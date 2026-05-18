Estrenan sede grupos del SNFM; cierran 37 años sin tener residencia permanente

Sede Uno de los salones de clase de la sede del SNFM. (SCF)

La Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), el Ensamble Escénico Vocal (EEV) y el Coro Sinfónico Comunitario del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) inauguran actividades en una nueva sede que por primera vez será fija, en la Casa Ruiz Cortines del Complejo Cultural Los Pinos.

La renovación y reasignación del espacio se hizo en el marco del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura, a través del cual se invirtieron 30 millones de pesos para distribución de salones de clase/estudio, compra de mobiliario, tratamiento acústico de muros y sistemas de videovigilancia, entre otras adecuaciones.

NÓMADAS MUSICALES

“Hemos estado de nómadas”, dice Claudia Montero, docente del SNFM desde hace 16 años. Para ella, llegar a esta nueva sede que se anuncia permanente “es un gran logro y gran cambio”.

“Los maestros que estamos aquí es porque amamos estar aquí, porque las condiciones han sido muy adversas, los pagos se retrasan, hemos estado en lugares muy inadecuados, compartimos, por ejemplo, dos maestros y yo el mismo espacio, nada más nos ponían una pantalla de proyección de separación”, comenta a Crónica.

Claudia Montero es maestra de técnica de Alexander, “un sistema de reeducación que ayuda a quitar el exceso de tensión mental, emocional y física, ayuda con el miedo escénico”.

“Somos dos maestros aquí en el Sistema Nacional de Fomento Musical y es la institución educativa que más tiempo tiene con técnica Alexander como parte de sus materias”, ahonda.

La sede más reciente que tuvieron fue en el espacio del Pabellón de Cultura Comunitaria “y luego nos mandaron a un anexo del Pabellón de Cultura Comunitaria en Constituyentes, que decían los letreros de las ventanas que había sido una base de COVID del ejército”, recuerda.

Si bien el espacio había sido previamente pintado, Claudia Montero considera que era totalmente inadecuado, pero aún así ahí arrancaron este ciclo escolar.

Aunque sus clases en la nueva sede comienzan hasta el miércoles de esta semana, la docente quiso acudir el lunes, primer día de apertura y actividades para ser parte del momento histórico y conocer las instalaciones en las trabajará a partir de ahora.

“Era importante estar en este momento, muy significativo. Son muy satisfactorios los logros con los estudiantes, el cariño, la alegría y que tocan fantástico”, expresa.

Sede Una vista de la nueva sede para los grupos del SNFM.

INAUGURACIÓN

Durante el acto protocolario y corte de listón con el que oficialmente se anunció la apertura del espacio, Roberto Rentería Yrene, titular del SNFM destacó que se trata de la culminación de un tránsito de 37 años sin encontrar una residencia permanente para cumplir con la encomienda de impulsar la práctica musical de niñas, niños y adolescentes.

“Sé que el camino para llegar a esta fecha no fue sencillo. Reconozco el sacrificio que implicó ensayar y estudiar en sedes alternas, adaptándose espacios que, aunque nos acogieron con generosidad, no siempre eran los ideales para la exigencia técnica que su talento demandaba. Su paciencia y disciplina demostraron que la música no se pierde, pero hoy, finalmente, tiene un lugar propio y apto para expresarse”, declaró.

El titular del SNFM aprovechó la ocasión para subrayar que el corazón de esta “resistencia cultural” fueron las y los docentes a quienes dedicó “un reconocimiento muy profundo y sensible”

“En los momentos de mayor incertidumbre no dudaron en abrir las puertas, incluso de sus propios estudios para que las clases no se detuvieran. Ese sacrificio personal es el testimonio más puro del compromiso que define al SNFM”, manifestó y anunció que las actividades artístico-académicas se desarrollarán “con regularidad y la calidad que el futuro de la música de México exige”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza dijo que el trabajo de educación artística y el fortalecimiento de las escuelas es uno de los ejes principales del Plan Sectorial Cultural y con esta inauguración “logramos que la música esté por fin en casa”.

“Hoy se abre una escuela con los espacios adecuados que garantizan la práctica y formación. Entregamos a la comunidad, principalmente alumnas, alumnos y docentes, un

trabajo colectivo y un espacio más para la cultura con muchísima calidad”, indicó.

Aseguró que para ello “se hizo un estudio preciso de cómo se necesitan armar estos salones, la parte acústica y qué era lo que la comunidad estudiantil y docente necesitaba”.

Al terminar el acto protocolario, la secretaria Curiel de Icaza, acompañada por la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; el titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene, y la directora general del Complejo Cultural los Pinos, Elisa Lemus Cano hicieron un recorrido por las instalaciones donde destacaron los distintos tamaños y funcionalidades de las aulas.

ADECUACIONES

El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) se encuentra en lo que antes era la Casa Ruiz Cortines (edificada en 1953), en el Complejo Cultural Los Pinos (Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec, 1a sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México).

Como parte del rediseño se realizaron cambios estructurales e instalación de nueva infraestructura eléctrica, ventilación y lumínica, además de sistemas de seguridad y control.

En total, cuenta con ocho salas de ensayo (una exclusiva para percusiones), catorce cubículos de estudio para instrumentistas y/o cantantes; nueve aulas para las clases de especialización instrumental y/o sus asignaturas teóricas, de expresión corporal y técnica Alexander.

De acuerdo con la comunicación oficial de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, en función del uso de cada espacio se instalaron pisos de duela de encino americano, piso laminado o alfombra modular.

También se realizó un tratamiento y adecuación acústica en muros, plafones y ventanales para evitar el rebote de las ondas sonoras, con paneles hechos de fibra de vidrio y panel acústico piramidal, utilizados en estudios de grabación y salas de cine; se recubrieron los muros con materiales de absorción para el aislamiento acústico y se implementó un sistema de doble cristal en todos los salones.

Además, el nuevo centro de enseñanza cuenta con bodega de producción para resguardar instrumentos y mobiliario nuevo (sillas, bancos para contrabajos, bancas para las áreas comunes, pizarrones, butacas, atriles y pianos electrónicos).