabajos de reparación. Una reja, una ventana, sillas, un diablito.... Con este objetivo hemos hecho jornadas con los estudiantes y van a soldar a Iztapalapa. Al paso del tiempo, se han realizado trabajos en escuelas secundarias, donde se reparan las bancas. O van a una unidad habitacional y arreglan las ventanas o los barandales.

EL MUSEO YANCUIC

Aleida Alavez cuenta que en los primero 26 días de la muestra “Álbum Épico”, que se exhibe en el Museo Yancuic, fueron más de 50 mil personas que la visitaron y conocieron las piezas que se exhiben, entre las que destacan objetos de Pelé, Maradona y de la Selección Mexicana.

“Es una experiencia familiar y puedes conocer el uniforme de Pelé y muchos otros que se han usado durante todos los mundiales. También están las réplicas de las copas Jules Rimet y FIFA. Algo que destaca es la sección destinada al Mundial Femenil de 1971, que hasta la fecha no es oficial y se le solicitó a la FIFA lo valide, porque fue el primero de mujeres y algunas de las integrantes de la selección nacional son de Iztapalapa”.

Explica que son cuatro jugadoras que ahora dan clases de futbol en la alcaldía, en un programa que le llamamos “Juega como Niña”. “Ellas son pioneras porque jugaban futbol en años en los que a las mujeres se nos decía, no, no, no, no, este es un juego de varones”.

Eso es el Museo Yancuic, cuyo costo fue de 529 millones de pesos y se distribuye en 20 mil metros cuadrados, pero es una espacio cultural gratuito y espero que con la exposición del mundial lleguen más personas .