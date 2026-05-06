Cenart revoluciona su oferta de mayo; IA, Ajedrez Coreográfico y Nueva Experiencia Digital

Dan a conocer Nueva APP Cenart, Ajedrez-Danza, Festival Internacional del Libro y Danza Hip Hop; resaltan vocación familiar —

CENART Agenda Cultural Mayo La oferta del CENART para el mes de mayo destaca por una programación que oscila entre 60 y 80 actividades mensuales. (Gerardo González Acosta)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presentó una nutrida oferta cultural para el mes de mayo, con novedades como el lanzamiento de una aplicación digital para facilitar el acceso a la cartelera, la formación académica y la compra de boletos.

El director de Programación Artística del Cenart, Raúl Uribe Carbajal, explicó que el programa incluye eventos innovadores como un torneo de ajedrez con danza, presentaciones de cultura urbana y la segunda edición del Festival Internacional del Libro de Aventuras.

En conferencia de prensa en el Cenart, los ponentes respondieron a Crónica sobre la seguridad en los recintos, la integración de la inteligencia artificial con ética en el arte, el valor de la Familia en la agenda cultural, y la reposición de obras teatrales exitosas como “Los Fridos”.

Resaltaron también la colaboración con la Cineteca Nacional y la importancia de ofrecer actividades gratuitas que fortalezcan los derechos culturales de la ciudadanía.

Uribe Carbajal señaló que la APP CENART es útil para sistemas Android como IOS.

Familia y Valores en el Cenart

Raúl Uribe Carbajal delineó a Crónica tres ejes sobresalientes en la oferta del Cenart en mayo para las familias, el uso ético de la tecnología y la seguridad en el recinto.

Respecto a la integración de la familia a la cultura, dijo que la vocación del Cenart es sumamente familiar y que su programación busca fortalecer los vínculos comunitarios.

Para celebrar a las madres y a las familias en mayo, resaltó una amplia variedad de actividades familiaresdonde todos pueden sumarse y festejar.

“El ciclo Jazz en el Cenart, que ofrece conciertos en la Plaza de las Artes a cargo de la Escuela Superior de Música, es una oportunidad ideal para que las familias disfruten de talentos profesionales en un ambiente abierto; son propuestos especialmente como una actividad familiar para celebrar el mes de las madres”, expuso.

IA y Cultura de Prevención

CENART APP Cultural El Cenart dio a conocer su nueva APP, que irá perfeccionando, para disfrute, consulta y compra de productos y eventos, informó este miércoles la institución. (Gerardo González Acosta)

En cuanto al uso de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA), Uribe Carbajal señaló que el Centro Multimedia “lidera una conversación urgente sobre la reflexión ética y el pensamiento crítico en la labor artística”.

Ana del Castillo Vázquez, coordinadora de Proyectos con los Estados del Cenart, reveló que aunque la feria principal sobre este tema (Feria Mer) será en octubre, en mayo se lleva a cabo el laboratorio de audio "Voces Híbridas" dentro del ciclo "Códigos sensibles“, centrado en exploraciones creativas con IA.

Sobre la cultura de la prevención, Uribe Carbajal reafirmó el compromiso del Cenart con la seguridad de sus asistentes.

Explicó que siguen “estrictamente los protocolos de Protección Civil, realizando simulacros y brindando anuncios de seguridad antes de cada función, lo cual es una responsabilidad especial dada la alta afluencia de público, de miles de personas, en eventos como la feria del libro o los encuentros de danza urbana”.

Oferta Cultural y Artística

La oferta del CENART para el mes de mayo destaca por una programación que oscila entre 60 y 80 actividades mensuales, diseñadas para fortalecer el sentido de comunidad y los derechos culturales.

Rodrigo González, director de la Infinita Compañía, reveló la sorpresa del Ajedrez-Danza, que será implementado del 21 al 24 de mayo.

Explicó que este consiste en un torneo real de ajedrez en categoría abierta donde los movimientos en el tablero son representados en vivo por bailarines.

La coreografía, creada por Raúl Tamés y el propio Rodrigo González, asigna dispositivos de movimiento específicos para cada pieza y jugada, como el jaque o la coronación de un peón, acompañada de música improvisada en tiempo real.

Enrique Jiménez, coordinador de Danza Urbana Hip Hop 2026 del Cenart, habló sobre este singular género, desde el cual serán ofrecidas clases y batallas gratuitas de estilos como house, popping y breaking.

El evento cuenta con la participación de jueces y colectivos con trayectoria internacional.

Paloma Saiz, directora de la Brigada para Leer en Libertad comentó sobre el Festival Internacional del Libro de Aventuras (FILA), que llega a su segunda edición.

Explicó que este incluye charlas literarias sobre géneros como la ciencia ficción y el terror.

Adelantó que como parte de la iniciativa, será distribuida una antología editorial gratuita con un tiraje de 2 mil ejemplares físicos, también disponibles para descarga digital.

Ajedrez con Danza, la Novedad

Al abundar sobre la coreografía que mezcla ajedrez y danza, dijo que es una propuesta innovadora creada por Raúl Tamés y Rodrigo González, para representar un partido de ajedrez en tiempo real a través del lenguaje corporal y el movimiento.

Se trata de una representación en vivo en la cual jugadores reales participan en un torneo y sus movimientos en el tablero son representados por bailarines en el escenario.

Al ser una partida real, no se sabe cuánto durará la pieza ni quién resultará ganador, lo que aporta un elemento de sorpresa constante.

Lenguaje de movimiento

Dijo que los coreógrafos desarrollaron un “dispositivo de movimiento” específico para cada pieza y situación del juego.

Raúl Tamés diseñó los movimientos para las piezas blancas y Rodrigo González para las piezas negras.

“Fueron creadas coreografías específicas para el movimiento del peón, el alfil o el caballo, así como para situaciones tácticas como el ataque, la defensa, la muerte de una pieza, el jaque, el jaque mate o la coronación de una reina”, detalló.

Explicó que la obra cuenta con una introducción preestablecida y una conclusión que varía dependiendo de quién sea el ganador, representando el final de la batalla o un funeral para el perdedor.

Al ajedrez lo acompaña la danza con improvisación de música en vivo, que reaccionará a las tiradas de los ajedrecistas en el momento exacto en que ocurran.

González dijo que esta actividad forma parte de un torneo en categoría abierta que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo.

“Las eliminatorias suceden en el lobby del Teatro de las Artes, y la gran final se bailará sobre el escenario con árbitros internacionales vigilando que se cumplan las reglas del ajedrez”, indicó.

Música y Cine

Raúl Uribe Carbajal explicó que en colaboración con la Cineteca Nacional de las Artes y la Filmoteca de la UNAM, continúa el ciclo de Cine al aire libre los lunes, con una programación dedicada a la Revolución Mexicana que incluye filmes como ¡Vámonos con Pancho Villa!.

Sobre el teatro, dijo que regresa la obra "Los Fridos“, dirigida por Gabriel de la Mora, la cual retrata la relación de Frida Kahlo con sus alumnos de la escuela "La Esmeralda".

Para quienes no pueden asistir de forma presencial, reveló que las actividades literarias serán transmitidas a través del canal de YouTube del Cenart y de la Brigada para Leer en Libertad.

Cenart revoluciona su oferta de mayo; IA, Ajedrez Coreográfico y Nueva Experiencia Digital