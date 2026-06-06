La identidad dividida

Argenetic Dos vistas de la expo, Bojórquez en 1975 y su esténcil. rafa esparza, Halcón Milenario en Homenaje a Dewey Tafoya, 2024 y Corpo RanfLA: Terra Cruiser 4Everz, SFMoMA, 2023; Veteranas and Rucas, Ella Fontanals e Instant Mural, 1974, de Henry Gamboa Jr del Grupo Asco. (Fotos: Eduardo Egea y NY Times.)

Curada por Rubén Ortiz-Torres y Jesse Lerner (C.A.Joshua Sánchez, Rita González, asesora), esta exposición revisa Arte Chicano de Los Ángeles.

Veteranas and Rucas, 2015-, de Guadalupe Rosales es un Instagram con fotos de latinos de distintas generaciones; archivo paralelo en esta expo a John Valadez, Salomón Huerta, Judy Baca, Ricardo Valverde (1946–1998), etc.; artistas que documentan la comunidad latina en Estados Unidos y su identidad, autodeterminación cultural y artística y estas como acción cotidiana de resistencia política. Ajenos a esta curaduría, arte formalista como el Grupo MADI, Concretismo y Neoconcretismo Brasileños, Mathias Goeritz, Lucio Fontana, Lygia Clark, etc. coleccionados por Ella Fontanals-Cisneros y Patricia Phelps de Cisneros, buscan la integración global del arte latinoamericano. El Arte Chicano crea memoria colectiva crítica y el formalismo anhela un diálogo intercultural con experimentación estética y formal; antagonismo que ha generado una tercera vía híbrida.

El Grupo Asco al experimentar con performance y sus No Movies finca una acción política de resistencia; Chaz Bojórquez introduce la escritura al Graffiti y crea el esténcil chicano, Señor Suerte, 1969, en paralelo a John Fekner, siendo ambos junto a Ernest Pignon-Ernest y Gérard Zlotykamien “Zloty” pioneros mundiales del Graffiti y Street Art. rafa esparza, se fusionó a sí mismo con una bicicleta Lowrider y el Halcón Milenario de Star Wars con la Piedra de Sol Mexica usando tabiques de adobe; Formalismo Crítico que se extiende fuera de esta muestra a Marta Minujín, Hélio Oiticica, Consuelo Jiménez Underwood, etc.

La práctica artística de Rubén Ortiz-Torres y la documental de Jesse Lerner, ¿qué tan formalistas son?, ¿o sólo hacen resistencia política y crítica?, ¿sucede igual en arte latinoamericano como EPS Huayco, Taller 4 Rojo, Taller Arte e Ideología, TAI, Mel Casas, etc?; ¿el Arte Chicano es un Ghetto o una auto-reservación étnica y cultural?, ¿el arte formalista latino sólo se subordina a estética, mercado e instituciones del primer mundo?, ¿esta división identitaria latina la impulsan la etnia blanca y el Gobierno norteamericanos?.

IG: @egea.eduardo