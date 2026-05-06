Alternativa Film Festival 2026 cierra en Medellín con más de 10 mil asistentes y mirada hacia África

El Alternativa Film Festival concluyó su edición 2026 en Medellín tras nueve días de programación que reunieron a más de 10 mil asistentes y exhibieron 36 películas provenientes del Sur Global, consolidándose como un espacio clave para la circulación de historias que amplían la conversación cinematográfica contemporánea. La clausura tuvo lugar en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, donde se reconoció el trabajo de cineastas de distintas regiones y se entregaron premios en siete categorías, con una bolsa total de 120 mil dólares.

3rd Alternativa Film Festival - Medellin 2026 MEDELLIN, COLOMBIA - APRIL 30: Arsen Tomsky, CEO of inDrive and Liza Surganova – Head of Alternativa Film Project in a press conference during the 3rd Alternativa Film Festival at Orquideorama, Botanical Garden, on April 30, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival) (Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival)

Bajo la presidencia del jurado encabezado por Natalia Reyes, el festival destacó propuestas que abordan identidades, tensiones sociales y realidades poco representadas en la pantalla. En este contexto, América Latina tuvo un papel protagónico: la película peruana Runa Simi, dirigida por Augusto Zegarra, obtuvo el Focus Award, un reconocimiento enfocado en la región, gracias a su retrato íntimo sobre la preservación de la identidad quechua. El jurado subrayó la capacidad de la obra para dejar una huella duradera a partir de una narrativa sensible y profundamente humana.

En la competencia de largometrajes, el Premio Spotlight fue para Contrato de 9 meses, de la directora georgiana Ketevan Vashagashvili, por su mirada sobre realidades invisibilizadas, mientras que el Future Voice Award reconoció a A Useful Ghost, de Ratchapoom Boonbunchachoke, por su audaz combinación de humor, absurdo y crítica social. Por su parte, Cutting Through Rocks, de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni, fue distinguida con el Premio Alter por su retrato de resistencia ante desigualdades estructurales, y Lost Land, de Akio Fujimoto, recibió el Premio Nativa gracias a su enfoque emocional construido desde la mirada infantil.

En el apartado de cortometrajes latinoamericanos, los Shorts Awards fueron otorgados a Blue Heart, de Samuel Suffren, destacada como una muestra brillante de talento emergente, y a Casa Chica, de la mexicana Lau Charles, reconocida por su precisión narrativa y sensibilidad. Además, el jurado concedió una mención honorífica a Presente en los Grandes Eventos, de Pamela Andrea Martínez Barrera, por su reflexión sobre el impacto de los cambios globales en la vida cotidiana.

La ceremonia de clausura reunió a realizadores, representantes de la industria y público en una noche que celebró el alcance del festival y su vocación internacional. Durante el evento, Arsen Tomsky, fundador y CEO de inDrive, junto con la directora del festival, Liza Surkova, anunciaron que la próxima edición del Alternativa Film Festival se llevará a cabo en África, marcando un nuevo capítulo en la expansión del proyecto y reforzando su compromiso con las narrativas del Sur Global.

3rd Alternativa Film Festival - Medellin 2026 MEDELLIN, COLOMBIA - APRIL 30: Ketevan Vashagashvili, Director of 9-Month Contract", winner of Spotlight, Lau Charles, Director of "Casa Chica" winner of the shorts and Augusto Zegarra, Director of "Runa Simi" winner of Focus pose to a photo after receiving his award during the awards ceremony during the 3rd Alternativa Film Festival at Orquideorama, Botanical Garden, on April 30, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival) (Gabriel Aponte/Getty Images for Alternativa Film Festival)

Como parte de su continuidad, el festival también anunció “Festival de Cine Alternativo: Edición Bogotá, el eco del festival llega a la capital”, una extensión que se desarrollará del 1 al 10 de mayo en la Cinemateca de Bogotá, donde se presentará una selección de nueve películas de la edición 2026. Esta iniciativa busca ampliar el alcance del certamen y mantener activa la conversación cinematográfica en nuevos espacios.

Con este cierre, Alternativa Film Festival no solo reafirma su lugar como plataforma para voces diversas, sino que también consolida a Medellín como un punto de encuentro relevante para el cine contemporáneo y las historias que hoy definen el pulso cultural global.