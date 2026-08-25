Felipe Leal: Los seis años en el SCM fueron de gran pasión y logros

Periodo “Yo ya llevo seis años. Son periodos de dos años, ya llevo dos reelecciones. Ya es tiempo de que yo también deje el espacio”, comentó Felipe Leal.

Después de seis años al frente del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana (SCM), el arquitecto Felipe Leal dejará la presidencia del organismo en diciembre, una vez cumplidos los principales compromisos programados para el cierre de este año. Entre ellos se encuentran el Coloquio Nacional, que se realizará en Cancún; el Festival de Poesía, previsto en Puebla, y una exposición dedicada a Jazzamoart, en la galería de Masaryk 526

“Yo ya llevo seis años. Son periodos de dos años, ya llevo dos reelecciones. Ya es tiempo de que yo también deje el espacio”, comentó Felipe Leal, en conversación con un par de medios.

Quién presidirá después del arquitecto será una decisión del Consejo Nacional del SCM. Los periodos se cumplen de acuerdo con los procedimientos del organismo y Felipe Leal consideró importante abrir espacio para una nueva dirección.

“Es bueno también dejar aire, ¿no? Hay que cumplir los procedimientos. Lo he hecho con mucha pasión, creo que hemos dado mucha presencia, hemos ganado públicos”, expresó.

ANTES DE TERMINAR

Antes de concluir su gestión, todavía queda una agenda que Felipe Leal consideró representativa del trabajo que el Seminario desarrolla a través de sus 62 corresponsalías en el interior del país, integradas por aproximadamente diez personas de cada ciudad, entre compositores, periodistas, docentes, cronistas, académicos y científicos.

A través de estas agrupaciones, el SCM realiza actividades culturales y de difusión en distintas localidades, desde conferencias y conciertos hasta exposiciones y talleres.

Por ello, una de los encuentros más importantes del año es el Coloquio Nacional, que se llevará a cabo a finales de octubre en Cancún y tendrá como tema central el cambio climático, como un gesto que apunta a que no es únicamente un destino turístico, sino que también cuenta con una infraestructura cultural integrada por compañías de danza, orquestas de cámara y comunidades vinculadas con la ciencia y la divulgación.

Asimismo, el evento funciona como una especie de asamblea del organismo, pues reúne a representantes de las corresponsalías para favorecer el intercambio.

De acuerdo con Felipe Leal, uno de los objetivos centrales de este trabajo es fortalecer la presencia nacional del Seminario y las relaciones entre sus integrantes.

El programa de cierre de año continuará en noviembre con el Festival de Poesía, heredero del “Encuentro de Poetas del Mundo Latino”, que coordinaba Marco Antonio Campos.

“Le dimos un nuevo sello, ahora es el Festival de Poesía. El año pasado lo hicimos en la sede de la Ciudad de México u ahora va a ser en la Universidad de las Américas de Puebla”, institución con la que el Seminario mantiene un convenio, según detalló el presidente del SCM.

A estos proyectos se sumará una exposición de Jazzamoart, con la que se cerrará el ciclo de actividades de la galería durante este año, además de la continuidad de las misiones culturales y otras actividades del organismo.

UNA GALERÍA PRÓSPERA

Entre los resultados que Felipe Leal consideró haber logrado en su gestión destacó la consolidación de la Galería 526 (Masaryk, Polanco, CDMX): en seis años calcula que se han realizado alrededor de 36 exposiciones, con artistas como Graciela Iturbide, Manuel Felguérez, Magali Lara, Jan Hendrix, Paloma Torres, Tolita y María Figueroa, Pedro Friedeberg, Gabriel Ramírez, Arnaldo Cohen, Paulina Lavista y Rogelio Cuéllar, entre otros.

“Ya se consolidó la galería”, afirmó el presidente del SCM y destacó que la demanda ha crecido a tal punto que el espacio se encuentra programado hasta 2028.

Las exposiciones tienen una duración aproximada de dos meses, un periodo que él mismo considera breve, pero importante frente a la cantidad de artistas interesados en presentar su trabajo.

Agregó que a partir de 2027 la programación incluye nombres como Ilse Gradwohl, Mario Núñez, además de Saúl Kaminer y otros artistas con trayectoria.

Aunque dejará la presidencia, Felipe Leal prevé continuar vinculado con esta actividad. Actualmente está a cargo del comité de exposiciones y ha participado en la elaboración de los calendarios, por lo que señaló que “seguramente” seguirá manejando las exposiciones aun cuando ya no sea presidente.

“Lo que es más interesante de la sede nacional es lo que hemos hecho aquí con conciertos, con las exposiciones, con la sala de lectura, es crear públicos”, sostuvo. “Todas las semanas tenemos eventos”.

UN MACHETAZO

Al abordar las complicaciones presupuestales que envuelven su cierre de gestión, Felipe Leal señaló que el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública destinado al organismo se redujo 60% y que actualmente reciben 11 millones de pesos al año.

“Fue un machetazo, fue durísimo. Hacemos muchísimo con muy poco. No es nada, tenemos gastos operativos, de organización. Llevamos 4 años insistiendo que necesitamos presupuesto y no. Sí nos reciben, son amables, pero argumentan que Hacienda no les da recurso”, declaró.

El dramático recorte ha afectado particularmente la operación de las misiones culturales, que requieren trasladar a los integrantes del Seminario para impartir conferencias y talleres, por lo que el Seminario ha recurrido también a apoyos externos y ha buscado “estirar al máximo” el presupuesto disponible.

Felipe Leal apuntó que El Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Historia, “es un grupo que se llama U080 que está dentro de la SEP. Y ese grupo en términos generales tiene una reducción significativa. Lo sabe el secretario de Educación, el subsecretario, son gentiles y argumentan que no es una decisión de ellos, sino de la Secretaría de Hacienda”.

Aun con esas restricciones, el arquitecto opinó que llegará al final de su presidencia frente al SCM con una red de 62 corresponsalías, una agenda nacional y una galería cuya programación desde ya rebasa el periodo en que él permanecerá al frente del Consejo Nacional.

“El seminario ha creado todo un público que nos agrada. Yo creo que nos tenemos que felicitar todos”.